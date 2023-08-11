Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин В чем cуть ГКЧП и пoчему 32 гoдa нaзaд егo учacтники нaвoдили пoрядoк в cтрaне тряcущимиcя рукaми

Фото: Алексей Федосеев/РИА Новости

Путч 19-22 августа 1991 года, организованный членами Государственного комитета по чрезвычайному положению с целью остановить распад СССР и не допустить подписания Союзного договора

19 августа 1991 года ряд представителей верховной власти CCCР образовали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Эти люди решили не допустить подписания Союзного договора, который, как они утверждали, вел к распаду страны. Путчисты были убеждены, что перестройка Горбачева принесла одни беды. С помощью жестких мер ГКЧП планировалось спасти СССР, но в итоге получилось наоборот — попытка отстранить от власти советского президента привела к распаду страны. O событиях тех дней — в материале NEWS.ru.

Причины создания ГКЧП и его участники

К образованию комитета «по спасению страны» привели несколько громких событий. Это прежде всего кризис власти осени 1990 года. Тогда против Горбачев взбунтовался Верховный Совет СССР. Настроения в нем задали депутаты-консерваторы. Они фактически выдвинули президенту ультиматум — или введение чрезвычайного положения в стране, или отставка.

Горбачев предложил парламенту компромиссное решение: Президентский совет СССР, в котором было немало либералов, расформировали, а его функции перешли к созданному из консерваторов-силовиков Совету безопасности. Через восемь месяцев, в августе 1991 года, именно члены Совбеза стали костяком ГКЧП.

Многих интересует, кто именно из высших чиновников входил в ГКЧП? Комитет возглавил вице-президент СССР Геннадий Янаев, однако фактически руководителем был глава Комитета госбезопасности Владимир Крючков. Помимо них, членами ГКЧП стали глава правительства Валентин Павлов, министр обороны Дмитрий Язов, министр внутренних дел Борис Пуго. Всего ГКЧП состоял из восьми членов, но были еще и «соучастники», которые официально не числились в составе комитета, но активно добивались претворения его решений в жизнь. Среди таких людей называют председателя Верховного Совета Анатолия Лукьянова, маршала СССР Сергея Ахромеева, управделами ЦК КПСС Николая Кручину и некоторых других.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Геннадий Янаев

Второе событие — работа над Союзным договором. 23 июля 1991 года его положения были согласованы с руководителями Компартий, по сути, единоличными лидерами союзных республик. Все они согласились с тем, что вместо СССР на карте мира теперь появится Союз Суверенных Государств.

29 июля в своей подмосковной резиденции Горбачев провел закрытую встречу с главами России и Казахстана. Согласно воспоминаниям президента РСФСР Бориса Ельцина, они условились, что премьером ССГ станет Нурсултан Назарбаев, а нынешние ключевые фигуры в советском правительстве будут отправлены в отставку. Запись разговора вскоре попала к шефу КГБ Крючкову. Из нее он узнал, что занимать нынешний пост ему осталось не столь долго. Борис Ельцин предположил в своей книге «Записки президента», что это могло стать спусковым крючком для реакционной попытки сместить Горбачева с помощью ГКЧП в 1991 году.

Расшифровка намерений ГКЧП

Ключевым организационным шагом к образованию ГКЧП стала «тайная вечеря» 17 августа 1991 года на одном из закрытых объектов КГБ в московском районе Теплый Стан. Крючков собрал своих соратников на объекте АБЦ — это гостиничный комплекс, построенный для чекистов. Участники на бумаге сформировали ГКЧП, условились о причинах для введения чрезвычайного положения в стране и продумали дальнейшие тактические шаги по нейтрализации Горбачева, если он не поддержит комитет.

Отдельным вопросом стояли меры в отношении президента РСФСР Бориса Ельцина, который 18 августа должен был вернуться из Алма-Аты. Разговор с ним поручили Янаеву и Павлову — формально это были первые лица в ГКЧП. Для удобства переговоров самолет Ельцина решили посадить не в правительственном аэропорту Внуково-2, а на военном Чкаловском. Ельцину готовили ультиматум: или он поддерживает ГКЧП, или его изолируют на несколько дней с последующим интернированием.

Но разговор не состоялся. Андрей Грачев объяснил в своей книге, что помешало планам членов ГКЧП — Ельцин банально был пьян.

