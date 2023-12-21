«Дайте потанцевать»: Лолита вступилась за «голую» вечеринку Ивлеевой Лолита назвала «голую» вечеринку Ивлеевой стильной арт-выставкой

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, которая вызвала широкий резонанс, была стильной арт-выставкой, заявила Daily Storm певица Лолита Милявская, которая присутствовала на мероприятии. Артистка добавила, что сейчас предновогодняя атмосфера, по стране регулярно проходят массовые гуляния, людям нужно дать возможность отдохнуть и потанцевать.

По стране идут массовые мероприятия, предновогодняя атмосфера, корпоративы. Люди проводят свое время так, как они считают нужным. Знаете, я вам честно скажу, недавно нас покинул 29-летний [танцор, Дмитрий Красилов] Пухляш. Тут ведь какая штука: завтра [кого угодно] может не быть по разным поводам. Поэтому дайте уже молодежи сходить на выставки, потанцевать, придумать себе карнавальные костюмы, — рассказала Лолита.

Певица добавила, что мероприятие Ивлеевой было сделано со вкусом, гости выбирали наряды с точки зрения иронии, а не пошлости. Кроме того, продолжила Лолита, у вечеринки были все признаки арт-выставки: люди сами по себе выглядели как объекты искусства, а помещение украшали работы мировых фотографов, как зарубежных, так и отечественных. Резюмируя, певица отметила, что общественникам и депутатам не стоит уделять так много внимания данному событию.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала циничной вечеринку Ивлеевой, на которой появились полуодетые российские звезды. По словам общественницы, подобные мероприятия — «выстрел в ногу» политике, которую проводит государство. Мизулина сообщила, что организаторы вечеринки живут в мире, отличном от того, в котором живет вся страна.