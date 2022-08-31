Президент мира: кем был последний руководитель СССР Внук репрессированных, мальчик-комбайнер, кандидат в замглавы КГБ, создатель оппозиционного СМИ и другие вехи в необыкновенной биографии Горбачёва

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

На 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв — по некоторым утверждениям рекордсмен-долгожитель из российских лидеров. Человек, вокруг роли которого уже больше 30 лет продолжается ожесточённая общественная дискуссия, и утихать она не собирается. Политический лидер, проживший удивительную жизнь, пришедший в «политику» при Сталине и закрывший глаза навеки при Путине. Фигура, если не навсегда изменившая мир — в плохую или хорошую сторону, то уж точно неотрывно связанная в нашем сознании с этими изменениями. Лидер, закончивший две войны — холодную и афганскую. NEWS.ru вспоминает, кто такой Михаил Горбачёв, а вместе с ним и новейшую историю страны.

Дитя тридцатых

Михаил Горбачёв родился в ставропольской деревне в семье крестьян. Когда ему не было еще и семи лет, оба деда — и по материнской, и по отцовской линии — попали под каток репрессий во время коллективизации 30-х годов.

Правда, для обоих обошлось малой кровью: один провел два года в ссылке, затем вернулся в деревню и вступил в колхоз, второй — ветеран Мировой войны — находился в тюрьме по обвинению в троцкизме чуть больше года (говорят, что его пытали), после чего был освобождён и реабилитирован.

В 1941-м отец ушел на фронт, а семья пять месяцев провела в немецкой оккупации. До конца войны Горбачёвым успела по ошибке прийти похоронка на отца, но вскоре выяснилось, что он жив.

Михаил школьником получил орден Трудового Красного Знамени за участие в уборке зерновых — для подростка награда высочайшая. Это позволило ему без экзаменов поступить в МГУ, а вскоре — в 21 год — он стал членом КПСС. На дворе был 1952-й год, страной еще правил Сталин. В университете Михаил познакомился со студенткой философского факультета Раисой, которая стала его женой.

Горбачёв выучился на юриста и аж десять дней по распределению поработал в прокуратуре Ставропольского края, но ушел оттуда на агитационную работу в комсомол. Спустя год он уже возглавил горком комсомола и начал быстро продвигаться по этой линии — перешел на работу в партию, был делегатом съезда КПСС. В 39 лет он возглавил Ставропольский крайком партии.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Михаил Горбачев

Сообщается что Горбачёв то ли сам пытался перейти на работу в КГБ, то ли получал предложения такого рода. Якобы Андропов в годы руководства советской спецслужбой даже рассматривал Горбачёва как своего возможного заместителя. Более менее подтверждено, что его кандидатуру предлагали на пост Генерального прокурора СССР. Сам Горбачёв подтверждал, что ему покровительствовал Андропов, способствовавший переводу Михаила Сергеевича в Москву.

В 1978 году в Минеральных Водах произошло то, что впоследствии назовут «встречей четырёх генсеков» — бывшие проездом в Баку Брежнев и Черненко встретились с Горбачёвым и Андроповым — последний как раз отдыхал в Ставропольском крае. Вероятно, это знакомство и стало решающим в карьере Горбачёва — в том же году он стал секретарём ЦК КПСС и переехал с семьей в столицу.

Глава СССР

Начался новый этап в жизни и карьере. Что такое секретарь ЦК КПСС? Члены секретариата имели право присутствовать на заседаниях Политбюро, по сути главного руководящего органа не только партии, но и страны, и могли голосовать по предлагаемым решениям, правда, их голос был совещательным.

Через два года, в 1980-м Горбачёв вошёл в Политбюро, став членом высшего военно-политического руководства Советского Союза, который тогда ещё казался незыблемым. Однако на тот момент коррупция в правящих кругах, особенно на местах, стала явлением обыденным. С середины 1950-х годов до 1986 года регистрируемое в советской уголовной практике взяточничество возросло в 25 раз. Полным ходом идёт начатая при Брежневе война в Афганистане, в советские города идут цинковые гробы, и изображать интервенцию СССР как почти бескровную миротворческую операцию становится всё сложнее.

Вскоре начинается череда смертей генсеков. В 82-м году умирает Брежнев, главой государства становится перешедший с поста руководителя КГБ Юрий Андропов — покровитель Горбачёва. Чуть более чем через год умирает и он, а следом, ещё через год, его преемник Черненко. На тот момент Горбачёв уже фактически второй человек в государстве — во время болезни Черненко он сам ведёт заседания Политбюро.

11 марта 1985 года министр иностранных дел СССР Андрей Громыко выдвинул Михаила Горбачёва на пост генерального секретаря партии.

Фото: Petr Maticka/CTK/Global Look Press Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Горбачев со своей женой Раисой посещают Прагу в апреле 1987 года

Распространено мнение, что идея перестройки вынашивалась ещё в окружении Андропова, причём когда он ещё был главой КГБ, было понятно, во-первых, что Союз мало похож на то общество, которое в революционную эпоху описывала большевистская теория (ярко бросалось в глаза, что оно было на порядок менее демократичным), во-вторых, что долго так жить нельзя, система заходит в тупик, а главное, начинает отставать от оппонентов по холодной войне. Вставал вопрос о хотя бы косметических изменениях, которые позволили бы партийной верхушке сохранить власть. Если теория об андроповском следе в Перестройке верна, нет сомнений, что подобные проекты обсуждались в кулуарах годами, а Горбачёв, как один из ближайших к Андропову людей, в этих обсуждениях многократно участвовал.

