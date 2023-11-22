Кто действительно убил Кеннеди, давно известно: самая правдоподобная версия

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22 ноября 1963-го в Далласе, штат Техас, был застрелен 35-й президент США Джон Кеннеди. Это событие моментально изменило политические расклады в США и в мире, а спустя годы стало одной из самых популярных конспирологических загадок. Кто же и по чьему заказу убил Джона Кеннеди, пытался понять NEWS.ru

Что об убийстве Кеннеди известно наверняка

22 ноября 1963 года Джон Кеннеди и его жена Жаклин приняли участие в агитационной предвыборной поездке по городу Даллас, столице штата Техас. Вместе с президентской четой в лимузине ехали губернатор штата Джон Конналли с женой и два охранника, один из которых был водителем. В 12 часов дня президентский кортеж вырулил на улицу Вязов на развязке «Дили Плаза» и, проезжая мимо здания книгохранилища, попал под обстрел. Свидетели слышали звук как минимум трех выстрелов, сначала пули попали Кеннеди в шею, пройдя навылет и ранив также губернатора Конналли, а затем и в голову президенту. Его в бессознательном состоянии доставили в Парклендский госпиталь, где через полчаса безуспешных попыток реанимации врачи констатировали смерть.

Свидетели видели ствол ружья в окне книгохранилища, и в качестве подозреваемого в убийстве был арестован его работник Ли Харви Освальд, бывший морпех, который вину отрицал. Освальда застрелили через два дня, когда он в сопровождении большого числа полицейских выходил из участка. Это преступление совершил житель Далласа Джек Руби, который впоследствии умер в тюрьме.

Фото: Ira Jefferson «Jack» Beers Jr. for The Dallas Morning News, Public domain/commons.wikimedia.org Джек Руби убивает Ли Харви Освальда. Крайний справа — корреспондент телеканала CBS News Айк Паппас (выделен кружком)

Официальным расследованием занималась комиссия сенатора Уоррена, которая в 1964 году опубликовала 888-страничный доклад, согласно которому Освальд был единственным стрелком-убийцей. Доклад комиссии сразу же подвергся ожесточенной критике и породил множество теорий заговора.

Почему люди не верят докладу комиссии Уоррена

Американист Борис Межуев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что недоверие к выводам комиссии Уоррена сформировалось в американском обществе буквально в первое же десятилетие после покушения на президента.

«Когда замечательный советский документалист-международник Валентин Зорин снимал цикл фильмов „Америка 1970-х“, тогда уже — в конце того десятилетия — никто в США комиссии Уоррена не верил. Левая и „глубинная“ Америка считала, что столичный вашингтонский истеблишмент скрывает от нее правду о покушении. Это разочарование, доходящее буквально до отчуждения, оказалось компенсировано только после Уотергейтского скандала и импичмента президенту Никсону, когда рядовая Америка почувствовала, что власть хоть в чем-то наказана», — рассказал Межуев.

По его словам, основными причинами недоверия выводам комиссии Уоррена были, во-первых, демонстративное игнорирование комиссией части свидетельств, и во-вторых, неверие в то, что один человек, каким бы снайпером он ни был, мог бы в одиночку провернуть покушение на президента — высшее и самое охраняемое лицо в государстве.

Комиссия Уоррена действительно проигнорировала часть свидетельств с места покушения, в том числе и заявления о том, что люди слышали выстрелы и видели стрелка не только со стороны книгохранилища, находившегося за машиной Кеннеди, но и за забором на травяном холме спереди по пути движения кортежа. А наличие как минимум двух стрелков явно свидетельствует об организованном заговоре. Но Уоррен и его помощники не стали учитывать сообщения о стрельбе с холма, назвав их незначительными и сомнительными.

Фото: Cecil W. Stoughton, Public domain/commons.wikimedia.org Эрл Уоррен вручает Линдону Джонсону итоговый доклад комиссии

Кого подозревали в причастности к убийству Кеннеди

«Клан Кеннеди был связан с чикагской мафией и ее боссом Сэмом Джанканой, и есть основания полагать, что мафия финансировала часть предвыборной кампании Джона Кеннеди. К тому же и клан Кеннеди, и чикагская мафия были тесно связаны с движением профсоюзов. Версия об убийстве президента из-за разногласий с мафией появилась почти сразу», — пояснил Межуев.

Дело в том, что брат Джона Роберт, которого Джон назначил генеральным прокурором, всерьез повел борьбу против мафии и даже объявил награду за поимку Сэма Джанканы. Вряд ли такая неблагодарность клана Кеннеди понравилась боссу гангстеров. Однако комиссия Уоррена эту версию отвергла, а свидетельства, говорившие в ее пользу, назвала несущественными.

Кто еще расследовал убийство Кеннеди

Борис Межуев отметил, что практически сразу после объявления выводов комиссии Уоррена из-за недоверия к ним в США начались альтернативные расследования и выстраивание различных теорий заговора.

Самым обстоятельным с точки зрения доказательной базы было расследование окружного прокурора Нового Орлеана Джима Гаррисона в 1967 году. Он выдвинул версию о заговоре ультраправых, недовольных внешней политикой Кеннеди, и отрабатывал данные о нескольких стрелках. В результате было предъявлено обвинение банкиру Клею Шоу как одному из заговорщиков, однако суд оправдал финансиста, и расследование Гаррисона было прекращено.

