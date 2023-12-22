Ивлеева вышла к гостям вечеринки в клубе Mutabor

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вышла к гостям «голой вечеринки» в московском клубе Mutabor, сообщает Telegram-канал SHOT. Это произошло спустя четыре часа после начала мероприятия.

По данным канала, Ивлеева исполнила перед собравшимися импровизированный танец и знаками продемонстрировала публике свою любовь. В частности, она отправила в толпу воздушные поцелуи и показала пальцами сердечки. При этом девушка была одета в непрозрачное темное платье с тонкими бретельками и рисунком паутины.

Вторая часть «голой вечеринки», организатором которой выступила Анастасия Ивлеева, началась около полуночи 21 декабря. Мероприятие задержалось примерно на час, поскольку в заведение нагрянули представители силовых структур. Предположительно, они проверяли заведение на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

За сутки до этого первая часть «голой вечеринки» собрала большое количество селебрити. В числе гостей Анастасии Ивлеевой были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган. Мероприятие вызвало большой скандал. Так, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить в период СВО проведение мероприятий, нарушающих нормы морали. Депутат обратилась с просьбой об этом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.