Пришлось беседу отложить до утра 19 августа. Утром, как впоследствии жаловался Янаев, Ельцин членов ГКЧП просто обманул — он возглавил борьбу против чрезвычайного комитета.

Фото: Vladimir Khodakov/Russian Look/Global Look Press Борис Ельцин

Почему попытка уговорить Горбачева начать мятеж против себя провалилась

Пока Янаев с Павловым пытались тщетно разговорить Ельцина на военном аэродроме, несколько путчистов из состава ГКЧП на самолете отправились в Крым на госдачу Горбачева в Форосе. Возглавлял делегацию секретарь ЦК КПСС и член Политбюро Олег Шенин. В Политбюро он попал год назад по настоянию Горбачева.

Группа Шенина попыталась заручиться согласием Горбачева на введение чрезвычайного положения в стране. Но президент СССР отказался это делать. Тогда замминистра обороны генерал армии Владимир Варенников предложил Горбачеву подать в отставку, на что президент, как пишут его биографы, «употребил в адрес генерала армии непарламентские выражения». На этом беседа и закончилась.

День первый, 19 августа: «Лебединое озеро» под лязг танковых гусениц

В ночь на 19 августа по Москве пошли воинские колонны. В столицу вошли части Таманской и Кантемировской дивизий. В помощь дивизиям были приданы парашютно-десантные полки из Тулы, Рязани и Костромы. Всего в Москве оказалось около четырех тысяч военнослужащих и порядка 800 единиц техники. Они взяли под охрану наиболее важные городские объекты, блокировали все подходы к Кремлю.

В 6 утра государственное советское радио сообщило миру о создании ГКЧП, о том, что полномочия главы государства перешли от «заболевшего» Горбачева к Янаеву. Дикторы зачитали первые постановления ГКЧП с расшифровкой их целей. В них сообщалось, что перестройка зашла в тупик, она способствовала появлению сил, которые стремятся захватить власть любой ценой и ликвидировать СССР, ГКЧП же готов вытянуть страну из кризиса. Внятной программы комитет не предложил, но заготовил «пряники» для советских граждан — в одном из зачитанных постановлений, например, всем желающим пообещали выделить земельный участок до 0,15 га.

Гораздо больше в постановлениях оказалось запретов. Запрещались митинги, уличные шествия и печать почти всех ежедневных периодических изданий в стране, кроме девяти центральных официозных газет. Деятельность политических партий и общественных организаций приостанавливалась.

В 06:30 все постановления ГКЧП были зачитаны по советскому телевидению. После официального выпуска по Первому каналу началась трансляция балета «Лебединое озеро», с того дня ставшего символом заговора в верхах.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Путч 19-22 августа 1991 года, организованный членами Государственного комитета по чрезвычайному положению с целью остановить распад СССР и не допустить подписания Союзного договора

Люди стали собираться на митинг на Манежной площади. Сюда же пытались проехать БТР, водометы, но люди стали живым щитом, перегородив улицу Горького (ныне Тверская) пустыми троллейбусами. На митинге Владимир Жириновский пытался защитить ГКЧП, но его грубо прогнали с площади.

В 14 часов ГКЧП выдвинул правительству России и лично Борису Ельцину ультиматум: покинуть здание Белого дома до 16 часов.

Участники митингов на Манежной и возле Моссовета волнами стали перемещаться к Дому Советов РСФСР. На 17 часов здесь был намечен митинг с участием руководства России. Собралось около 80 тысяч человек. Ельцин призвал к всеобщей политической забастовке. Вокруг Белого дома образовалось живое кольцо из нескольких тысяч демонстрантов. Стало известно, что на три часа ночи планируется штурм здания. Операция получила название «Гром». Но ее план так и не был подписан: никто из гэкачепистов не захотел брать на себя ответственность за возможные жертвы.

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

В 17:00 пятеро членов ГКЧП во главе с Янаевым собрали пресс-конференцию. Мероприятие вызвало небывалый интерес у советских и зарубежных изданий. Журналисты получили возможность задать вопросы мятежникам и услышать от них о планах и причинах путча. Еще мало кто понимал, где находится Горбачев, на чье стороне Ельцин, кого поддержали руководители союзных республик.

