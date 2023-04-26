Как Хрущёв передал Крым в состав Украины: правда и мифы 26 апреля 1954 года полуостров вошел в состав Украинской ССР

Фото: ТАСС

Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев

В 1954 году советский руководитель Никита Хрущёв инициировал передачу Крыма Украине. Спустя десятилетия вокруг этого события появилось множество мифов. Одни считают, что юридически Крым нельзя было отторгать от РСФСР, другие уверены, что Хрущёв это сделал, чтобы заручиться поддержкой влиятельной партийной номенклатуры второй по значимости республики Союза. Что происходило на самом деле, как обосновали передачу Крыма и какие могли быть мотивы — разбираемся в статье NEWS.ru.

Был ли Крым такой уж призовой территорией на момент передачи?

В 1945 году Крымская АССР в составе РСФСР была понижена в статусе до области. Причина была простой: массовая депортации крымских татар, немцев, болгар и греков, обвиненных в коллаборационизме с фашистскими оккупантами, резко изменила этнический состав полуострова. Потерявшая до трети населения автономная республика утратила необходимость быть этнотерриториальной автономией.

Дело в том, что ещё до Второй мировой войны доля крымских татар на полуострове не превышала 20%. Однако в полном соответствии с ленинским подходом к национальной политике Крым был объявлен автономной республикой. На ведущие должности выдвигались представители крымско-татарского народа.

Помимо внутренних причин в смене статуса региона была и внешняя — Турция. Москва и Стамбул в те времена пытались дружить. Однако после советской помощи Кемалю Ататюрку в отражении греческой агрессии и последующего отказа Ататюрка присоединиться к коммунистическому движению получалось не очень. Новая светская Турция пыталась ориентироваться на США, но СССР не терял надежды возобновить хорошие отношения. Тем более в 1930-х годах со Стамбулом удалось на достаточно выгодных условиях решить вопрос с проходом военных кораблей в Чёрное море (Конвенция Монтрё).

С окончанием войны, депортацией татар, а также выдвижением Москвой территориальных претензий на Карс и Ардаган хорошие отношения между двумя державами закончились. Смысла сохранять автономную республику не было. Место крымских татар на полуострове начали занимать русские и украинцы.

Фото: Евгений Халдей/РИА Новости Великая Отечественная война, оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942 гг.)

Кроме того, Крым все еще лежал в руинах. Состояние полуострова было ужасающим и спустя 10 лет после окончания немецкой оккупации.

«Здесь на плато всё ещё дышало страшной войной. Вдоль дорог разбитые танки и артиллерийские орудия и повсюду, до горизонта — серые каменные обелиски, воздвигнутые военными строителями в память о своих павших собратьях. И земля тоже высохла и заросла жёсткой щетиной сорных трав. Пустовали посёлки, татарские аулы», — вспоминал о поездке первого секретаря Компартии СССР Никиты Хрущева в степной Крым в 1953 году его зять Алексей Аджубей.

Главе СССР попадались голодные люди, которые постоянно жаловались на неурожай и засуху. Кроме еды на полуострове не хватало жилья для переселенцев, а со стороны партийного и советского руководства почти не оказывалась помощь.

После увиденного Хрущёв уехал с Аджубеем в Киев прямо посреди отдыха. Там он переговорил с украинским руководством, которое хорошо знал, всё-таки Никита Сергеевич в 1930-х и 1940-х годах несколько лет руководил Украиной, пока его не перевели в Москву. Затем он решил: Крым надо выводить из состава России. Если полуостров окажется в составе Украины, то все его проблемы будут решены.

Решение Хрущёв якобы принял в октябре 1953 года, а уже в конце апреля 1954-го Крым официально передали на баланс Украины. Весь процесс занял чуть больше полугода, то есть в тех условиях это было практически молниеносное решение.

