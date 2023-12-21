«Боже, я это так люблю»: Ивлеева осадила критиков своей «голой» вечеринки Ивлеева сравнила звезд шоу-бизнеса Запада и России после критики своей вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественность возмутилась тем, что российские знаменитости пришли на вечеринку в красивых полуобнаженных нарядах, но при этом восхищается, когда подобное поведение демонстрируют зарубежные звезды, заявила в своем Telegram-канале телеведущая Анастасия Ивлеева. Она добавила, что «очень любит» такую критику.

Пишут комментарии, что ну это разврат ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина-сатанина. Хотя просто люди пришли красивые, в красивых нарядах полуобнаженных. Но при этом мы смотрим на Запад, на какие-то выходы красивых, стройных моделей и говорим: «Блин, они такие красивые, они такие классные», а выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: «Как так можно? Эстрада опустилась». Боже, я это так люблю. Пусть это никогда не проходит, — высказалась блогер.

Кроме того, продолжила Ивлеева, России и всему миру вообще не нужно полное принятие друг друга. В противном случае, считает блогер, станет скучно.

Тем временем общественники уже попросили прокуратуру проверить «голую вечеринку» со звездами, которая прошла в одном из клубов Москвы. В мероприятии усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также общественников возмутило и то, что вечеринку устроили на фоне проведения СВО.

При этом адвокат Вадим Багатурия рассказал, что звездам, которые присутствовали на вечеринке Ивлеевой, не грозит никакое наказание. Даже если в Сеть и попал нарушающий закон контент, то ответственность будет нести тот, кто его выложил, уточнил юрист.