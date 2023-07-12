Отражение наступления ВСУ на Запорожском направлении военные специалисты сравнивают с событиями на северном фасе Курской дуги 80-летней давности, а провал танковых атак ВСУ — с боями под Прохоровкой на южном фасе. Эксперты рассказали NEWS.ru, почему сражение под Прохоровкой обросло мифами при СССР и какой опыт прошлого оказался востребован в условиях СВО.

Почему из Прохоровского сражения сделали миф

5 июля 1943 года рано утром гитлеровские войска атаковали советские позиции на Курской дуге: с юга из района Грайворон — Белгород на Обоянь и Курск, а с севера — из района Кромы — Змиевка на Поныри и Курск. По плану нацистов их войска должны были пробиться с двух сторон к Курску, отрезать, окружить и разгромить советские войска на Курском выступе, и затем начать наступление на Москву.

12 июля две наших армии — 5-я гвардейская общевойсковая и 5-я гвардейская танковая — предприняли контрнаступление против прорывающегося к Курску 2-го танкового корпуса СС. Произошло знаменитое танковое сражение под Прохоровкой, реальная история которого долгое время скрывалась от широкой общественности под плотным пологом идеологизированной мифологии.

Официальная картина советских историков показывала Прохоровку как встречное танковое сражение, где в чистом поле сошлись две танковые армадыФото: Капустянский Г./ТАССОфициальная картина советских историков показывала Прохоровку как встречное танковое сражение, где в чистом поле сошлись две танковые армады

Кандидат исторических наук и специалист по истории битвы на Курской дуге Валерий Замулин пояснил в разговоре с NEWS.ru, что этому было сразу две причины. «Во-первых, трагизм тех событий, огромные потери, которые понесли советские войска под Прохоровкой. А во-вторых, в советское время и вплоть до 1993 года были живы многие военачальники, участвовавшие в Прохоровском сражении и занимавшие разные высокие посты. Они отнюдь не горели желанием раскрывать правдивую картину тех событий, потому что тогда им пришлось бы признаться в участии в промахах советского командования, приведшим к большим потерям», — рассказал Замулин.

Что на самом деле произошло под Прохоровкой

Официальная картина советских историков показывала Прохоровку как встречное танковое сражение, где в чистом поле сошлись две танковые армады. И в упорном бою благодаря успешному использованию резервов командующий 5-й гвардейской танковой армией (5гвТА) Павел Ротмистров остановил натиск 2-го танкового корпуса СС, вынудив немцев отступить.

Реальные события были гораздо трагичней. По словам Замулина, много лет восстанавливавшего картину сражения, удар советских танкистов был задуман не как встречный бой, а как контрнаступление на выдохшегося противника. Разработка удара была проведена еще 9 июля, когда советские войска занимали местность, удобную для развертывания танковой армии и организации контрнаступления.

«Однако разведка ошиблась — немцы еще не выдохлись и имели ударный потенциал. Танковый корпус СС по силам равнялся советской танковой армии. К 12 июля он смог занять местность, планировавшуюся для развертывания 5гвТА Ротмистрова, и советским танкистам пришлось срочно менять план: идти в атаку с ходу по очень неудобной местности», — рассказал Замулин.

Советские войска смогли сорвать дальнейшее наступление немцев на Курск Фото: Левшин Д./ТАСССоветские войска смогли сорвать дальнейшее наступление немцев на Курск

Но главное, немцы предвидели советский контрудар (они обнаружили выдвижение к фронту 5гвТА, и советское контрнаступление стало очевидным). Вариант временного перехода к обороне против армии Ротмистрова у немцев был продуман, и они его сразу реализовали. В результате советским танкистам пришлось идти в атаку по чистому полю против немцев, закопавших танки в окопы и подтянувших противотанковую артиллерию.

По слова Замулина, советские танкисты шли в бой по узкому участку фронта (шириной 8–10 километров), ограниченному справа топкими берегами реки Псел, а слева — заминированной железнодорожной насыпью. Эсэсовцы имели значимое преимущество: танки «Тигр», которые пробивали броню Т-34 с полутора километров, в то время как Т-34 мог пробить «Тигра» лишь с 400 метров. Немцы выбивали советские танки издалека. А перед самыми вражескими позициями те из них, что сумели проскочить через огонь «Тигров», уперлись в противотанковый ров, через который была всего пара проездов. По скопившимся у этих проездов машинам немцы стреляли из всех стволов. Наши отвечали, насколько могли.

