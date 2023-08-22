Кеннеди рассказал, что скрывают от американцев об Украине Кеннеди-младший: от американцев скрывают правду о состоянии ВСУ

Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

От граждан США скрывают данные об истинном состоянии Вооруженных сил Украины, написал на своей странице в Twitter (X) кандидат в президенты страны от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший. При этом он указал, что даже ведущие СМИ страны признают провал украинского контрнаступления.

Даже Washington Post теперь признает, что разрекламированное украинское «контрнаступление» полностью провалилось. Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха, — заявил Кеннеди.

Он также задался вопросом, признают ли это «неоконсерваторы Байдена» — Энтони Блинкен и Виктория Нуланд — и вернутся ли они к идее о переговорах или «приблизят человечество на несколько шагов к ядерному уничтожению».

Ранее издание Washington Post привело данные засекреченного прогноза американской разведки, согласно которому ВСУ «не смогут дойти» до ключевого города Мелитополя. По информации издания, эти данные привели к скандалам на заседаниях в Конгрессе США.

В свою очередь газета The Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщила, что у украинской армии нет ресурсов для лобовых атак, на которых настаивают западные партнеры. По информации издания, Киев получил только 60 танков Leopard из обещанных нескольких сотен.