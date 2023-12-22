В ГД предложили вырезать из эфира телеканалов участников вечеринки Ивлеевой Гусев предложил вырезать из эфира телеканалов участников вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников так называемой «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. Соответствующее письмо парламентарий направил руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ, документ имеется в распоряжении NEWS.ru. Депутат назвал вечеринку «кощунственной» и подчеркнул, что она проходила «в сложное время».

По мнению Гусева, участники мероприятия продемонстрировали неподобающее поведение, притом что многие из них являются «кумирами и образцом для подражания». Депутат отдельно указал, что подобным «вульгарным поведением» артисты встречают 2024 год, объявленный в России Годом семьи.

Считаю, что такое поведение в нашем обществе, отстаивающем традиционные семейные ценности, является недопустимым. Предлагаю вам вырезать «героев» вечеринки из эфира возглавляемого вами телеканала, включая новогодние и, тем более, рождественские передачи, убрать их из титров, а в случае отсутствия возможности удалить их представления — использовать замену изображения и голоса, — говорится в депутатском послании.

Ранее общественники попросили прокуратуру проверить «голую вечеринку» со звездами, в которой усмотрели пропаганду ЛГБТ. Также общественников возмутило и то, что вечеринку устроили на фоне проведения СВО. Мероприятие в клубе Mutabor организовала телеведущая Анастасия Ивлеева. В числе гостей были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган.