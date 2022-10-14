Угроза с тыла: как СССР сделал из Кубы свой ядерный авианосец 14 октября 1962 года американские военные аналитики обнаружили советские ядерные ракеты на Кубе

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Выставка советского оружия, посвященная памяти Карибского кризиса (Карибский ракетный кризис)

Начало 1960-х годов ознаменовалось новым витком противостояния между двумя сверхдержавами. СССР старался воспользоваться тем, что в Африке и Азии начался процесс деколонизации. Определённую роль сыграл и полёт Юрия Гагарина. Престиж первой космической державы, которая представляла альтернативу бывшим европейским колонизаторам и США, придавал Москве куража. С Вашингтоном она была готова бороться в любой точке мира, включая его вотчину — Западное полушарие.

Стратегический маятник

По другую сторону баррикад были США. В 1950-х годах, во времена президентства Дуайта Эйзенхауэра Вашингтон устроил «поход за освобождение Восточной Европы». Очень в духе генерала Айка, который даже свои военные мемуары назвал «Крестовый поход в Европу». Но СССР как-то сумел отбить все попытки раскачать ситуацию. И в Европе установилось неустойчивое равновесие, которое нарушилось размещением американских ракет с ядерными боеголовками в Турции и Италии.

СССР надо было срочно придумать «ответку». Благо, козырная карта сама шла в руки. В 1959 году на Кубе произошла революция. К власти пришла разномастная коалиция из либералов, левых националистов и коммунистов во главе с братьями Кастро.

В первый момент Фидель Кастро не был намерен идти на поклон к Хрущёву. Однако сопротивление официального Вашингтона аграрной реформе и экспроприации латифундий, многие из которых принадлежали американским гражданам, заставило новое руководство Кубы обратиться к СССР за помощью.

Рядом с США образовалось государство, которое могло стать плацдармом для распространения влияния СССР в Западном полушарии. Странно было бы этим не воспользоваться.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Кубинский революционер Фидель Кастро

Десант на Остров свободы

Первый ход в этой партии сделали США. В Вашингтоне прекрасно осознавали стратегические минусы нахождения в 170 километрах от Флориды красной Кубы. Планы военного вторжения обсуждались ещё администрацией Эйзенхауэра.

В 1960 году они по наследству перешли к новой администрации президента-демократа Джона Кеннеди. Тот не стал останавливать своих генералов, но планы решили изменить. Новому главе Белого дома не нравилось, что на дипломатической арене США уступают СССР. Штаты рассматривались как держава-интервент, которая с помощью своих военных давит антиколониальное движение по всему миру. Вторжение в Ливан в 1953 году, вмешательство в национально-освободительные войны в Индонезии и Индокитае на стороне европейских колонизаторов, помощь Бельгии в Конго, вторжения в Коста-Рику в 1948-м, на Кубу — в 1953-м, в Гватемалу — в 1954-м, наконец прямое участие в гражданской войне в Колумбии требовали изменения стратегии и тактики.

До теории «гуманитарных операций» в Вашингтоне в тот момент ещё не додумались. Зато использование вооруженного подполья, организованного американцами, против неугодных режимов, было делом привычным. Поэтому вместо высадки морпехов на кубинские пляжи в 1961 году туда бросили несколько тысяч местных противников кубинских властей, которых тренировало и снабжало ЦРУ.

Высадка в бухте Кочинос (он же залив Свиней) с треском провалилась. Кадры кубинского телевидения, которые с 20 апреля 1961 года показывали видео с пленными оппозиционерами, с их вооружением, с заявлениями о том, что всё организовано США, произвели фурор. Подготовленное американцами вторжение провалилось. Сверхдержава получило мощнейшую оплеуху. На радостях в Каире, Джакарте, Рио-де-Жанейро и Лиме демонстранты с антиамериканскими лозунгами попытались даже пробиться к посольствам США, чтобы разгромить их.

СССР осудил попытку десанта. Чем завоевал дополнительные очки на мировой арене. Плюс к этому Москва предложила Гаване дополнительную военную помощь. Конфликт между двумя сверхдержавами вышел на новый уровень.

Помощь с севера

Провал США нисколько не остудил попытки американских властей свергнуть неугодного им Кастро. Более того, его отношения с СССР стали просто слишком опасны.