На вопрос о Горбачеве, Янаев ответил, что «Михаил Сергеевич устал, требуется время, чтобы он поправил свое здоровье». О тактике и стратегии никто из присутствующих участников ГКЧП не смог дать внятного ответа. Запомнилась пресс-конференция только двумя сюжетами: трясущимися руками Янаева, попавшими в кадр, и вопросом сотрудницы «Московских новостей» Татьяны Малкиной: «Понимаете ли вы, что сегодня ночью вы совершили государственный переворот? И какое сравнение вам кажется более корректным — с 1917-м или с 1964 годом?» Ответ был вялым и непонятным. Трансляция пресс-конференции прояснила ситуацию, люди стали понимать суть ГКЧП: этим чиновникам с трясущимися руками перестроечную энергию масс не подавить.

Ельцин на танке

На фоне гэкачепистов Ельцин выглядел отчаянным революционером. С ним был связан второй телесюжет, позволивший людям во всем мире убедиться, что сопротивление российского руководства не только не сломлено реакционерами из Кремля, а напротив, только растет.

Журналист Сергей Медведев показал в программе «Время» Ельцина, зачитывающего на танке у Дома Советов РСФСР «Обращение к гражданам России». Российский президент назвал действия гэкачепистов государственным переворотом, своим указом он переподчинил себе все союзные органы власти на территории России, в том числе и Министерство обороны, КГБ и МВД.

Как рассказал уже потом Медведев, сразу после выхода сюжета председателю Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании Леониду Кравченко позвонил один из членов Политбюро, который потребовал уволить журналиста. Медведева сдавать не стали. В итоге 20 августа сняли с должности самого Кравченко.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Исполняющий обязанности президента СССР Геннадий Янаев и первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов (слева направо) на пресс-конференции ГКЧП

Второй день, 20 августа: сопротивление нарастает

20 августа активность членов ГКЧП заметно убавилась. Стало известно о госпитализации премьер-министра Валентина Павлова. Зато российские власти, напротив, обрели большую решительность — они создали республиканские силовые ведомства. Министром обороны РСФСР назначили депутата Верховного Совета генерал-полковника Константина Кобеца.

Массовые митинги прошли в центре Москвы и Ленинграда. На Дворцовой площади в Северной столице собралось около 300 тысяч человек. Власти пообещали, что армия не станет вмешиваться в процессы.

Московский мэр Гавриил Попов санкционировал митинг у Белого дома, на который пришло около 100 тысяч человек. У здания Моссовета в это же время митинговало около 50 тысяч человек. В редакции «Московских новостей» собрались главные редакторы 11 запрещенных газет, чтобы основать «Общую газету», первый номер которой вышел 21 августа.

В Москве был введен комендантский час с 23:00 до 00:05. Патрулированием города занимались подразделения Таманской дивизии. Во время такого патрулирования на Садовом кольце погибли трое молодых защитников Белого дома Дмитрий Кромарь, Владимир Усов и Илья Кричевский.

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Как Суровикин причастен к жертвам ГКЧП

Капитан Сергей Суровикин командовал мотострелковым батальоном, который получил приказ заняться ночным патрулированием Садового кольца. Подразделение двигалось по западной части кольца в направлении Крымского моста. На въезде в тоннель под нынешним Новым Арбатом батальон Суровикина натолкнулся на баррикады, сооруженные защитниками Белого дома. Суровикин пытался договориться о пропуске колонны, но понимания не встретил.

Тогда он принял решение прорвать баррикады, в результате чего и погибли трое защитников Белого дома, а шестеро военнослужащих получили ранения.

Через несколько дней трем погибшим защитникам российского руководства Михаил Горбачев посмертно присвоит звания Героев Советского Союза, а будущего «генерала Армагеддона» Сергея Суровикина арестуют. Разбирательства в отношении него заняли семь месяцев, но обвинения с него все же сняли. Следствие согласилось с тем, что капитан выполнял приказ. Более того, Борис Ельцин повысил Суровикина до майора за образцовое выполнение воинского долга.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Михаил Горбачев

Третий день, 21 августа: перелом в противостоянии с ГКЧП

Москвичи в тоннеле под Новым Арбатом вступили в противостояние с батальном Суровикина, исходя из информации, что гэкачеписты не отказались от операции «Гром». 20 августа многие защитники российского руководства утверждали, что штурм Дома Советов начнется в ночь на 21 августа. Однако до рассвета ничего подобного не произошло.

