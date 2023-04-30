С фюрером до конца: каким был главный дипломат Третьего рейха Риббентроп Он считался любимчиком Гитлера и закончил жизнь на виселице по приговорю Нюрнберга. Как министр иностранных дел нацистской Германии выбрал свою судьбу

Фото: Scherl/Global Look Press

Йоахим фон Риббентроп

30 апреля исполняется 130 лет со дня рождения главного гитлеровского дипломата Йоахима фон Риббентропа. Он был министром иностранных дел Третьего рейха вплоть до самоубийства фюрера и оставался верен ему до последней минуты своей жизни. Риббентропа, разделившего с Гитлером вину и ответственность за преступления нацистской Германии, казнили первым по решению Нюрнбергского трибунала. Как успешный торговец шампанским, любитель роскоши и импрессионистов добровольно стал проводником Второй мировой войны, тем самым выбрав себе судьбу, — в материале NEWS.ru.

Начинал как торговец шампанским

Будущий глава МИД нацистской Германии Йоахим Риббентроп родился в прусском Везеле 30 апреля 1893 года. Его отец был кадровым военным, мать — домохозяйкой. Он умерла, когда сыну было всего девять лет. Отец вскоре снова женился и перевез семью в Швейцарию, а потом во Францию. Через некоторое время Йоахим, прекрасно знавший французский и английский, отправился в Канаду, где открыл свой собственный бизнес — начал торговать шампанским.

В родную Германию он вернулся в 1914 году, когда страна развязала Первую мировую войну. Его предки на протяжении нескольких веков были военными, поэтому Риббентроп тоже отправился на фронт. После поражения и распада Германской империи Йоахим решил вернуться к бизнесу. Пока экономика страны лежала в руинах, дела у предпринимателя, наоборот, шли в гору. Он оказался очень предприимчивым и дальновидным дельцом.

Фото: Bundesarchiv/Bild 102-18083 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE creativecommons.org/Wikimedia Commons Йоахим фон Риббентроп сделал головокружительную карьеру в НДСАП

Считается, что Риббентроп одним из первых в Германии осознал важность авиасообщения. В 1924 году в стране снималось эмбарго на ввоз импортного алкоголя. Узнав, что производитель шотландского виски «Джонни Уокер» ищет дистрибьютора в Германии, Риббентроп арендовал самолет, похожий на кукурузник. Эффектно приземлившись прямо в имении Уокера, он опередил своих конкурентов, отправившихся в Глазго на поезде, и смог стать дистрибьютором знаменитого виски.

Любил роскошь и коктейльные вечеринки

Деньги потекли рекой. Риббентроп построил элегантную виллу с теннисным кортом и бассейном, на которой постоянно устраивал коктейльные вечеринки. На встречи он приглашал весь цвет берлинского общества, обрастая нужными связями.

«Риббентроп любил роскошь. Его дом был обставлен дорогой мебелью, на стенах висели картины импрессионистов. У него был роскошный кабинет, правда несколько меньший, чем у Гитлера, — вспоминал потом известный советский дипломат, переводчик Сталина Валентин Бережков. — Старинная мебель с позолотой. На стенах — гобелены до потолка, картины в тяжелых рамах, по углам — фарфоровые и бронзовые статуэтки на высоких подставках. Риббентроп полон высокомерия и достоинства».

Как Риббентроп получил приставку «фон»

В окружении Риббентропа говорили, что настоящих друзей у него не было и он везде был чужим. Титулованные дворяне относились к нему высокомерно, считая выскочкой. Риббентроп был выходцем из служилого дворянства, а приставку «фон» получил в 1920 году. Бездетная троюродная тетка Риббентропа, унаследовавшая титул от своих предков, усыновила Йоахима. За это он обязался платить родственнице пожизненную пенсию.

