Российский танкист выжил в горящем танке на Украине RT: полковник Шиц рассказал о спасшемся в горящем танке российском военном

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский танкист в ходе спецоперации на Украине выжил, оказавшись на передовой в горящем танке, заявил его командир полковник Вооруженных сил России Иван Шиц. По его словам, боец через сутки вернулся на российские позиции, сообщает RT.

Шиц рассказал, что во время боя эвакуировать из подбитого танка механика-водителя не удалось. Все решили, что он погиб, но танкист вернулся в расположение своего подразделения. Он рассказал, что в горящем танке из-за дыма несколько раз терял сознание, украинские военные обстреливали его из гранатомета.

Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений, — подчеркнул Шиц.

Ранее стало известно, что российские военные на Угледарском направлении штурмуют позиции украинских войск, в том числе используя беспилотники. Об этом свидетельствует видео, на кадрах которого можно увидеть, как на позиции ВСУ сбрасываются гранаты РГД-5. Оператор беспилотника разведчиков направляет гранату точно в окоп.