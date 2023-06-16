Юрий Андропов: последний защитник СССР или предтеча его развала Как советский генсек в 1983 году попытался спасти Союз косметическими обновлениями

Фото: Эдуард Песов/ТАСС

Юрий Андропов на трибуне Мавзолея во время первомайской демонстрации на Красной площади

Ровно 40 лет назад, 16 июня 1983 года, председателем президиума верховного совета СССР стал Юрий Андропов. Это была высшая должность в стране, так что Андропов в тот день официально стал главой государства — «советским президентом». Однако реальную власть он получил на полгода раньше, — с ноября 1982 года, когда кресло генерального секретаря ЦК КПСС для Андропова освободил ушедший из жизни Леонид Брежнев.

Правление Андропова оказалось коротким — меньше полутора лет, но запомнилась как последняя попытка сохранить Советский Союз от развала. По крайней мере, так его до недавнего времени трактовали во многих учебниках истории.

Как поднялся Андропов

В высшую власть Андропов поднялся по комсомольской линии, по протекции видного коммунистического деятеля, финна Отто Куусинена. Первой крупной должностью Андропова стал пост первого секретаря Ярославского обкома. На республиканский уровень он вышел в Карело-Финской ССР, где во время войны руководил подготовкой диверсантов и партизан для засылки в тыл финских войск.

В 1951 году был переведен в Москву и начал работу в ЦК партии. Работал также в МИДе, а уже в 1967-м стал председателем КГБ. На этой должности он продержался почти до самой смерти Брежнева.

Будучи главой КГБ, Андропов усилил влияние этой организации на все области жизни внутри СССР, включая экономическую сферу. Контролеры от КГБ появились в администрации почти всех крупных предприятий страны.

Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС Юрий Андропов во время выступления на торжественном заседании ЦК КПСС

Казнил директора «Елисеевского», хотел помириться с Рейганом

Став генсеком после смерти Брежнева, Андропов начал кампанию борьбы с коррупцией — прошла серия громких арестов районных и даже республиканских чиновников в Средней Азии. Что касается московской публики, то ее потрясла новость об аресте за взятки директора «Елисеевского» магазина Юрия Соколова. Он был приговорен к высшей мере наказания и казнен.

Во внешней политике Андропов постепенно уменьшал поддержку социалистических режимов в других странах и пытался договориться с Западом о политике мирного сосуществования социализма и капитализма. Но неудачно — компромисса с Вашингтоном не получилось. Вместо этого его визави в Белом доме, президент Рональд Рейган пошел на обострение — объявил крестовый поход в борьбе с «империей зла», как он называл СССР. В западной Европе были размещены ядерные ракеты «Першинг-2», угрожавшие европейской части СССР. К осени 1983 года мир впервые после Карибского кризиса вновь оказался на грани ядерного конфликта.

При этом фоном для всего правления Андропова стала афганская война, — кстати, шеф КГБ был одним из тех членов Политбюро, кто в конце 1979 года проголосовал за ввод советского спецназа в Кабул.

Хотел ли Андропов менять систему

Те историки, кто отчасти симпатизирует Андропову, утверждают, что задуманные им реформы были призваны сделать снова эффективной экономику СССР, которая постепенно разваливалась с хрущевских времен, а во внешней политике — могли бы обеспечить мирное сосуществование социалистической и капиталистической систем.

«Юрий Владимирович был абсолютным государственником. Он стоял на страже своей страны. Однако будучи аппаратным номенклатурщиком, он не собирался серьезно перестраивать СССР, а хотел лишь обновить систему. Поэтому он повел кампанию за укрепление трудовой дисциплины, начал шумные расследования против деятелей торговли и республиканских коррупционеров. Но это не были реформы. Это были мелочи, хоть и резонансные, но частности», — сказал NEWS.ru доцент кафедры истории России новейшего времени Историко-архивного института РГГУ Иван Белоконь.