В 5 утра началось заседание коллегии Министерства обороны СССР. Язов оставался непреклонным — «Гром» проводить надо. Его противниками выступили три главкома — авиации, флота и Ракетных войск стратегического назначения. Маршал авиации Евгений Шапошников предложил Язову вывести войска из Москвы, а ГКЧП «разогнать». После долгих обсуждений министр согласился только с первым пунктом и отдал приказ выводить войска из Москвы. В 07:40 воинские колонны стали покидать столицу.

Российское руководство расценило вывод войск как признание ГКЧП своего поражения. В 11 часов депутаты собрались на чрезвычайную сессию Верховного Совета РСФСР. Прокуратура республики заявила, что все члены ГКЧП понесут ответственность за свои действия по закону.

В 14 часов гэкачеписты вылетели в Крым,к Горбачеву. Российское МВД получило приказ арестовать их еще в московском аэропорту, но посланная группа опоздала на несколько минут.

Президент СССР не стал общаться с членами ГКЧП. Через два часа в Форос прилетели вице-президент РСФСР Александр Руцкой и глава правительства Иван Силаев. На их самолете Горбачев с членами своей семьи ночью вернулся в Москву. Гэкачепистов тоже доставили в Москву, но по прилете сразу арестовали.

Торжество победителей в траурный день и утверждение российского флага

22 августа в Москве был объявлен день траура по погибшим Кромарю, Усову и Кричевскому. Их похоронили на Ваганьковском кладбище, а Ельцин попросил прощения у родителей за то, что не смог обезопасить молодые жизни.

В полдень у Дома Советов начался митинг победителей. На нем выступили руководители России: президент Борис Ельцин, первый заместитель председателя Верховного Совета Руслан Хасбулатов, глава правительства Иван Силаев. Ельцин заявил, что государственным российским флагом станет триколор, который в тот же день был поднят над Белым домом.

Победители требовали расправы над гэкачепистами, КПСС обвиняли во всех грехах. В ночь на 23 августа по инициативе Моссовета был произведен демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади.

Как считают историки, городские власти сделали это, чтобы предотвратить более серьезные беспорядки. Многотысячная толпа собиралась штурмовать здания ЦК КПСС и КГБ. Штурм мог обернуться большими разрушениями в центре столицы.

Загадочные смерти участников ГКЧП

После поражения ГКЧП прошла серия самоубийств высокопоставленных должностных лиц.

Фото: Савостьянов Владимир/ТАСС Николай Кручина

22 августа министр внутренних дел СССР Борис Пуго и его жена были найдены мертвыми в своей квартире. Следствие установило, что они совершили самоубийство. 24 августа советник президента по военным вопросам маршал Советского Союза Сергей Ахромеев покончил с собой в служебном кабинете. 26 августа управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина найден под окнами собственной квартиры. На его рабочем столе осталась папка с документами о тайной незаконной коммерческой деятельности КПСС в годы перестройки. До Кручины эту должность занимал Георгий Павлов, который тоже покончил с собой, но позже, 6 октября 1991 года. Бывший завсектором США международного отдела ЦК КПСС Дмитрий Лисоволик 17 октября был найден мертвым.

Расследование этих смертей было быстро закрыто, догадки о финансовых махинациях Компартии повисли в воздухе.

Итоги ГКЧП

Михаил Горбачев в возрасте 90 лет так высказался об итогах ГКЧП:

Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий — это всегда должно быть заботой общества и государства. Я верю, что демократический путь развития России единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы.

Далеко не все согласны с Горбачевым, что в те дни он и российское руководство отстаивали принципы демократии. Российский историк и публицист Евгений Спицып считает, что несколько высокопоставленных фигур во власти, включая Ельцина, хотели через ГКЧП сохранить свои позиции в период турбулентных процессов в СССР.

«Путч стал результатом сговора между несколькими ключевыми фигурами советского руководства. Но они друг другу не доверяли, и когда все началось, каждый из них повел свою игру, попросту говоря, они кинули друг друга. А в результате развалился СССР. Это лишний раз говорит о том, какая высокая цена может быть у политиканских игр во власти при цеплянии людей за власть. Об этом свидетельствует и трагические события на территории нынешней Украины, в Донбассе — кровь льется в результате политиканских игр», — заключил историк.

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