Уроки Пиночета: как ЦРУ довело президента Чили до самоубийства Социалиста Альенде свергли при помощи ЦРУ, а СССР и даже сам Пиночет пытались его спасти

Фото: AP/TASS

50 лет назад, 11 сентября 1973 года в Чили военные под командованием генерала Аугусто Пиночета устроили переворот и свергли правительство демократически избранного социалиста Сальвадора Альенде. В результате страна перешла от попыток построения социализма к жесткой диктатуре и капитализму. Почему не удался социалистический эксперимент в Чили и как диктатура Пиночета стала спасительной для латиноамериканской страны — в материале NEWS.ru.

Почему произошел мятеж генерала Пиночета

11 сентября 1973 года в Чили военные под командованием генерала Аугусто Пиночета устроили переворот и свергли правительство демократически избранного президента-социалиста Сальвадора Альенде. Мятеж случился не просто так, а при деятельной поддержке спецслужб США, но был обусловлен реальной критической ситуацией в экономике и внутренней политике Чили.

Социалистический блок «Народное единство» и его кандидат Сальвадор Альенде победили на президентских выборах 1970 года (при этом победу Альенде никто не оспаривал — все было законно). Однако в чилийском парламенте социалистам не удалось набрать большинства, и в стране началось жесткое противостояние социалистического правительства и капиталистического парламента, проповедовавшего идеи демократии западного толка. Свой вклад в этот конфликт внесло само правительство Альенде, отказавшись выполнять достигнутые ранее договоренности с центристами из Христианско-демократической партии.

Президент попытался провести социалистические реформы при поддержке Советского Союза, и ему даже удалось снизить безработицу и запустить некоторые социальные программы для населения, однако дальше он столкнулся с мощным противодействием. Сторонники парламента организовывали забастовки и акты саботажа на производствах, особенно в важнейшей транспортной отрасли — грузоперевозках. Многие такие акции спонсировались и организовывались при участии ЦРУ, которые после провала на Кубе всеми силами стремились не допустить появления в Западном полушарии еще одного социалистического государства. Кроме того, Альенде национализировал несколько прибыльных предприятий, до того принадлежавших корпорациям из США, что еще больше настроило Вашингтон против него. Оспорить законность победы Альенде на выборах США не могли, и поэтому перешли к тактике подрыва экономики Чили.

В результате к лету 1973 года в стране сложилась критическая ситуация: забастовки следовали одна за другой, ультраправые террористические организации начали убивать левых активистов и даже правительственных чиновников. Не оставались в долгу и левые радикалы, которые начали грабить банки и и магазины, нападать на полицейские участки. Чили фактически оказалась на пороге гражданской войны.

Наконец, в июне 1973 года произошел открытый мятеж 2-го танкового полка чилийской армии против правительства Альенде. Мятеж удалось подавить силами других армейских частей (при этом Пиночет участвовал в подавлении бунта), что ввело Альенде и социалистов в заблуждение: они посчитали, что армия лояльна и не хочет вмешиваться в политику. Главнокомандующий чилийской армией генерал Карлос Пратс действительно проповедовал принцип «армия вне политики», но к тому времени Аугусто Пиночет, занимавший пост командующего сухопутными силами, уже формировал заговор против правительства.

В августе 1973 года Пиночет организовал травлю Пратса в СМИ и обществе, и тот ушел в отставку. Плохо разбиравшийся в армейской среде Альенде назначил исполняющим обязанности на место Пратса самого Пиночета. В результате полная власть над военными перешла в руки заговорщиков.

Фото: AP/TASS Генерал Аугусто Пиночет (в центре) председательствует на встрече со своим военным штабом в Сантьяго, Чили, через несколько дней после захвата власти у президента Сальвадора Альенде

Как прошел мятеж Пиночета

11 сентября 1973 года Пиночет возглавил военный переворот. Это была хорошо спланированная акция: мятежники заняли все ключевые объекты в столице Чили городе Сантьяго, блокировали все остававшиеся верными правительству подразделения армии и полиции. Несколько офицеров, отказавшихся поддержать мятеж, были расстреляны. Президент Сальвадор Альенде выступил по радио с призывом к рабочим строить баррикады, но военные разгоняли выстрелами любые собрания.

Альенде оказался блокирован со своими сторонниками в президентском дворце, где был арсенал стрелкового оружия. На требования сдаться они ответили отказом, тогда военные начали штурм, используя артиллерию и даже бомбовый удар авиации по дворцу. Когда мятежникам удалось ворваться внутрь дворца, президент и большинство бывших с ним были убиты в скоротечном бою. Официально было объявлено, что Альенде покончил с собой. Версию хунты о его самоубийстве в 2011 году подтвердила экспертиза в результате эксгумации тела президента.

