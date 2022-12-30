Помощник Рейгана считает, что Запад не станет рисковать ради Украины Экс-помощник Рейгана Бандоу: США и союзники врали Украине о готовности заступиться за нее

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Защита Украины не относится к первостепенным интересам стран Запада, поэтому они не станут рисковать ради нее собственной безопасностью, заявил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator. По его мнению, именно это стало причиной возникновения трудностей со вступлением Украины в НАТО.

У любого члена НАТО никогда не было веских причин рисковать жизнью, богатством и будущим своего народа. Это не изменилось и в нынешнем конфликте, — отмечает Бандоу.

Кроме того, бывший помощник Рейгана считает, что первой и главной задачей руководства США является защита интересов американского народа и недопущение непосредственного конфликта с Россией.

Ранее издание Politico сообщило, что бойцов ВСУ в США обучают новой тактике, которая должна помочь в столкновениях с Вооруженными силами России. Об этом заявил генерал-лейтенанта в отставке Марк Хертлинг. По его словам, это может стать ключом к успешному форсированию Днепра украинскими силами.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США помогают ВСУ предотвращать запуск российских беспилотников. По информации СМИ, Соединенные Штаты также пытаются мешать производству боевых дронов в Иране, откуда, по данным американских властей, вооружение отправляется в Россию.