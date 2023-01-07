Маск сравнил бои на Украине с Первой мировой войной Илон Маск назвал танки смертельной ловушкой и сравнил бои на Украине с Первой мировой

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Конфликт на Украине напоминает Первую мировую войну, в которой главные роли исполняли пехота и артиллерия, заявил глава SpaceX и владелец Twitter Илон Маск. Он считает, что танки в таких условиях станут смертельной ловушкой для ВСУ. Так американский миллиардер прокомментировал высказывание разработчика игр и программиста Ричарда Гэрриота, который полагает, что танки уже устарели как вид оружия.

Танки сейчас — смертельная ловушка. Поскольку ни одна из сторон не имеет превосходства в воздухе, остаются пехота и артиллерия. По сути, Первая мировая война, — заметил Маск.

Гэрриот, рассуждая на тему поставок Киеву БМП Bradley, указал, что на них стоят ПТРК TOW и они вполне могут соревноваться с русскими танками.

Ранее Маск с энтузиазмом откликнулся на предсказания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на 2023 год. Российский политик помимо прочего спрогнозировал захват Польшей и Венгрией западных областей Украины.

Маск назвал эти заявления эпичными и отреагировал на них с помощью эмодзи с открытым от удивления ртом.