Разработка планов военного вторжения продолжалась. И на этот раз в нём должны были прямо участвовать военные. В марте 1962 года на столе Кеннеди оказался секретный документ, который детально расписывал, как США будут вторгаться на Кубу.

Фото: Heinz-Jürgen Goettert/dpa/Global Look Press 35-й президент США Джон Кеннеди

Для отвлечения внимания предлагалось совершить какую-нибудь провокацию. Например, атаки и теракты на американской базе в Гуантанамо, имитация атаки советских самолетов МиГ на гражданские суда или же просто взрыв какого-нибудь американского самолёта. В качестве идеальной причины для вторжения на Кубу рассматривался теракт или его имитация, когда погибнет много американских студентов.

По счастью, Вашингтону не пришлось осуществлять нечто подобное. И причиной этому стало обнаружение подозрительной военной деятельности на Кубе.

В структуре ЦРУ и разведки ВВС были образованы специальные отделы анализа фотографий, которые делались самолётами-разведчиками, постоянно летающими в воздушном пространстве Кубы. Начиная с весны 1962 года они фиксировали всё большую военную активность на острове.

Строились казармы и новые дороги. Из советских портов с июня 1962 года постоянно выходили сухогрузы, конечным местом назначения которых была Куба. Большинство американских военных аналитиков сомневались, что суда перевозят гражданские грузы. Во-первых, смущали объекты странной формы, упакованные на палубе. Во-вторых, низкая осадка кораблей говорила, что они точно не перевозят те грузы, которые были указаны в накладных, которые удалось раздобыть американской разведке.

В начале октября на фотографиях были замечены элементы противоракетной обороны с установками С-75. В ЦРУ и Пентагоне поняли, что СССР удалось передать на остров что-то особенно ценное, раз для его защиты поставили самую современную систему.

В американском Совете национальной безопасности немедленно стали обсуждать нанесение ударов по Кубе. Военные планировали разбомбить аэродромы и военную инфраструктуру, но президент Кеннеди и гражданские лица в администрации были против этого.

Пожалуй, это нежелание эскалации не позволило миру скатится в ядерный Армагеддон. Дело в том, что с июня 1962 года СССР проводил сверхсекретную операцию «Анадырь». В её рамках на Кубу поставили около 100 стратегических ядерных зарядов к ракетам Р-12 и Р-14, с радиусом поражения 2400 и более 4000 километров соответственно. Кроме этого, на Кубу были доставлены крылатые ракеты с тактическим ядерным зарядом. А также системы ПРО и ПВО для прикрытия этого ядерного хозяйства, самолёты, танки, вертолёты и артиллерия, а также 44 тысячи человек.

Фото: Schulman-Sachs/B0999_Schulman-Sachs/Global Look Press Советский грузовой корабль «Иван Ползунов» инспектируется американским эсминцем «Весоле» в кубинских водах в 1962 году

В тот момент Кеннеди остановил военных. А 14 октября 1962 года к ужасу военных и разведаналитиков на кубинских снимках заметили ракеты. Узнали их на фотографиях потому, что один из американских дипломатов сумел во время военного парада на Красной площади снять военную технику СССР со специальным объективом. С его помощью можно было оценить размеры советских ракет. И вот теперь их увидели на Кубе.

В Вашингтоне испытали шок. Ещё больший шок был, когда в 1990-е были рассекречены советские документы по Карибскому кризису. Когда тогдашний министр обороны США Роберт Макнамара на одной из совместных российско-американских конференций узнал количество размещённого на Кубе ядерного оружия, он просто не поверил и попросил повторить ему ещё раз. В ответ бывшему министру показали документ, где было указано точное количество ракетного вооружения.

В тот момент ничего этого американское руководство не знало. Карибский кризис стал развиваться своей чередой. 27 октября советская ПВО сбила высотный американский самолет-разведчик. Пентагон жаждал крови и требовал стереть в труху Кубу. И всё-таки СССР и США удалось договориться. Москва публично заявляла, что уберёт ракеты с Острова свободы, а США обещали не вторгаться на территорию соседнего государства и тайно убирали ракеты из Турции и Италии. Мир опять вернулся к неустойчивому равновесию, избежав мировой войны.