Экономическая причина передачи Крыма

Историки до сих пор спорят, что послужило основой причиной передачи полуострова в состав Украины. Одной из самых популярных стала версия об экономической целесообразности.

Хрущёв увидел, что Россия явно не справляется со снабжением Крыма, тем более полуостров экономически и географически был соединён с Украиной. Об этом в будущем будет сказано в официальном решении о передаче Крыма Украине, принятом советским правительством в феврале 1954 года: «учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР».

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости Отдых в Крыму

Ещё одной причиной в этом ряду называется строительство Северо-Крымского канала. Госплан запланировал его сооружение в 1953–1955 годах, однако объект располагался бы на территории сразу двух республик — УССР и РСФСР, а это бы значило в два раза больше согласований и проектно-бюрократических решений. На этом фоне вариант с передачей Крыма Украине казался руководству СССР разумным. К тому же в тот момент никто не думал, что Союз когда-нибудь распадется и бывшим республикам придется делить земли.

Также Хрущев во время поездки в Киев в 1953 году активно продвигал тезис о том, что Крыму нужны украинцы. Они, мол, люди южные, и смогут поднять на полуострове сельское хозяйство.

Поддержка Украины в борьбе за власть

Но есть и другая версия, политическая, которая строится на противоречиях предыдущей. Во-первых, экономически не было какой-то разницы, где и кому будет подчиняться Крым. Дело в том, что полуостров уже во время правления Иосифа Сталина стал территорией союзного, а не республиканского подчинения, поскольку там был Севастополь, база Черноморского флота. Также полуостров имел важное военное значение — он обеспечивал прикрытие остальных черноморских портов Союза.

Во-вторых, ничто не мешало сделать Северо-Крымский канал предприятием союзного подчинения. Тем самым оно выводилось из-под регулирования региональной бюрократии.

В пользу версии о том, что Хрущёв таким территориальным подарком хотел перетянуть на себя расположение украинских парторганов, говорит то, как передача Крыма была оформлена. Передавали его аккурат под 300-летие Переяславской рады. Мол, от братского русского народа вот вам братья-украинцы Крым. Такое обоснование прозвучало 19 февраля 1954 года на заседании президиума Верховного Совета СССР.

В пользу этой версии приводят и решение по замене с подачи Хрущёва русского Титова на украинца Полянского в качестве руководителя Крыма.

Фото: Дмитрий Чернов/РИА Новости Празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией в Кремлевском дворце

Послевоенная ситуация в Крыму

Однако и у политической версии есть масса несостыковок. Например, Полянский, впервые услышав предложение Хрущёва передать Крым Украине, посчитал это дикой глупостью. И выступал против этого не менее активно, чем Титов.

Разница в подходе к этому вопросу между «русским» и «украинцем» оказалась ничтожной. Но вот если посмотреть, чьими выдвиженцами были оба партийных деятеля, то разница огромная. Полянский до руководства Крымской областью занимал весьма невысокие должности в структуре местной партийной иерархии. Его заметил и приблизил именно Хрущёв. А вот Титов был выдвиженцем Сталина. После 1945 года он занимался тотальной русификацией полуострова, когда свои названия с татарских и немецких на русские за несколько лет сменило более 2300 топонимов.

По слухам, во время XIX съезда Титов предложил Сталину, во-первых, изменить название области с Крымской на Таврическую. А во-вторых, вырисовывалась отличная перспектива восстановления области в размерах дореволюционной Таврической губернии. Последняя включала в себя часть территорий Херсонской и Запорожской областей УССР. Титов даже распространял слухи, что из аппарата Сталина ему якобы даже записку передали, в которой вождь писал, что подумает над этой идеей. Однако Сталин вскоре скончался, не успев решить крымский вопрос.

Титов, конечно, воспринял в штыки предложение Хрущёва передать Крым в состав Украины. По воспоминаниям современников, областной руководитель был человеком прямым и негибким. Его сняли с поста во время областной конференции, с делегатами которой поработал Хрущёв. Во главе Крыма поставили Полянского, который, пусть и не сразу, но поменял свое отношение к передаче Крыма.