Поэтому решения нового генсека в 1983 году не затрагивали причин накопившихся к тому времени глобальных проблем советской системы, поясняет историк.

«Андропов и его ставленники не хотели разваливать Союз, — говорит Белоконь. — Они понимали необходимость изменений, но надеялись обойтись лишь косметическими. А проблемы СССР к тому времени были уже такими, что косметика не спасала. Система брежневского образца себя исчерпала. Так что вряд ли лично Андропов виноват в развале СССР: с ним или без него — результат был бы тот же».

Фото: Виктор Будан, Валентин Мастюков/ТАСС Юрий Андропов во время выступления на совместном торжественном заседании ЦК КПСС

Как будущая команда Горбачева появилась в Москве

Другие исследователи, которые считают роль личности в истории решающей, предъявляют более серьезные претензии к фигуре бессменного шефа КГБ СССР. Именно он после смерти Брежнева пригласил в Москву на ключевые посты тех, кто в 1985 году начал Перестройку и в итоге довел советское государство до распада. Михаил Горбачев, Егор Лигачев, Эдуард Шеварднадзе, Николай Рыжков — их поднял с регионального уровня на союзный именно Андропов.

«Иначе как вредительством выдвижение во власть таких людей, которые сами по себе ничего как управленцы, не представляли, назвать нельзя. Ведь были и другие, вполне способные люди. И сама система еще имела достаточный запас прочности, — сказал NEWS.ru историк спецслужб Александр Колпакиди. — Конечно, страна нуждалась в масштабной модернизации, но люди, выдвинутые Андроповым, были абсолютно не способны ее провести».

Как Андропов боролся за трудовую дисциплину

Как отметил историк, Сталин, например, такую модернизацию проводил дважды — коллективизацию и индустриализацию. Но ни сам Андропов, ни его выдвиженцы во главе с Горбачевым ничего подобного сделать не могли. «Зато разрушить страну бестолковыми действиями оказались вполне способны», — возмущается Колпакиди.

Андропов, может, и планировал реформы, но ничего особенного сделать не успел. «Попытки усилить трудовую дисциплину были настолько неуклюжи, что и сейчас вызывают смех и недоумение. По его указанию летом 1983 года патрули милиционеров и дружинников начали по будням ходить по улицам крупных городов. Патрульные задавали прохожим вопрос „Почему вы не на работе?“. Ну, неужели спрашивая тех, кто моется в бане, или зрителей в кинотеатре, почему они не на работе, можно было повысить реальную производительность труда?», — недоумевает Колпакиди.

Фото: Василия Егорова и Эдуарда Песова/ТАСС Первый секретарь Компартии Кубы Фидель Кастро, генсек ЦК КПСС Юрий Андропов и секретарь ЦК КПСС Константин Русаков

Кто опошлил советскую идеологию

Но главное — ставленники Андропова по идеологической линии и работа андроповского КГБ в этой же сфере нивелировали и опошлили саму идеологию советской системы, уверен историк. Суслов и Пономарев, главные «идеологи» в позднем СССР, были в хороших отношениях с Андроповым, по ключевым вопросам они всегда голосовали солидарно с ним. «И именно они полностью выхолостили коммунистическую идеологию — бесконечными собраниями с пустыми лозунгами. Содержание газет и передач ТВ мало пересекалось с реальной жизнью. Андропов им не мешал. А без идеологического стержня любая политическая система рушится», — считает Колпакиди.

Судьба не была к Андропову благосклонна. Высшую абсолютную власть он получил на считанные месяцы. Вскоре после смерти Брежнева новый генсек серьезно заболел и почти перестал появляться на публике. В последний год жизни он практически не расставался с капельницей.

Если у Андропова и были большие планы, то реализовать их он просто не успел. «Советский президент» умер в феврале 1984 года, по официальной версии — из-за отказа почек вследствие многолетней подагры. Его начинания остались незавершенными, а Советский Союз катился к своему развалу.

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