Силовики заблокировали вход на вторую часть «голой» вечеринки Ивлеевой Baza: силовики заблокировали вход в Mutabor на вторую часть вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики заблокировали вход в клуб Mutabor, где вечером 21 декабря должна была состояться вторая часть «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал Baza. При этом сами организаторы говорят, что мероприятие состоится.

Отмечается, что билеты на продолжение вечеринки, куда могли попасть все желающие, продавались по цене от полутора тысяч рублей до одного миллиона. В последнем случае посетители могли рассчитывать на «VIP студию».

В свою очередь Telegram-канал Shot отмечает, что сотрудники силовых структур, предположительно, проверяют заведение на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Около клуба собралась толпа желающих попасть на мероприятие. Также сообщается, что возле заведения дежурит скорая помощь.

Ранее общественники попросили прокуратуру проверить «голую» вечеринку со звездами, в которой усмотрели пропаганду ЛГБТ. Также общественников возмутило и то, что вечеринку устроили на фоне проведения СВО. Вечеринку в клубе Mutabor организовала телеведущая Анастасия Ивлеева. В числе гостей были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган.