Российские разведчики показали штурм позиций ВСУ под Угледаром Бойцы ВС России показали, как с помощью беспилотников штурмуют позиции ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские военные на Угледарском направлении штурмуют позиции украинских войск, в том числе используя беспилотники. Об этом свидетельствует видео, кадры которого распространило РИА Новости.

На кадрах можно увидеть, как на позиции ВСУ сбрасываются гранаты РГД-5. Оператор беспилотника разведчиков направляет гранату точно в окоп.

Агентство также отмечает, что в зоне проведения спецоперации, беспилотники дают возможность выполнить сразу несколько задач, среди которых и разведка, и корректировка огня, и поражение целей.

Ранее Минобороны РФ показало, как морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных штурму и захвату зданий с учетом опыта специальной военной операции. На кадрах — окружение одного из штурмуемых зданий, сближение штурмовых групп под огневым прикрытием, проникновение в окна и бреши в стенах с применением светошумовых гранат.