Родственники жены Аннелизы фон Риббентроп, урожденной Хенкель (она была дочерью магната игристых вин), подтрунивали над Йоахимом, называя его «наш титулованный родственничек». При этом в нацистской партии его считали буржуем. Кстати, среди деловых партнеров и знакомых Риббентропа было много евреев. Поэтому в отличие от многих из окружения Гитлера он не был антисемитом и не поддерживал расовую теорию нацистов.

Почему Гитлер выбрал Риббентропа

Взгляды не помешали Риббентропу сделать головокружительную карьеру внутри НСДАП, в которую он вступил в 1932-м, незадолго до прихода нацистов к власти. Считалось, что его покровителем был сам Адольф Гитлер, который относился к Риббентропу с большой симпатией. Фюрер часто бывал дома у Риббентропов, был хорошо знаком с его супругой.

В окружении фюрера многие не понимали, почему внешнюю политику Третьего рейха он отдал именно Риббентропу. Считалось, что свою роль в этом сыграл тот факт, что Йоахим хорошо знал иностранные языки, имел влияние в кругах элиты, а главное — не был дипломатом. Им фюрер не доверял.

Фото: Scherl/Global Look Press Йоахим фон Риббентроп был верным проводником внешней политики Адольфа Гитлера

После прихода Гитлера к власти в Министерстве иностранных дел оставались сотрудники, работавшие еще в Веймарской республике. Например, аристократ Фридрих Вильгельм фон Притвиц, посол Германии в США, был идейным противником нацистов. Такие сотрудники фюреру Третьего рейха были не нужны. 4 февраля 1938 года Риббентроп сменил на посту министра дипломата старой школы Константина фон Нейрата, уволенного из-за разногласий с Гитлером (впрочем, фон Нейрат продолжил служить рейху и даже вступил в СС).

Приветствовал по-нацистски английского короля

В 1935 году Лондон отправил ноту протеста Берлину по поводу незаконного наращивания Германией военного потенциала. Урегулировать этот вопрос предстояло Риббентропу. К тому времени он уже год возглавлял созданное под него бюро. Должность Риббентропа называлась «внешнеполитический советник и уполномоченный имперского правительства по вопросам разоружения». Так Берлин маскировал идею милитаризации Германии, ее и продвигало «бюро Риббентропа».

Из Великобритании Риббентроп вернулся в Берлин триумфатором — с подписанным военно-морским соглашением между странами. К тому же за Германией признали равный с другими странами статус. После несомненного успеха Риббентроп возглавил немецкое посольство в Британии. Правда, он прослыл не очень успешным послом. В Лондоне считали, что он больше политик, нежели дипломат.

Еще до вручения верительных грамот немец стал делать резкие политические заявления. А на приеме в Букингемском дворце и вовсе приветствовал английского короля по-нацистски. Увидев монарха, Риббентроп вскинул руку и выкрикнул: «Хайль Гитлер!». В Британии этот жест посчитали бестактным и нелепым. Однако немецкое руководство эта сцена привела в восторг.

«Не имел ни опыта, ни талантов»

Когда Риббентроп был послом Германии в Британии, о нем ходила дурная слава. Особенно на него жаловались портные. У Риббентропа была привычка вызвать к себе модельеров из лучших британских фирм, заставлять их ждать его часами, а затем отправлять домой. На следующий день ситуация повторялась. В результате это нанесло огромный урон репутации немецкого посла в британском высшем обществе. Лондонские портные жаловались своим состоятельным клиентам, что с господином Риббентропом невозможно иметь дело.

Фото: Scherl/Global Look Press Йоахим фон Риббентроп

Репутация Риббентропа во главе МИД была не лучше. «Многих отталкивало то, как вел переговоры Риббентроп. Его стиль был смесью задиристого хвастовства и ледяной холодности в сочетании с длинными монологами, в которых он восхвалял Гитлера», — рассказывал британский историк Лоуренс Рис со ссылкой на окружение министра иностранных дел Третьего рейха. С их слов, «каждый, кто знал главу МИД, люто его ненавидел». Немецкий дипломат Герберт Рихтер называл Риббентропа «ленивым и бесполезным», а его коллега Манфред фон Шредер считал министра «амбициозным и тщеславным».

