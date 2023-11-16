В США рассказали, как ЦРУ подставило Украину Риттер: ЦРУ пыталось переложить на Украину вину за подрыв «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

ЦРУ пыталось переложить вину за подрыв «Северных потоков» на Украину, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, взрывы спланировал американский лидер Джо Байден.

Они (США. — NEWS.ru) предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы. Абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого, — сказал Риттер.

Ранее Россия прекратила работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». В МИД РФ пояснили, что представители западных стран не готовы к конструктивному диалогу, главная их цель — спустить дело на тормозах.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не даст международному сообществу забыть про подрыв «Северных потоков», как того хотелось бы западным странам. Он отметил, что СБ ООН придется продолжать расследование теракта по всем правилам. Кроме того, постпред подчеркивал, что Москва испытывает беспокойство из-за отсутствия виновных в атаке на «Северные потоки» даже спустя год после инцидента.

Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что западные страны «заматывают» всю информацию по подрыву «Северных потоков». По мнению министра, произошедшее окончательно подорвало надежду европейцев на возвращение дешевого газа, вместо этого они получают дорогое американское топливо.