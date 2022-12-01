Baza: под Херсоном погиб ветеран из «афганской» 9-й роты

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил о гибели под Херсоном ветерана Александра А. из «афганской» 9-й парашютно-десантной роты. Ему было 56 лет. Канал отмечает, что он отправился в зону СВО добровольно и погиб от осколка танкового снаряда. По данным Baza, ветеран Афганской войны пытался прикрыть товарища и был смертельно ранен в спину. Минобороны РФ пока не прокомментировало это сообщение.

Baza сообщает, что сослуживец Александра А. получил ранение в руку. По информации канала, погибшего военного похоронили в Москве спустя несколько недель. Затем он был представлен к ордену Мужества посмертно.

Baza пишет, что Александр А. служил в Афганистане с 1984 года. Он демобилизовался за несколько недель до исторического боя 9-й парашютно-десантной роты за высоту 3234. Как сообщает Baza, в зону СВО ветеран-афганец решил отправиться добровольцем в августе. Его близкие рассказали, что он хотел «защитить молодых парней, которые умирают на Украине».

Ранее стало известно, что российский танкист выжил после того, как его машина была подбита ВСУ в зоне СВО. Он рассказал, что несколько раз терял сознание в горящем танке из-за дыма. При этом украинские военные обстреливали его из гранатомета. Впоследствии танкист вернулся в расположение своего подразделения.