«Это был человек, занимавший ответственный пост, для которого у него не было никаких талантов, знаний или опыта, и он сам знал это очень хорошо. В то же время он старался скрыть свое чувство неполноценности высокомерием, которое зачастую казалось невыносимым. Более того, Риббентроп находился под властью психически нездоровой страсти постоянно выпячивать себя и жить в максимально возможном шикарном стиле», — писал дипломат Густав Хильгер.

Не принимал политических решений?

Дипломатической победой Риббентропа еще до того, как он стал министром, считалось заключение Антикоминтерновского пакта между Германией и Японией по обороне от коммунизма. Это произошло 25 ноября 1936 года в Берлине. Фактически это соглашение легло в основу гитлеровской коалиции стран «Оси» во Второй мировой войне.

Как рассказывали в окружении фюрера, Гитлеру очень понравился этот пакт тем, что в нем не было конкретики. «Он был подписан разведенной тушью», — говорили потом японцы.

Считается, что в качестве главы МИД Риббентроп был отстранен от принятия ключевых внешнеполитических решений, которые шаг за шагом претворял в жизнь Гитлер на пути к развязыванию мировой бойни. Например, аншлюс Австрии 12 марта 1938 года фюрер и Герман Геринг провернули в то время, когда недавно назначенный министр Риббентроп находился в Лондоне. Там он вручал отзывные грамоты с поста посла Германии в Британии.

Подготовка Мюнхенского соглашения (известного также как Мюнхенский сговор с участием Германии, Британии, Франции и Италии, в результате которого 29 сентября 1938 года нацисты отторгли у Чехословакии Судетскую область) также происходила в основном с участием Гитлера и представителей военных кругов Третьего рейха.

Заключил пакт с Молотовым

Зато довольно значительной считается личная роль Риббентропа в заключении соглашения о ненападении с СССР, более известного как «пакт Молотова — Риббентропа». Гитлеру была необходима гарантия — избежать возможной войны на два фронта, он ее получил из рук своего министра иностранных дел.

Глава МИД нацисткой Германии прибыл в Москву днем 23 августа 1939 года. Он провел переговоры с советским лидером Иосифом Сталиным и наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым. После этого стороны заключили договор.

Фото: Russian Look/Global Look Press Глава МИД нацистской Германии Йоахим фон Риббентроп и нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов

Согласно документу, Германия и Советский Союз обязывались не нападать друг на друга, соблюдать нейтралитет в случае, если одно из государств ввяжется в войну с третьей страной, а также не вступать в направленные друг против друга военные союзы с другими державами.

К соглашению также прилагался секретный протокол, в котором распределялись сферы влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства.

Усомнился в успехе блицкрига

Архивы свидетельствуют о том, что Риббентроп не был уверен в успехе блицкрига. Гитлер разозлился на своего министра, когда за несколько месяцев до нападения на СССР Риббентроп передал ему меморандум. В нем глава дипломатии выразил сомнение в том, что война Германии с Россией будет короткой. «В том, что наши войска победоносно дойдут до Москвы и дальше, я нисколько не сомневаюсь. Но я далек от убеждения, что мы сможем использовать то, что сумеем захватить, из-за хорошо известной мне способности славян к пассивному сопротивлению», — осторожно говорилось в послании.

В окружении Риббентропа говорили, что он внутренне сломался. Гитлер злился, что немецкие дипломаты не смогли внести раскол в антигитлеровскую коалицию. В последний раз Риббентроп виделся с фюрером на праздновании 56-летия Гитлера в Берлине 20 апреля 1945 года. Три дня спустя глава МИД вновь попытался встретиться с лидером Третьего рейха, но ему отказали.