После этого Пиночет объявил о создании хунты из четырех человек (командующие армией, флотом, ВВС и полицией), которые впредь и будут управлять страной. Также он пообещал, что период диктатуры продлится только до стабилизации экономики и общественной ситуации в стране — не больше 20 лет, а затем страна вернется к демократии. Первыми шагами хунты были массовые репрессии сторонников социализма и коммунизма — было убито несколько тысяч человек и более чем 30 тысячам пришлось пройти через тюрьмы и пытки.

Фото: AP/TASS Cолдаты, поддерживающие переворот под предводительством генерала Аугусто Пиночета, укрываются во время сбрасывания бомб на президентский дворец Ла Монеда в Сантьяго, Чили

Что Пиночет сделал с Чили

В конце 1974 года Пиночет объявлен президентом и оставался на этом посту до 1990 года. В области экономики он повел политику укрепления частного бизнеса и транснационализации Чили. То есть открыл доступ иностранным капиталам. При этом отказался от большинства мер государственного протекционизма, на которых строили свою работу социалисты, что заставило чилийских производителей или конкурировать с иностранцами, или уходить в другие сферы. Пиночет часто повторял, что Чили — страна собственников, а не пролетариев и что главный враг для страны — коммунисты. В сельском хозяйстве правительство Пиночета отказалось от жесткого контроля и стало раздавать или продавать земли фермерам и сельхозкорпорациям (при Альенде землю, наоборот, отнимали в госсобственность по примеру СССР).

Общие принципы были такие: либерализация экономики, приватизация государственных предприятий, жесткая экономия на социальной сфере. Поначалу такая политика дала результат в росте экономики, однако в 1982 году рост не просто замедлился, а произошел кризис — почти как при Альенде. Пиночет сменил министра финансов, и главными целями были объявлены укрепление собственного производства и экспорта, платежеспособности производителей. Вернулись некоторые протекционистские меры, ситуация выправилась, начался рост ВВП на душу населения и реальных доходов населения. Рост экономики Чили постепенно замедлился, однако продолжается до сих пор.

Фото: Marcelo Monteciao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Генерал Аугусто Пиночет

Почему не получилось у Альенде

Историк, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов в разговоре с NEWS.ru пояснил, что СССР оказывал правительству Альенде помощь. Однако было несколько факторов, нивелировавших это влияние.

«Для Альенде сложился целый ряд неблагоприятных факторов. В первую очередь — оторванность и удаленность от Советского Союза, что объективно затрудняло оказание помощи и поддержки. До него было даже дальше, чем до Кубы. Второй момент — раскол внутри страны, противников социализма и самого Альенде было почти столько же, сколько и сторонников. Третий момент в том, что действительно было сильное вмешательство США, которые рассматривали всю Латинскую Америку как свой задний двор, и для США победа Альенде на выборах была откровенным и большим вызовом», — рассказал историк.

По его словам, когда были открыты архивные данные США и Чили, выяснилось, что десятки миллионов долларов были вложены в подрыв экономики Чили при Альенде.

«Там были заблокированы международные кредиты, с подачи США сильно ограничен экспорт чилийских природных ресурсов и плюс забастовки, в частности, водителей большегрузных автомобилей, щедро спонсировались США с целью парализовать логистику в стране и создать трудности в городах. Все это вместе дало такой результат, с которым Альенде не справился», — рассказал собеседник NEWS.ru.

В чем урок мятежа Пиночета

Шатилов отметил, что когда стало невозможно оказывать прямую помощь Альенде, СССР рассматривал варианты его спасения и предлагал обеспечить выезд в какую-нибудь дружественную страну. И даже Пиночет в начале мятежа тоже предлагал Альенде вариант почетного изгнания, но тот предпочел буквально до последнего вздоха оставаться на посту президента Чили.

А главный урок мятежа Пиночета, по словам историков и политологов, в том, что даже в условиях либеральной экономики надо сохранять возможности внутреннего протекционизма и всячески ограничивать иностранное влияние. Причем не только экономическое, но и политическое. Как показала история развития Чили после переворота, США в своем стремлении сохранить финансовое господство и роль мирового жандарма абсолютно не стесняются в средствах и единственная эффективная мера противодействия — сохранение и развитие собственного производства как минимум в критически важных отраслях. И желательно под контролем государства. К слову, даже в самих США такие отрасли, как ВПК, тяжелая промышленность, энергетика и транспорт, хоть и представлены частным бизнесом, но действуют при обязательном присмотре сенатских комиссий от государства.

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