Само слово «перестройка» прозвучало из уст Горбачёва уже 23 апреля 85-го года на пленуме ЦК КПСС, речь тогда шла исключительно о реформе экономики «для ускорения развития страны». Одновременно началась демонстративная борьба с коррупцией. Параллельно Горбачёв занялся заменой старых брежневских кадров в госаппарате на новые.

В 1987 году перестройка получила новое измерение — отчасти этому способствовало падение цен на нефть, — когда стало понятно что одними экономическими реформами ситуацию не изменить. Было провозглашено стремление к «демократическому социализму», что частично согласовывалось с ленинскими представлениями о государстве рабочих.

Объявляется резкое смягчение цензуры в СМИ, что вызывает взрыв общественной дискуссии по ранее табуированным темам: сталинские репрессии, пороки советского строя вообще, сексуальная и криминальная сферы и многое другое. Разрешается частное предпринимательство — пока в форме кооперативов. В международной политике курс меняется на разрядку напряженности в отношениях с Западом.

Демократизация вызывает появление и развитие разнообразных политических групп — как внутри партии, так и вне её. Всё это происходит на фоне углубляющегося экономического кризиса — существующую модель плановой экономики уже ничто не может спасти, — роста национализма как в национальных республиках, так и среди этнических русских, — ото всех раздаются претензии к СССР как наднациональной структуре. В условиях широкого освещения в СМИ общественных проблем, в том числе мирового масштаба, как катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году, среди населения растёт осознание неповоротливости и косности советской бюрократии, её неспособности решать задачи.

Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press Фотография ежедневной газеты «Известия» с фотографией Михаила Горбачева и датой 9 апреля 1986 года на заброшенной Чернобыльской атомной электростанции

В 1989 году перемены принимают неконтролируемый лавинообразный характер, кризис и дефицит усугубляется, одновременно нарастает популярность политического конкурента Горбачёва — Бориса Ельцина. Последний в 90-м году выходит из КПСС, которая в том же году теряет свою политическую монополию, точнее, отказывается от нее под давлением общества и активности неофициальных политических группировок (говорить о единстве партии на тот момент уже было смешно). С 1990 года официальным курсом советского руководства стало уже не «возвращение к социализму», а построение рыночного капиталистического общества.

Дождавшись перемен

Последующие события навсегда вошли в учебники истории. Горбачёв противостоит одновременно консервативной части советской верхушки, которая видит в его попытках перестроить СССР угрозу неминуемого краха, и куда более радикальным молодым реформаторам, которые, напротив, стремятся дезинтегрировать союзные структуры, чтобы подорвать власть Горбачёва и получить свободу действий.

Первая из этих групп создает так называемый ГКЧП и устраивает так называемый путч, арестовывая Горбачёва и пытаясь захватить власть накануне подписания РСФСР, Казахстаном и Узбекистаном нового союзного договора для своеобразного «переучреждения» СССР. Путч проваливается. На тот момент в стране фактически два президента в одной столице — один из них Ельцин, возглавляющий РСФСР, второй — Горбачёв, президент СССР, который в это время ещё существует юридически, но фактически имеет очень мало общего с единым государством. При этом на прошедшем в том же году всесоюзном референдуме 76% голосовавших высказались так или иначе за сохранения СССР в той или иной форме. Тем не менее в декабре 1991 года Ельцин, договорившись с главами Беларуси и Украины, от имени РСФСР подписывает так называемые Беловежские соглашения, упраздняющие Советский Союз. Позже к нему присоединились другие союзные республики — теперь уже бывшие. Западные страны признали эти соглашения легитимными и приветствовали их.

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев выступает с речью в Зале скульптур Капитолия США в Вашингтоне

Президент уже не существующего Советского Союза 25 декабря 1991 года сложил свои полномочия.

Михаил Горбачёв прожил после своей отставки ещё почти 31 год, оставаясь относительно пассивным, но неравнодушным наблюдателем политических процессов и стараясь принимать участие в общественной жизни.

Уже в 93-м он основал и возглавил экологическую организацию — Международный Зелёный Крест, а также стал одним из учредителей «Новой газеты». Выступал с жёсткой критикой Ельцина — прежде всего в его противостоянии с Верховным Советом России.

В 1996 году он участвовал в выборах президента, набрав всего 0,51% голосов, а позднее создал Социал-демократическую партию России, которую возглавлял до 2004 года.

В декабре 2008 года в интервью Владимиру Познеру на Первом канале Горбачёв сказал:

Я сейчас жалею: надо было не уезжать в Форос в августе 1991 года. Я думаю, что Советский Союз сохранился бы... Так же, как была и ещё одна ошибка — что я не отправил Ельцина навсегда в какую-нибудь страну заготавливать бананы после известных процессов, когда требовал Пленум: «Исключить Ельцина из членов ЦК!»

Горбачёв имеет огромное количество наград — от Нобелевской премии мира до «Грэмми» за озвучивание симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк».

Фото: Frederic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Михаил Горбачев

В СМИ упоминалось, что жил он в основном в Баварии или на предоставленной ему госдаче в Калужской области. Последние 2,5 года Михаил Горбачёв постоянно находился под наблюдением врачей, ему регулярно делали очистку крови и диализ почек. С момента отставки он получал государственную пенсию (около 700 тыс. рублей на данный момент) и на территории России находился под охраной ФСО.

Для значительной части населения России, которая склонна была видеть в нём виновника распада СССР, а также последующих кровавых и кризисных событий, Горбачёв остался ненавистной демонизированной фигурой. В немалой степени этому взгляду на его историческую роль способствует сложившийся в стране политический мейнстрим.