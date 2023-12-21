«Выстрел в ногу России»: что сказали власти и военные о вечеринке Ивлеевой Екатерина Мизулина назвала «выстрелом в ногу государства» вечеринку Ивлеевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Ивлеева

20 декабря в Москве прошла закрытая вечеринка с полуобнаженными звездами шоу-бизнеса, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, и вызвала широкий общественный резонанс. Как отреагировали власти и российские военные на «голое» мероприятие?

Что сказала Мизулина о «голой» вечеринке Ивлеевой

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что подобные мероприятия — «выстрел в ногу» проводимой властями России политике. По ее словам, организаторы этой вечеринки, которая состоялась в клубе Mutabor, живут в другом мире.

«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. И я в этом абсолютно уверена, пообщавшись недавно с раненными солдатами. Такие тусовки — выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство. Причем самое страшное, что, видимо, организаторам непонятно, что не так. Все просто — не так все. Они живут в другом мире, отличном от того, в котором живет вся страна», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она констатировала, что участникам вечеринки необходимо объявить бойкот.

«Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне», — добавила Мизулина.

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Как отреагировал на вечеринку Ивлеевой Милонов

По словам зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, организованное Ивлеевой мероприятие напоминает «стадо обезьян, которое ограбило магазины ювелирных изделий и нижнего белья».

«У меня такое ощущение, что стадо обезьян ограбило ювелирный магазин и [магазин] нижнего белья, нацепили на себя как могли и бегают в стаде, тусуются, друг друга фотографируют, и им радостно от этого. На самом деле так мерзко от этого, особенно [учитывая], в какое время живем. Представляю, как сейчас мобилизованные и страдающие от боевых действий люди, как им тяжело видеть, как шимпанзе на жопу нацепило цацку за 23 млн, ходит и трясет своим причинным местом на камеру. Обезьяны ведут себя гораздо более прилично. Худшее проявление, которое может быть, абсолютно мерзкое и гадкое», — высказался Милонов в беседе с NEWS.ru.

Депутат также призвал объявить бойкот тем, кто принимал участие в этом мероприятии.

«Уголовные преследования вряд ли могут быть, но неэтично их куда-либо выпускать. Им точно нужен карантин», — резюмировал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

Что еще сказали в Госдуме о вечеринке Ивлеевой

Как подчеркнул в комментарии NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, звезды российского шоу-бизнеса перестанут вести себя подобным образом, если столкнутся с бойкотом.

«Должно созреть общественное мнение, когда сами граждане начнут объявлять этим артистам бойкот. Тогда произойдет „оздоровление“ общества. А звезды, столкнувшись с бойкотом, возможно, перестанут себя так вести», — считает депутат.

Он добавил, что федеральные каналы, которые показывают звезд, участвовавших в вечеринке Ивлеевой, должны сделать определенные выводы. В противном случае вопросы возникнут уже к руководству этих ресурсов.

«Обсуждать морально-этическую сторону этого вопроса не считаю даже возможным. Так как это переходит все границы добра и зла. Солдаты, которые вернутся с СВО, тоже скажут свое весомое слово по этому поводу», — констатировал Шолохов.

Накажут ли Ивлееву за вечеринку

Сообщалось, что организатора вечеринки могут проверить на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Общественники из «Зова народа» и ФБПК возмутились эпизодами с мужскими поцелуями на вечеринке и проекциями лежащих рядом друг с другом женщин и подали соответствующие заявления в прокуратуру.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Как отреагировали российские военные на вечеринку Ивлеевой

Находящиеся в зоне СВО бойцы ВС РФ поддержали инициативу общественников проверить Ивлееву и ее «голую» вечеринку на пропаганду ЛГБТ.

Telegram-канал SHOT публикует видеообращение российских военнослужащих с Артемовского направления. Они отметили, что их боевые товарищи гибнут и получают ранения на передовой, пока звезды российского шоу-бизнеса позволяют себе творить разврат.

«В это время представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь, показывая нецензурные ролики. Мы поддерживаем инициативу движения „Зов народа“ по проверке данных мероприятий», — заявили бойцы ВС РФ.

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