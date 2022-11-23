Морпехи Северного флота обучили мобилизованных штурму зданий Минобороны РФ показало подготовку в зоне СВО десантных подразделений из числа мобилизованных резервистов

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Министерство обороны России показало кадры, как в тыловом районе специальной военной операции на Украине ведется боевая подготовка парашютно-десантных батальонов, сформированных из мобилизованных резервистов, сообщает «Интерфакс». В ведомстве заявили, что мобилизованные граждане прошли огневую, медицинскую, тактическую, инженерную подготовку, освоили вооружение и специальную технику.

На полигоне в тыловом районе специальной военной операции проводится подготовка и боевое слаживание в составе штатных подразделений военнослужащих, которые прибыли в подразделения Воздушно-десантных войск по мобилизации, — сообщило Минобороны.

В описании к ролику сказано, что в бригаде морской пехоты Северного флота резервистов обучают штурму и захвату обороняемых зданий. На записи военнослужащие вначале передвигаются на улице и из автоматов ведут перестрелку с условным противником, находящимся внутри заброшенной многоэтажки. Затем бойцы проникают в здание, где продолжают вести огонь. Военнослужащие зачищают помещения и контролируют перемещение «врага».

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки мобилизованных россиян на полигоне Алабино в Московской области, в которую входят огневые учения, вождение танков и боевых машин пехоты. Представители военного ведомства рассказали, что призывники стреляют по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику противника, а в ходе учений задействуется все штатное вооружение.