В 1976 году комиссия палаты представителей Конгресса США по убийствам начала собственное расследование покушений на Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Ее члены пришли к выводу: утверждения комиссии Уоррена о том, что Освальд был стрелком-одиночкой, не соответствуют действительности. В качестве доказательств была предоставлена аудиозапись с одного из мотоциклов президентского кортежа, где отчетливо был слышен четвертый выстрел, который Освальд не совершал. Также были обнаружены следы фотомонтажа на фотографиях Освальда с винтовкой, из которой он якобы стрелял в Кеннеди. Однако данных оказалось недостаточно, чтобы выдвинуть конкретные обвинения.

Фото: U.S. Congress/Public domain/commons.wikimedia.org Заседание специального комитета палаты представителей по расследованию убийств

В чем состоит версия агента ФБР Шелтона

В 1994 году агент ФБР Захарий Шелтон, 20 лет потративший на собственное расследование убийства Кеннеди, получил информацию, что некий гангстер Джеймс Файлз, сидящий в тюрьме за попытку убийства двух полицейских, может быть связан с убийством Кеннеди. В 1963 году Файлзу был 21 год, и он уже тогда был связан с мафией.

Шелтон попросил своего друга, частного детектива Джо Уэста, поговорить с Файлзом. Гангстер подтвердил, что он участвовал в убийстве Кеннеди, и согласился на интервью, но Уэст умер от осложнений при операции, не доведя дело до конца. Родные агента ФБР попросили его друга, телепродюссера Боба Вернона, завершить интервью. Файлз долго отказывался работать с новым человеком, однако в конце концов согласился (бóльшая часть интервью была опубликована в 1990-2000 годах, сейчас в интернете есть версии, переведенные на русский язык).

Как убивали Кеннеди

По словам Файлза, во время убийства Кеннеди он был стрелком на травянистом холме. Вместе с ним по президенту стреляли еще двое боевиков мафии — Чарльз Николетти и Джонни Розелли — и все они были подручными босса чикагской мафии Сэма Джанканы. Файлз сказал, что было две команды стрелков (одна на подстраховке и не стреляла) и все они курировались агентами ЦРУ и ФБР (доставка в Даллас, обеспечение оружием, вывод на позиции и т. д.). А Освальд был агентом ЦРУ, обеспечивавшим вывод стрелков на позиции и оставление отвлекающей улики — винтовки Манлихер-Каркано у окна книгохранилища. И что Освальд не стрелял, а его использовали, подставив как «убийцу».

Фото: Victor Hugo King/Public domain/commons.wikimedia Джон Кеннеди в президентском лимузине, за считаные мгновения до рокового выстрела

Файлз заявил, что был «на подстраховке» и что по Кеннеди стреляли трижды — первый выстрел сделал Николетти, ранив президента в шею, затем Файлз испугался, что президента успеют вывезти раненым, и включился в стрельбу. Два смертельных выстрела Николетти и Файлз сделали почти одновременно, их звук для многих свидетелей слился в один, но необычно громкий. Обе пули попали в голову Кеннеди, выстрел Файлза снес президенту часть виска и затылка. Был еще четвертый выстрел, который сделал Джонни Розелли, но он промахнулся и рикошетом ранил прохожего зеваку.

После этого Файлз прикусил гильзу от своего выстрела (это был его фирменный «знак» на работе у мафии) и оставил ее у забора на травяном холме. Гильза была найдена в 1987 году, но в СМИ ее описаний не было. После заявления Файлза был сделана экспертиза — на ней, действительно, нашли следы от зубов, и Файлз не мог знать об этом, если только не сам кусал ее.

Почему к свидетельствам Файлза стоит относиться серьезно

Самое интересное и показательное в словах Файлза то, что он рассказывал такие детали событий 1960-х годов, которые никак не мог узнать из публикаций в СМИ или из чьих-то мемуаров. Например, еще в 1994 году преступник рассказал детали своего участия в работе на ЦРУ по подготовке высадки антикастровских кубинских «повстанцев» в заливе Свиней на Кубе в 1962 году. Он назвал имена своих кураторов от ЦРУ, сообщил, что лагери подготовки «повстанцев» были и на территории США (тогда считалось, что они располагались лишь в Мексике и Никарагуа) и что ЦРУ нанимало по контракту сторонних людей (боевиков мафии, например) для обучения кубинцев. А также что в этом был замешан и Пентагон, а нанятые ЦРУ люди оформлялись как офицеры ВМС США.

Критики тут же обвинили Файлза во лжи, так как его слова расходились с принятым на тот момент мнением о высадке, мол, ничего такого не было и быть не могло. Однако спустя пять лет, в 1999 году, доказательства пришли откуда никто не ждал — из самого ЦРУ. Агентство рассекретило и опубликовало данные о высадке в заливе Свиней и Карибском кризисе, и все, что говорил Файлз, оказалось правдой. Он не имел доступа к секретным архивам, однако рассказывал все это за пять лет до публикации документов — такое возможно, только если он сам был реальным участником событий.

Фото: Ramlin/CC BY 3.0/commons.wikimedia.org Контратака Кубинских революционных вооруженных сил при поддержке танков Т-34 возле Плайя-Хирон во время вторжения в залив Свиней, 19 апреля 1961 года

Учитывая показания Файлза, можно сказать, что заказчиками убийства Джона Кеннеди были сразу несколько высокопоставленных лиц США — шефы ЦРУ и ФБР Ален Даллес и Эдгар Гувер, вице-президент Линдон Джонсон, да еще и нефтяные магнаты Юга, например Лафайет Хант, чьи люди имели связь с мафией и предоставляли транспорт и убежища для Файлза и его команды. И, конечно, босс чикагской мафии Сэм Джанкана.

Официальные власти США хранят молчание по поводу заявлений Файлза, а засекреченную часть доклада комиссии Уоррена и документы ЦРУ и ФБР по покушению планируется рассекретить лишь в 2030-х годах.

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