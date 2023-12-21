Московский клуб «Мутабор» могут закрыть после «голой» вечеринки Ивлеевой Mash: «Сорок сороков» потребовало проверить «Мутабор» после вечеринки Ивлеевой

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Ночной клуб «Мутабор» в Москве могут закрыть после «голой» вечеринки со звездами, которую провела блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, сообщил Telegram-канал Mash. Проверить заведение на предмет нарушений потребовали члены движения «Сорок сороков».

Поводом для недовольства общественников, как пишет Mash, могли стать не только полуобнаженные знаменитости. Предположительно, они могли заметить на вечеринке в «Мутаборе» целующихся мужчин. В связи с этим активисты призвали проверить заведение на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Если контролирующие органы выявят нарушения в работе, то «Мутабор» как минимум могут оштрафовать или ограничить его работу. В худшем случае клубу может грозить закрытие.

В числе приглашенных звезд оказалась певица Лолита, рассказавшая, что вечеринка была «совершенно невинная» и «ничего вульгарного» на ней не происходило. На фотоотчетах с мероприятия также были замечены Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан, Алена Водонаева, Ольга Орлова и другие знаменитости.

Ранее Ивлеева ответила на критику в свой адрес из-за «голой» вечеринки. Она заявила, что если иностранные знаменитости в подобных образах чаще вызывают у людей восторг, то реакция на российских звезд шоу-бизнеса резко противоположная.