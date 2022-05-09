Помнить порознь: Россия и Германия разошлись по своим мемориалам Что будет с общей «культурой памяти», над которой десятилетиями трудились немецкие и российские дипломаты, историки и волонтеры

Советское гарнизонное кладбище в Дрездене, основанное в 1945 году / Фото Jens Meyer/AP/TASS

Нарратив об общей исторической памяти, который совместно взращивали историки, дипломаты и волонтеры-поисковики из России и Германии, дал трещину из-за событий на Украине. В этом году — никаких совместных возложений цветов, памятных акций, научных конференций или выставочных проектов, посвященных Второй мировой войне. А ведь многие из них патронировались правительствами РФ и ФРГ, в том числе на высоком уровне. Теперь совместные историко-мемориальные проекты сворачиваются. Дошло до того, что в Германии раздаются призывы не приглашать официальных лиц РФ на перезахоронение останков советских солдат. NEWS.ru пытался понять, есть ли еще надежда склеить единое пространство памяти, которое распадается на наших глазах.

Не похоронить связи

В конце апреля с осуждением спецоперации РФ высказался Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями. Он занимается обустройством могил примерно миллиона немецких солдат в 46 странах мира, главным образом — в России, в Белоруссии и на Украине (по договоренности с правительствами и на взаимной основе). В Народном союзе сообщили, что вывели своих сотрудников с территории всех трех государств. В случае с Украиной — по соображениям безопасности. «Было бы чудовищно вообразить, что люди могут погибнуть, ухаживая за военными могилами», — признали в руководстве организации.

Мы бы хотели продолжить технические работы по уходу за военными захоронениями в России, — говорится в заявлении Народного союза. — Но в настоящее время строительные работы, такие, как расширение кладбищ, отложены на неопределенный срок. Также приостановлена опись и маркировка могильных плит.

Кладбище немецких солдат, погибших в годы Второй мировой войны близ города Себежа в Псковской области Владимир Астапкович/РИА Новости

А ведь еще совсем недавно все было иначе. В свое время министр иностранных дел Сергей Лавров и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер (ныне президент ФРГ. — NEWS.ru) взяли под свой патронаж проект по поиску и оцифровке архивных материалов о советских и немецких военнопленных и интернированных. Именно Народный союз взялся координировать работу со стороны немецких историков и поисков. В 2022 году, к 75-летию годовщины Победы, немцы торжественно передали российским коллегам копии документов о судьбах полумиллиона пленных красноармейцев и советских граждан, угнанных в рейх на принудительные работы. На церемонии зачитывались приветственные слова глав МИД двух стран, директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов приветствовал по видеосвязи Михаэля Хольманна — президента Федерального архива Германии. «Возвращение имен» замученных узников Германия называла своим историческим долгом, тем более что тема «остарбайтеров» десятилетиями замалчивалась там в послевоенное время.

По такому случаю глава Народного союза немецкий генерал Вольфганг Шнайдерхан специально прилетал в Москву. Когда-то он был довольно частым гостем в РФ. Господин Шнайдерхан, с которым нам доводилось общаться, не раз говорил о том, что немцы по сей день благодарят россиян за примирение и за «рыцарское отношение» к останкам солдат вермахта, захороненным на 22 военных кладбищах по всей России. По словам Шнайдерхана, с начала двухтысячных в Германии появилось множество просветительских проектов по увековечиванию памяти о замученных советских узниках. Молодые немцы по крупицам восстанавливают их биографии, возводят кирпичные стелы с именами погибших в мемориалах на территории бывших шталагов. А в местных церквях прихожане могут даже оставлять поминальные записочки с обращениями к умершим.

Именно на молодежь России и Германии делает ставку Народный союз. Там надеются, что хоронить давно налаженные связи двух стран все же рано.

Я хочу продолжить работу с молодежью, — признал Вольфганг Шнайдерхан. — Народный союз уже 70 лет создает волонтерские рабочие лагеря и международные молодежные объединения. Из них выросли партнерства между городами, дружба на всю жизнь, браки — да просто взаимопонимание народов, на всех уровнях. Мы настаиваем: работа с молодежью — рецепт успеха. Нужно продолжать ее. Мы не должны позволять себе унывать. Только не сейчас.

Между тем именно сейчас происходят вещи, которые до сих пор трудно было представить. В конце марта немецкий портал rbb24 сообщил о том, что захоронение останков павших советских воинов в городе Лебус собираются провести «без сопровождения российских официальных лиц». К этому публично призвала министр финансов земли Бранденбург, социал-демократка Катрин Ланге.

