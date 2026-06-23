Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 08:11

Депутат Госдумы сравнил Зеленского с Гитлером

Депутат Ивлев сравнил тактику Зеленского с методами Гитлера из-за атак на Крым

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский «сродни Адольфу Гитлеру» пытается наносить массированные удары по Крыму и другим субъектам Российской Федерации, заявил РИА депутат Государственной думы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По мнению парламентария, подобные агрессивные действия украинской стороны направлены исключительно против мирных граждан.

Зеленский сродни Гитлеру пытается нанести удары по Крыму и другим российским регионам, чтобы запугать местное население и создать панику, — подчеркнул Ивлев.

Депутат выразил уверенность в том, что варварские налеты ВСУ не останутся без ответа со стороны российской армии. Ивлев добавил, что западным покровителям Зеленского уже пора задуматься.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что Крым всегда являлся для украинских властей своеобразной «красной тряпкой». По его мнению, цель подобных провокаций с украинской стороны заключается в попытках запугать население и оставить регион без жизненно важных ресурсов.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
гитлер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заставил американские автоконцерны собирать ракеты для Пентагона
Иран и США приняли важное решение по итогам переговоров в Швейцарии
В «Столото» раскрыли, кто чаще всех выигрывает в лотереи
Алжирцы одержали первую победу на ЧМ-2026
«Собираются данные»: в России готовят доклад о военных преступлениях Киева
Удары ФАБ почти уничтожили группировку ВСУ
Путин раскрыл рецепт настоящей глобальной стабильности
Стало известно, в каких российских регионах нельзя будет купить алкоголь
Бойцы ВС РФ спасли беженку из Константиновки после обстрела ВСУ
В ГД заметили любопытную закономерность в отставках британских премьеров
Испанский политик назвал главную ошибку Запада на Украине
«Цена одного кадра»: МЧС сообщило о трагедии с подростком на Алтае
Названо число пострадавших после разрушительного торнадо в Кушве
Китай успешно вывел на орбиту новый технологический спутник
Пятеро мужчин проникли в детский лагерь и устроили допрос
Москвичам пообещали похолодание на буднях
«Особая коалиция»: в Индии выступили с важным заявлением о БРИКС
Известного российского режиссера внесли в базу «Миротворца»
Раскрыта жуткая деталь в подготовке теракта в Пятигорске
Готовивших теракт в Пятигорске по заданию Киева россиянок арестовали
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.