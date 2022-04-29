Атмосфера макабрического оптимизма: новые данные о последних днях Гитлера ФСБ опубликовала показания личного пилота фюрера Ганса Баура, о том что стало известно из них — в материале NEWS.ru

Фото Адольф Гитлер / Фото Scherl/Global Look Press

29 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала новые документы, касающиеся последних месяцев в бункере и самоубийства нацистского фюрера Адольфа Гитлера. Незадолго до штурма Берлина перед советской контрразведкой была поставлена задача обнаружения и захвата верхушки нацистского рейха. Укреплённое убежище Адольфа Гитлера — бункер — было взято 2 мая 1945 года. Вместе с находившейся там прислугой и охраной из числа эсэсовцев, советским войскам удалось захватить несколько личных адъютантов и помощников фюрера. Из их допросов становилось ясно, что за пару дней до взятия бункера Гитлер с женой Евой Браун покончили жизнь самоубийством. Одним из тех, кто дал показания о последних месяцах жизни и смерти фюрера, был его личный пилот, группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции Ганс Баур. NEWS.ru восстановил картину, которую описывал Бауэр.

Нацистский оптимизм

Во время своего пребывания в Берлине Гитлер всё время поддерживал видимость оптимизма и уверенности в победе Германии. Больше всего он любил, когда министр Шпеер или генеральный архитектор Гизелер демонстрировал ему макеты новых зданий для Берлина, Мюнхена, Гамбурга. Он целыми часами рассматривал их, давал всевозможные указания, высказывал свои замечания и пожелания, — сообщал о поведении фюрера Баур.

Такое отношение к ситуации на фронте сильно влияло на окружение Гитлера. Так как оно было буквально изолировано от окружающей их ситуации, в бункере поддерживалась атмосфера какого-то макабрического оптимизма.

Ещё в январе и феврале 1945 года проводились часто такие обсуждения, так что окружающие, и я в том числе, несмотря на всё ухудшающееся положение, думали, что дела не так уж плохи, и раз Гитлер занимается вопросами будущего строительства, то это означает, что мы не можем проиграть войну, — говорит о тогдашних настроениях Баур.

Ближайший круг адъютантов Гитлера полагал, что у фюрера есть средства «довести войну до благополучного конца». В первую очередь называли атомную бомбу или фантазировали о «лучах смерти небывалой силы».

Геббельс даже за шесть недель до капитуляции ругал всех, кто сомневался в победе рейха. Здесь проявлялось магическое мышление главного пропагандиста НСДАП. К тому моменту он уже крепко верил в тот идейный речекряк, которым промывал мозги рейхсбюргерам. Как-то раз он обругал связного Хевеля, пессимистично оценившего шансы Гитлера исправить положение: «Мы всё-таки войну не проиграем, если только не все будут думать, как Вы!»

Но в течение последних месяцев, среди окружения Гитлера всё чаще заходили разговоры о бегстве за границу. Их вели не только адъютанты фюрера, но и генералы Альфред Йодль и Герман Фегелейн, а также видный пропагандист, начальник имперского отдела печати Дитрих.

Однако попытки уговорить Гитлера покинуть бункер не удалась. На него очень сильное влияние оказал Геббельс, который с начала апреля оптимистично докладывал фюреру о том, что советским войскам в Берлине придётся несладко. Генерал Фегеляйн, часто навещавший фюрера, говорил, что его «тошнит от такого упрямства». В победу или даже мало-мальский успех сопротивления уже никто не верил. Окружение Гитлера планировало сделать ноги при первой же возможности.

Фюрербункер — комплекс подземных помещений (бункер) в Берлине wikipedia.org

Крысы бегут

Дальше Баур описывает следующее. В начале апреля глава нацистского МИД Иоахим фон Риббентроп покинул Берлин. 10 апреля из бункера — Герман Геринг. 15 апреля из Берлина уехал Альберт Борман (брат Мартина Бормана), начальник личной канцелярии Гитлера. В конце апреля, предвидя берлинскую катастрофу, город успешно покинули фельдмаршал Вильгельм Кейтель и генерал-полковник Альфред Йодль. Оба последних будут на Нюрнбергском трибунале признаны военными преступниками и повешены.

В то же время другие лидеры Рейха упорно стремились в столицу империи, отдать свои жизни за фюрера. Например, гросс-адмирал и главком ВМС Рейха Эрих Редер настойчиво просился положить жизнь за Гитлера в последнем бою. Но фюрер запретил ему.

По сообщениям Баура видно, что в конце апреля в гитлеровском бункере царила атмосфера тотальной паранойи. Все подозревали всех в предательстве. Высшее руководство рейха сносилось с союзниками: глава СС Генрих Гиммлер с англичанами, а Герман Геринг со всеми подряд (кроме СССР). В таких условиях провалились все попытки военным путём деблокировать Берлин.

Когда стало известно, что советские войска находятся на Потсдамской площади в Берлине (26–27 апреля 1945 года), жена Геббельса сказала Бауру: «Каждый вечер я кладу шприц с морфием и чёрные ядовитые пилюли на стол, чтобы немедленно воспользоваться ими, если ворвутся русские». Пилюли, по уверениям Баура, действовали мгновенно. Ими снабдили Гитлера. Руководство рейха всё отчетливей думало о самоубийстве.

Конец тысячелетнего рейха

30 апреля Гитлер вызвал Баура к себе. «Я хочу с вами проститься... Постарайтесь выбраться отсюда», — заявил фюрер своему пилоту. Гитлер говорил, что боится усыпляющего газа, который могут применить советские войска, чтобы захватить его живым.

Я распорядился, чтобы мой труп и труп моей жены были немедленно сожжены. Иначе они с ним ещё будут делать что-либо подобное, как с Муссолини, — сказал фюрер. Напоследок Гитлер подарил Бауру портрет короля Фридриха, нарисованный Рембрандтом.

После разговора с фюрером, Баур стал собираться. По его словам, ещё была возможность прорваться из Берлина на Запад. Через два часа он решил вернуться в бункер, чтобы забрать с собой картину Рембрандта.

В помещении было сильно накурено. Повсюду сновали эсэсовцы. «Я спросил: „Всё кончено?“ „Да“. „Где трупы?“ „Их завернули в одеяла, облили бензином и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии“. Далее мне сказали, что Гитлер застрелился из армейского пистолета... Кто-то сказал, „надо вытереть лужи крови“», — вспоминал о самоубийстве Гитлера его личный пилот.

Хладнокровие Баур не потерял и забрал портрет. Правда, сильный артобстрел помешал выйти из бункера. Попытка прорыва через Берлин 2 мая, который предпринял бывший личный пилот фюрера, провалилась. Он был ранен, а потом в 16 часов вечера его нашёл и взял в плен советский патруль.

Так Баур оказался в госпитале, откуда его забрали для дачи показаний. Летом 1945 года его перевезли в СССР, где он провёл 10 лет в тюрьме. После своего освобождения и выезда на Запад Баур опять попал в тюрьму, на этот раз французскую. Однако сидел он там только до 1957 года. Умер бывший личный пилот фюрера 17 февраля 1993 года в Баварии своей смертью.