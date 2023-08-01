Первая мировая война: кто хотел ее развязать, какие цели были у России Почему ровно 109 лет назад страны не смогли решить проблемы путем переговоров

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109 лет назад началась Первая мировая война. Конфликт между Антантой (военно-политический блок Российской империи, Великобритании и Франции) и Тройственным союзом (блок Германии, Австро-Венгрии и Италии) не удалось решить мирными способами. NEWS.ru узнал у историка, доцента Историко-архивного института РГГУ Ивана Белоконя, кто из стран Европы сильнее всех пострадал от военных действий, что тогда хотела получить Россия и чем современная ситуация в мире похожа на события начала XX века.

«Никто не думал, что это будет долгая война на истощение»

Первая мировая война началась 28 июля 1914 года. В ней принимали участие 38 стран, хотя ранее противоречия были между двумя коалициями. С одной стороны выступала Германия, с другой — Франция, Великобритания и Россия. Многие главы государств предполагали, что военного конфликта не избежать, еще до его начала. Но они не думали, что он будет таким затяжным (Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года).

Доцент Историко-архивного института РГГУ Иван Белоконь в беседе с NEWS.ru подтвердил, «что войну ждали». «Никто не думал, что это будет долгая война на истощение. Такой разрушительной, запредельно дорогостоящей войны никто не хотел. Никто не думал, что Первая мировая погребет под собой весь прежний расклад мира», — отметил историк.

Фото: Scherl/Global Look Press Битва на Марне, 1918 год

По словам эксперта, некоторые страны понесли колоссальные потери после войны. «Практически весь цвет своей аристократии Англия положила на полях сражений. И аристократический класс Великобритании ослаб и изменился бесповоротно. <...> Людские и финансовые потери Франции тоже были велики, а влияние в международных делах упало. Германия и Россия оказались вообще на грани распада и исчезновения. Османская империя сократилась до нынешней Турции», — напомнил Белоконь.

«У России были планы расчленения Германии»

По мнению историка, нельзя назвать лишь Великобританию страной, которая спровоцировала начало войны. После Первой мировой Англия и Франция, входящие в Антанту, стали контролировать те территории, на которые претендовала Германия.

«Они раздербанили Османскую империю, создав попутно кучу конфликтных точек и прецедентов на будущее в виде курдского вопроса и ряда других, и разрушили геополитического соперника (хоть и бывшего союзника) — Россию, погрузив ее в хаос революции и Гражданской войны. Однако зачинщиком всего этого безобразия нельзя считать только Великобританию», — отметил Белоконь.

По его словам, в начале Первой мировой были виноваты все, что подтверждается и в историографии. «Например, в России небольшая группа военных и придворных во главе с великим князем Николаем Николаевичем были явными милитаристами и жаждали отомстить Германии за отсутствие поддержки при заключении мира с Турцией в 1878 году после Русско-турецкой войны. У России были планы расчленения Германии, в частности, чтобы сделать совершенно самостоятельным Ганновер», — рассказал историк.

Фото: dpa//Global Look Press Австрийские войска, 1914 год

Какие интересы преследовали Германия, Англия и Франция

По мнению Белоконя, немцы хотели получить новые колонии, так как их «капиталистической империи нужны были и ресурсы заморские, и новые рынки сбыта товаров». Франция и Англия планировали ослабить Германию, потому что она слишком быстро развивала промышленный и военный потенциал.

«Германский флот становился прямым и вполне серьезным конкурентом английскому. А этого „владычица морей“ Англия терпеть не хотела. То есть клубок был закручен крепко, и виноваты в развязывании войны оказались все ведущие станы Европы. Версий того, кто и как подталкивал мир к Первой мировой, множество. Переплетение интересов и противоречий тогда было таким, что вместо Англии на роль провокатора мы можем свободно поставить и Россию, и Францию и Австро-Венгрию. И поводы найдутся», — отметил Белоконь.

Историк согласен с тем, что Великобритания очень старалась в области расчленения многонациональных империй, в частности Австро-Венгрии.

«Вечный принцип Лондона „разделяй и властвуй“, использовался вовсю. Точно так же Англия старалась сдерживать развитие России, спонсируя и провоцируя восстания горцев на Кавказе и поляков на западе Российской империи. Так что вполне можно говорить и о том, что английская разведка вела свою игру, провоцируя горячих балканских парней сербов на выстрелы по эрцгерцогу Фердинанду. Что и стало поводом для войны», — добавил Белоконь.

По словам историка, с сербской тайной организацией «Черная рука», планировавшей покушение на австрийского эрцгерцога, могли быть связаны «и русская разведка, и английская, и болгарская и даже опосредованно турецкая». «И каждый толкал и науськивал сербов по-своему. А у сербов были и свои идеи. Так что английский след, конечно, был. Несомненно. Но рядом с ним был и французский, и немецкий, и прочие. Беда была в том, что события пошли совсем не так, как их планировали и хотели видеть в Лондоне, Берлине, Вене, Петербурге или Париже», — подчеркнул Белоконь.

Кто пытался избежать Первой мировой войны

28 июня 1914 года эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник Австро-Венгрии, был убит в Сараево боснийским сербом Гаврило Принципом. Почти весь июль страны пытались избежать конфликта и вели переговоры. По мнению историка, у каждого государства тогда были свои цели.

«Россия пыталась избежать войны, давила на сербов, чтобы те допустили австрийских следователей на свою территорию, поступившись национальной гордостью. Но люди, почуявшие возможность решить все вопросы быстро и силой, закусили удила, — пояснил Белоконь.

Вена выдвигала Белграду все более жесткие и неприемлемые условия. Россия вступалась за сербов, иначе потеряла бы всякий авторитет на Балканах. Германия заступалась за Австро-Венгрию, Англия и Франция угрожали Германии.

Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press Эрц-герцог Фердинад

«В этом дипломатическом клубке довольно сложно было быстро найти устраивающие всех варианты, при этом довольно легко чуть задержать одну телеграмму, вместо нее дать ход другой... И таким образом довести до войны даже тех, кто искренне пытался ее предотвратить», — пояснил историк.

Белоконь назвал те события «уроком» для современных политиков, потому что нынешняя ситуация «весьма похожа на ту, которая была перед Первой мировой».

«Только вместо глобальной империи — Англии — выступает глобальная держава США. И все говорят лишь о том, чтобы противоречия решать только силой или экономическими санкциями. Никто не задумывается, что последствия могут кардинально перевернуть весь мир и, вполне возможно, не в лучшую сторону для всех. А пример 1914 года говорит нам, что худой мир лучше доброй драки, что решать мировые проблемы должна все-таки дипломатия», — подытожил Белоконь.

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