Стало известно, за что могут наказать участников «голой вечеринки» Ивлеевой SHOT: участников вечеринки Ивлеевой могут наказать из-за поцелуя двух мужчин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-каналу SHOT стало известно, что участников «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой могут проверить на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из-за поцелуя двух мужчин на танцполе. Также, как сообщает канал, общественники обратили внимание на молодого человека, который облизывал носок, прикрывающий половой орган другого гостя.

По данным канала, есть как минимум четыре момента, за которые гостей могут привлечь к ответственности. Все инциденты попали на видео и распространились в социальных сетях.

На одном из роликов также видна проекция обнаженных известных женщин на потолке, лежащих рядом друг с другом, в том числе там изображены Ивлеева и певица Лолита, этот факт также может быть расценен как нарушение, которое правоохранителям предстоит проверить. Кроме того, по информации канала, всем желающим предложили сделать фотографии «в постели с полуголой Ивлеевой» (была проекция), на это согласились некоторые раздетые гости-девушки.

Ранее общественники попросили прокуратуру проверить «голую вечеринку» со звездами, которая прошла в одном из клубов Москвы. В мероприятии усмотрели пропаганду ЛГБТ. Общественников возмутило и то, что вечеринку устроили на фоне проведения СВО.