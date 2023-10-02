Война на улицах Москвы: как расстреляли Верховный Совет в 1993 году 30 лет назад Ельцин устроил переворот, уничтожив остатки советской системы власти

Фото: Eugeniy Azmetiev/Russian Look/Global Look Press

4 октября 1993 года

Конституционный кризис, начавшийся 21 сентября 1993 года с указа президента РФ Бориса Ельцина о роспуске Верховного Совета (указ противоречил действовавшей тогда конституции страны) и ответного заявления Конституционного суда о запуске процедуры импичмента Ельцину, к 3 октября перерос в массовые антипрезидентские демонстрации и столкновения демонстрантов с верными правительству подразделениями милиции. Верховный Совет заявил об отстранении Ельцина от власти. Александр Руцкой, занимавший пост вице-президента, объявил себя и.о. президента России. Он подписал указ об отстранении от должностей министра МВД Виктора Ерина и министра обороны Павла Грачева, однако они не подчинились указу и фактически продолжили руководить силовыми структурами. При этом Ерин организовал блокаду здания Верховного Совета милицией и подразделениями Внутренних войск, а в здании продолжали заседать депутаты Верховного Совета во главе с Русланом Хасбулатовым и Александром Руцким.

3 октября состоялся массовый митинг сторонников Верховного Совета и их шествие в центре Москвы. Милиция и подразделения ВВ по приказу Виктора Ерина пытались разогнать митингующих, избивая их резиновыми дубинками, а также применяя слезоточивый газ и водометы. В ответ противники Ельцина стали в столкновениях палки и железную арматуру, а также закидывать милицию камнями и бутылками. В ходе столкновений появились первые жертвы и большое количество раненых с обеих сторон. Взаимное ожесточение достигло пика. Митингующие прорвались к зданию Верховного Совета и взяли штурмом здание мэрии, откуда по демонстрантам велась стрельба. В это же время командование милиции и ВВ отдало приказы стрелять по демонстрантам, но после штурма мэрии милиция и внутренние войска ушли из центра города. По словам командующего тогда внутренними войсками Анатолия Куликова, он вывел подразделения, которые имели лишь резиновые дубинки и щиты, в места их постоянной дислокации для того, чтобы вооружить их огнестрельным оружием и на бронетехнике вновь ввести в город. Это решение было утверждено Ериным. Однако в руки манифестантов попали 15 военных грузовиков и 4 БТР, брошенных внутренними войсками на улицах с ключами в замках зажигания. В то же время прибывший на вертолете в Кремль Борис Ельцин со своей стороны ввел в Москве чрезвычайное положение. Ельцин после личных переговоров с Ериным и Грачевым заручился поддержкой силового блока, что и решило исход последующих событий.

В ночь на 4 октября наиболее радикальные члены антиельцинской оппозиции (лидер движения «Трудовая Россия» депутат ВС Виктор Анпилов и депутат ВС генерал-полковник Альберт Макашов) повели своих сторонников на штурм телецентра Останкино. Наспех сформированные отряды ехали в Останкино в захваченных накануне грузовиках. Здания телецентра оказались заняты подразделениями спецназа ВВ «Витязь» и Софринской бригады ВВ. Митингующие в течение двух с половиной часов проводили стихийный митинг возле телецентра, требуя предоставить им прямой эфир, затем протаранив подъезд здания АСК-3 грузовиком, попытались пройти внутрь, но остановились перед бойцами спецназа и ВВ. Макашов пытался вызвать командование «Витязя» и начальство телецентра на переговоры, но безуспешно. Затем (по данным комиссии Госдумы) среди митингующих и на балюстраде первого этажа АСК-3 взорвались гранаты из подствольных гранатометов, выпущеные со стороны охраны АСК-1. Погиб боец «Витязя» и были ранены несколько демонстрантов. Приняв это за нападение, спецназ «Витязь» и бойцы ВВ, составлявшие охрану здания АСК-3, открыли огонь по демонстрантам. Со стороны АСК-1 также велся огонь. Демонстранты были рассеяны, погибло по меньшей мере 46 человек (по данным комиссии Госдумы).

В ночь на 4 октября в Москву стали прибывать армейские подразделения, вызванные Павлом Грачевым. В город введены подразделения Таманской, Тульской десантной и Кантемировской дивизий. Из-за плохой координации, они несколько раз вступали в перестрелку друг с другом. На ночном заседании коллегии Министерства обороны командующие родами войск и военными округами заявили о верности Ельцину. В результате активных действий армии и ВВ к утру 4 октября противники Ельцина были частью уничтожены или рассеяны, а частью блокированы в здании Верховного Совета. Само здание постоянно обстреливалось военными из автоматов и пулеметов БТР. В 9.20 утра 4 октября шесть танков Т-80 со сборными экипажами из Таманской и Кантемировской дивизии открыли огонь по зданию Верховного Совета. В здании начался пожар, сторонники ВС начали сдаваться. Однако обстрел продолжался до 19 часов вечера. Начиная с 17 часов сотрудники групп спецназначения «Альфа» и «Вымпел» выводили из здания сдающихся, и в 19.01 арестовали сдавшихся Руцкого и Хасбулатова. после этого к зданию разрешили поезд пожарных машин и тушение пожара.

По опубликованным данным, в ходе конституционного кризиса погибло не менее 157 человек и 384 были ранены (из них 3 и 4 октября — 124 убитых, 348 раненых). Расследование событий не было завершено, следственная группа была распущена после того, как в феврале 1994 года Госдума приняла решение об амнистии для лиц, участвовавших в событиях 21 сентября — 4 октября 1993 года.