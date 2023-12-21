Военным в зоне СВО не понравилась «голая» вечеринка Ивлеевой Военные в зоне СВО поддержали призывы проверить Ивлееву и «голую» вечеринку

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие в зоне спецоперации на Украине записали видео, на котором они коллективно поддержали инициативу общественников проверить блогера Анастасию Ивлееву и «голую» вечеринку, сообщает Telegram-канал SHOT. Военные, участвующие в боевых действиях на Артемовском направлении, подчеркнули, что, пока звезды шоу-бизнеса развлекаются в московских клубах на развратных вечерниках, их товарищи гибнут на передовой.

Мы — военнослужащие, добровольцы, принимающие участие в СВО. <...> В настоящее время гибнут наши боевые товарищи, также получают и ранения, защищая интересы нашего государства. В это время представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь, показывая нецензурные ролики. Поддерживаем инициативу движения «Зов народа» по проверке данных мероприятий, — сказал один из бойцов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что поведение российских звезд, которые приняли участие в эпатажной вечеринке Ивлеевой, отвратило от них общественность. По его словам, гражданам нужно бойкотировать таких артистов.

Тем временем певица Лолита Милявская, которая присутствовала на мероприятии, тоже вступилась за его участников. Артистка объяснила, что сейчас предновогодняя атмосфера, по стране регулярно проходят массовые гулянья, людям нужно дать возможность отдохнуть и потанцевать.

Ивлеева в свою очередь заявила, что общественность возмутилась тем, что российские знаменитости пришли на вечеринку в красивых полуобнаженных нарядах, но при этом восхищается, когда подобное поведение демонстрируют зарубежные звезды. Она добавила, что «очень любит» такую критику.