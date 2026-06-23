Депутат Госдумы сравнил Зеленского с Гитлером Депутат Ивлев сравнил тактику Зеленского с методами Гитлера из-за атак на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский «сродни Адольфу Гитлеру» пытается наносить массированные удары по Крыму и другим субъектам Российской Федерации, заявил РИА депутат Государственной думы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По мнению парламентария, подобные агрессивные действия украинской стороны направлены исключительно против мирных граждан.

Зеленский сродни Гитлеру пытается нанести удары по Крыму и другим российским регионам, чтобы запугать местное население и создать панику, — подчеркнул Ивлев.

Депутат выразил уверенность в том, что варварские налеты ВСУ не останутся без ответа со стороны российской армии. Ивлев добавил, что западным покровителям Зеленского уже пора задуматься.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что Крым всегда являлся для украинских властей своеобразной «красной тряпкой». По его мнению, цель подобных провокаций с украинской стороны заключается в попытках запугать население и оставить регион без жизненно важных ресурсов.