Фото: Scherl/Global Look Press Гитлер специально поставил во главу министерства иностранных дел не кадрового дипломата

Кстати, в так называемом политическом завещании (документе, продиктованном и подписанном Гитлером в 04:00 утра 29 апреля 1945 года в берлинском бункере за день до самоубийства) фюрер отказал Риббентропу в должности министра. В новом кабинете министров его должен был сменить Артур Зейсс-Инкварт, который благоразумно отказался занимать какой-либо пост в доживавшем последние дни правительстве (что, впрочем, не спасло его впоследствии от приговора суда и казни).

А вот Риббентроп после самоубийства Гитлера попытался найти место при новом лидере Карле Денице, но и здесь он получил отказ. Тогда опальный глава МИД переехал в Гамбург, где скрывался под вымышленным именем Райзер. 14 июня 1945 года беглого министра арестовал французский сержант Жак Гоффине. При нем нашли бессвязное письмо на имя Уинстона Черчилля, в котором Риббентроп обвинял Британию в антигерманских настроениях перед войной. Риббентропа передали Международному военному трибуналу в Нюрнберге.

Попытался оправдаться на Нюрнбергском процессе

На суде Риббентроп уверял, что был против нападения Германии на СССР. Кстати, его слова косвенно подтвердит советский дипломат и переводчик Валентин Бережков в своих мемуарах, опубликованных в середине 60-х годов. В них описывается, как вел себя Риббентроп в роковой день 22 июня 1941 года. Как известно, нацисты напали на Советский Союз без объявления войны, постфактум уведомив об этом советскую миссию в Берлине.

Рано утром советского посла в Германии Владимира Деканозова вызвали к главе германского МИД. «Рейхсминистр перед объявлением об этом гибельном для нацистского рейха шаге выпил, видимо, для храбрости. Хотя, возможно, просто в ставке Гитлера, откуда прибыл Риббентроп, праздновали начало нового блицкрига. Лицо его пошло красными пятнами, руки дрожали», — писал Бережков. Выслушав заявление Риббентропа, советский посол резко поднялся и заявил, что германские власти совершают преступную агрессию, за которую будут жестоко наказаны.

«Повернувшись спиной и не прощаясь, Деканозов направился к выходу. Я последовал за ним. И тут произошло неожиданное: Риббентроп поспешил за нами, стал шепотом уверять, будто лично был против решения фюрера о войне с Россией, даже отговаривал Гитлера от этого безумия, но тот не хотел слушать. „Передайте в Москве, что я был против нападения“, — донеслись до меня последние слова Риббентропа, когда, миновав коридор, я уже спускался вслед за послом с лестницы», — вспоминал Бережков.

Ни о чем не сожалел

Что двигало тогда Риббентропом? «Может быть, предчувствие позорного конца на виселице? На Нюрнбергском процессе Риббентроп пытался смягчить судей напоминанием, что он известил советское правительство о своей оппозиции решению Гитлера напасть на СССР», — пытался осмыслить те события советский дипломат. Как бы то ни было, факт остается фактом: Риббентроп остался в истории как министр войны — самой страшной бойни XX века.

Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press Нюрнбергский процесс

Йоахима фон Риббентропа приговорили к смертной казни. При этом он до конца оставался верным Гитлеру. Сидя в камере, бывший министр говорил: «Даже при всем том, что я знаю, если бы в этой камере фюрер подошел ко мне и сказал: „Сделай это“, я бы это сделал».

16 октября 1946 года он взошел по 13 ступеням на виселицу. Его последними словами стали: «Боже, храни Германию. Боже, будь милостив к моей душе. Мое последнее желание, чтобы Германия вновь обрела свое единство, чтобы взаимопонимание между Востоком и Западом вело к миру на Земле. Я желаю мира всему миру».

После казни тело фон Риббентропа кремировали, а прах его развеяли на реке Изар.