Фото: Гурарий Самарий/ТАСС Ялтинская конференция глав трех союзных держав проходила 4-11 февраля 1945 года. На снимке: премьер-министр Великобритании У. Черчилль, президент США Ф.Д. Рузвельт и маршал Советского Союза И.В. Сталин

Фактор внутрипартийной борьбы в передаче Крыма

Остаётся разобраться, зачем же Хрущёву вообще понадобилась передача полуострова в состав Украины. Не секрет, что после смерти Сталина в партии обострилась борьба за власть. Строго говоря, на нее в тот момент претендовал помимо Хрущёва и Маленков, ставший преемником Сталина после расстрела Берии.

Противники Хрущёва контролировали исполнительную власть и министерства. Маленков был председателем Совета министров СССР — это пост, который в позднесталинское время считался высшим в государстве. В тот момент пост генерального секретаря уже был ликвидирован, и Хрущёв был одним из секретарей ЦК. Пост высокий, но не самый значимый в государстве.

Между тем Никита Сергеевич вполне искренне считал себя наследником Сталина. Тем более тот ему благоволил. К тому же Хрущёв сыграл огромную роль в устранении Берии, и у него были хорошие связи в армии и партийном аппарате. Это само по себе было хорошим раскладом перед рывком на советский олимп, но недостаточным. Требовалось выдвинуться. Сделать так, чтобы о тебе заговорили.

И вот тут на помощь пришел Крым. Очевидцы вспоминали, что ЦК партии совершенно восторженно прореагировал на то, что полуостров нужно передать Украине как раз к 300-летию Переяславской рады. Единственным, кто был против, это Молотов. Он считал, что у страны достаточно внешних и внутренних проблем. Но он был в меньшинстве и подчинился.

На руку Хрущёву сыграло и то, что изменение границ между Россией и другими республиками Союза было обычным делом. В начале 1920-х годов РСФСР и УССР делили между собой земли Области войска Донского, причем в какой-то момент Таганрог был в составе Украины. В 1944–1957 годах территориями обменивались Эстония и Россия, в 1920-х и 1940-х — Белоруссия и Россия, в 1956 и 1965 годах Казахстан передал часть территорий России. Территориями обменивались с Грузией, а в 1950–1970-х годах республики Средней Азии — Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан.

Фото: Василий Егоров, Владимир Савостьянов/ТАСС Николай Александрович Булганин, Георгий Максимилианович Маленков и Никита Сергеевич Хрущев (слева направо) на трибуне во время демонстрации на Красной площади, посвященной 300-летию воссоединения Украины с Россией

Поэтому передача Крыма УССР четко укладывался в логику изменения границ советских республик и была обычным делом. Причем Компартия поступала весьма прагматично. Именно за партийным аппаратом было последнее слово. А что касается законов, то они были весьма несовершенны. Например, Верховный Совет РСФСР, который одобрил передачу Крыма Украине, формально не имел права этого делать. Ведь механизм изменения границ между республиками не был прописан.

«С точки зрения развития основных вопросов нашей политики и нашей работы, конечно, не имеет сколько-нибудь серьёзного значения, куда входит один из уездов Украины и РСФСР... Это вопрос чисто практический», — высказался как-то Сталин потповоду очередного приграничного передела между УССР и РСФСР в 1920-х годах. Партия и после его смерти, даже после формального демонтажа его режима тем не менее двигалась в русле его политики.

Так что, воспользовавшись давно принятой территориальной политикой, показав себя автором нетривиальных, но весьма популярных решений, Хрущёв начал перехватывать бразды правления в партии и государстве. Изменение формальной прописки Крыма с российского на украинскую четко лежало в русле захвата им политической власти в Союзе. Что Хрущёву и удалось окончательно осуществить в 1958 году.