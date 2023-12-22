Ивлеева отказалась отвечать на вопрос о последствиях «голой вечеринки»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась отвечать на вопрос журналиста о возможных последствиях «голой вечеринки» в московском клубе Mutabor. Соответствующие видеокадры опубликовал в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

Анастасия, можно один вопрос. Как вы думаете, не будет ли последствий у вас после вчерашней вечеринки? — поинтересовался корреспондент.

Телеведущая встретила вопрос без энтузиазма.

Без комментариев, — ответила Ивлеева и поспешила удалиться.

Ранее в Москве прошла «голая вечеринка», организатором которой выступила Ивлеева. Название говорило само за себя, участники мероприятия могли одеться до определенной степени откровенно. Тусовка собрала большое количество селебрити. В числе гостей Анастасии Ивлеевой были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что поведение российских звезд, которые приняли участие в эпатажной вечеринке Ивлеевой, отвратило от них общественность. По его словам, гражданам нужно бойкотировать таких артистов.

В свою очередь, Лолита Милявская, которая присутствовала на мероприятии, вступилась за его участников. Артистка объяснила, что сейчас предновогодняя атмосфера, по стране регулярно проходят массовые гулянья, людям нужно дать возможность отдохнуть и потанцевать.