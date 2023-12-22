В Москве началась вторая часть «голой вечеринки» Ивлеевой SHOT: силовики покинули клуб Mutabor, людей начали пускать на вечеринку Ивлеевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики покинули клуб Mutabor в Москве, где вечером 21 декабря должна была начаться вторая часть так называемой «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, организаторы начали запускать внутрь посетителей мероприятия.

Отмечается, что начало вечеринки задержалось примерно на час. По данным SHOT, сотрудники прокуратуры собрали необходимые им материалы и покинули заведение. В настоящее время в клубе находятся около 30-40 посетителей. По словам гостей вечеринки, после резонанса в отношении первой части мероприятия, «приходить было страшновато».

Ранее сообщалось, что силовики заблокировали вход в клуб Mutabor, где планировалась вторая часть «голой вечеринки» Ивлеевой. Билеты на продолжение мероприятия, куда могли попасть все желающие, продавались по цене от полутора тысяч рублей до одного миллиона. Отмечалось, что сотрудники силовых структур, предположительно, проверяют заведение на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

До этого были опубликованы фотографии с закрытой «голой вечеринки» со знаменитостями. В числе гостей Анастасии Ивлеевой были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган. Также были замечены малоизвестные рэп-исполнители, на которых из одежды был только носок.