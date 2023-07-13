«По масштабу как убийство Кеннеди»: Захарова о кокаиновом деле Белого дома Захарова: дело о кокаине в Белом доме США закрыли из-за страха выйти на самих себя

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала новость о закрытии уголовного дела, возбужденного после обнаружения кокаина в Белом доме США. Дело было закрыто в связи с тем, что оказалось невозможным определить, кому принадлежали наркотики. В своем Telegram-канале Захарова написала, что по масштабу «кокаиновое дело» можно сравнить с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

Конечно, это же не отравление боевым химическим оружием типа «новичок», раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней. Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования. По масштабу, как убийство президента Кеннеди. Даже еще сложнее, раз сразу сдались, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что сотрудники Секретной службы не смогли обнаружить улики, позволяющие установить имя владельца оставленного в Белом доме кокаина. Спустя почти две недели с момента обнаружения вещества в резиденции американского президента дело решили закрыть.

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