Воинское захоронение г. Лебус, Германия Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Издание напоминает, что на советском кладбище в Лебусе, заложенном в 1994 году, нашли последний покой 4800 красноармейцев. Однако и спустя почти восемь десятилетий после того, как отгремело эхо войны, волонтеры (в том числе из местного отделения Народного союза) находят в округе останки павших воинов. Примерно раз в два года на кладбище появляется 50–60 новых захоронений.

Всего лишь четыре года назад немецкие и российские военные могли вместе обустраивать могилы на советском кладбище в Лебусе, — констатирует rbb24.

Впрочем, призывы не звать на церемонию русских не нашли поддержки. И 22 апреля 2022 года на захоронении останков 80 красноармейцев, погибших в битве на Одере, все же присутствовал посол РФ в Германии Сергей Нечаев вместе с немецкими официальными лицами.

Несмотря на политические неровности, которые возникают в наших отношениях, мы ценим их позитивную основу. И нынешняя церемония, без сомнения, служит тому подтверждением, — заявил тогда посол РФ.

А фрау Ланге выступила в итоге с примирительным призывом: «Важно, чтобы мы жили друг с другом в мире и имели хорошие, устойчивые отношения с Россией».

Распалась связь времен?

В этом году берлинским властям, как обычно, пришлось постараться, чтобы разнести во времени акции дипмиссиий РФ и Украины возле одних и тех же советских памятников. В последние годы это привычная картина. Так, 9 мая к мемориалу в Тиргартене возлагал цветы Сергей Нечаев, а его украинский коллега Андрей Мельник посетил это место днем ранее (не обошлось без инцидента: группа неких активистов принялась скандировать по-немецки «Мельник, вон!»).

Посол России в Германии Сергей Нечаев (в центре) посетил церемонию возложения венков к мемориалу павшим советским воинам «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке Markus Schreiber/AP/TASS

И все же еще недавно немецкие власти допускали, что российский и украинский дипломат могут вместе посетить какие-то памятные мероприятия по случаю Победы. В 2020 году правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер был разочарован отказом Мельника возложить вместе с ним и с послами РФ и Белоруссии цветы к месту капитуляции частей вермахта, воевавших за Берлин. Сам Мюллер на 75-летие Победы совершил еще один символический жест, посетив уникальный германо-российский музей Берлин-Карлсхорст. Он основан в 1994 году на том самом историческом месте, где 8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

В этом году музей, который финансируется правительствами ФРГ и РФ, перестал называться «германо-российским»: так решила немецкая сторона на фоне украинских событий. В Берлине настаивают, что дискуссии о названии велись уже давно, ведь с конца девяностых в объединение вошли также национальные музеи Второй мировой войны Украины и Белоруссии. К тому же в реестре он зарегистрирован просто как «музей Берлин-Карлсхорст», так что немцам даже не пришлось менять уставные документы, что наверняка вызывало бы возражение с российской стороны.

Но в каком виде музей будет работать дальше — вот главный вопрос. В этом году он не стал звать на свои мероприятия 8 мая официальных лиц РФ и Белоруссии, а что дальше? В учреждении, прямо скажем, царит растерянность.

Наш музей единственный, где бывшие военные противники вместе в непрерывном диалоге чтят память о Второй мировой войне. Это — центральное место памяти, где тематизируется война Германии на уничтожение против Советского Союза. Принося огромные жертвы, мужчины и женщины — русские, украинцы, белорусы, евреи и многие другие группы населения Советского Союза — вместе со своими союзниками, Великобританией и США, боролись за победу над национал-социалистической Германией... Почти 30 лет непрерывного сотрудничества с нашими восточноевропейскими коллегами превратили музей в форум для обсуждения очень разных точек зрения на нашу общую историю. Однако в связи с нынешней ситуацией неясно, сможем ли мы в будущем продолжать этот диалог и каким образом его вести, — говорится в заявлении музея Берлин-Карслхорст.

Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Впрочем, немецкие музейщики все равно не теряют надежду, хотя они пока не очень представляют, какую стратегию им выбрать.

«Для нас очень важно сохранять в будущем диалог со всеми людьми, проживавшими на территории Советского Союза, а также с их потомками, и вместе с ними вспоминать об окончании войны в Европе и чтить память 27 миллионов советских жертв», — пожалуй, это все, что могут сейчас сказать в Берлине.