В итоге, по словам Замулина, советские войска смогли сорвать дальнейшее наступление немцев на Курск (а такая задача у танкового корпуса СС действительно была). Но при этом и армия Ротмистрова на пару дней выбыла из игры, потеряв 259 машин.

Герои и виновные

Сразу после Прохоровского сражения в армию Ротмистрова была направлена комиссия Генштаба для выяснения причин столь высоких потерь. В итоге наказывать командарма не стали.

«Дело в том, что при планировании советского удара Ротмистров все сделал правильно, а в ошибках разведки его вины не было. Его оставили в должности командарма, и по итогам всего сражения под Прохоровкой, длившегося с 9 по 15 июля, результат для нас был все-таки положительным: наступление врага сорвано и остановлено, попавшие южнее в окружение наши части смогли вырваться, а с подходом подкреплений созданы условия для нового контрнаступления», — пояснил историк.

Фото: Георгий Липскеров/ТАСС

Пригоден ли опыт Курской битвы для проведения СВО

На северном фасе дуги, на Центральном фронте Рокоссовского успехи немцев были минимальны, а действия наших войск вполне эффективны. И тактика Рокоссовского в отражении немецких атак очень напоминает то, как действуют ныне ВС РФ в Запорожье.

Насколько же верны утверждения аналитиков, что российское командование использует в противостоянии наступлению ВСУ тактику Рокоссовского образца 1943 года?

По мнению военного историка, сходство, действительно, есть. Советское командование знало о планах противника и заблаговременно подготовило сильно укрепленную оборону на направлениях вражеских ударов: врага встретили не только укрепленные позиции наших войск, но и густые минные поля, и четко скоординированный контрбатарейный огонь (как и в 2023 году на Украине). Гитлеровцы тоже знали, что наши части готовятся их встретить, и тем не менее начали наступление, надеясь на силу новой бронетанковой техники (как и ВСУ в июне 2023-го).

«Организация и построение обороны советских войск на Курской дуге были образцово-показательными для XX века. Они изучались в военных училищах и академиях. И, конечно, принципы и какие-то элементы того опыта вполне пригодны для использования нашими военными и сейчас», — отметил Замулин.

Это суждение подтверждает и военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Военная мысль имеет цикличность. Хотим мы или нет, но повторяем уроки прошлого и совершенствуем те тактики, которые показали эффективность», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Перед началом СВО бытовало убеждение, что фронтов времен Второй мировой уже не будет, что танки и тяжелая артиллерия утратят актуальностьФото: МО РФПеред началом СВО бытовало убеждение, что фронтов времен Второй мировой уже не будет, что танки и тяжелая артиллерия утратят актуальность

По словам Леонкова, перед началом СВО в военной среде бытовало убеждение, что фронтов времен Второй мировой уже не будет, что танки и тяжелая артиллерия утратят актуальность, а решать задачи на поле боя будут подвижные группы с легкой техникой и высокоточное оружие с беспилотниками. «Считалось, что больше не нужно будет строить укрепленную оборону, а любая оборона будет подвижной. Однако СВО показала, что фронты остаются, а без крупнокалиберной артиллерии решать серьезные задачи по-прежнему нельзя. То есть характеристики оружия изменились, но сама суть боевых действий осталась такой же, как в Великую Отечественную войну» — пояснил Леонков.

Что именно из опыта 1943 года используется сейчас

Во-первых, контрбатарейная борьба. Рокоссовский строил действия своей артиллерии именно в расчете на подавление вражеской. Так же работают и наши пушкари в зоне СВО. Контрбатарейная борьба — обязательная часть их действий.

Во-вторых, широкое применение минных полей. В 1943-м кроме заранее заминированных участков наши войска применяли подвижные саперные группы, которые проводили минирование буквально под носом у наступающего противника, часто даже под вражеским огнем. Такие меры позволили выбить на минах много немецкой техники. Сегодня на Запорожском направлении СВО минные поля тоже нашли широкое применение.

В-третьих, тактика «огневых мешков». В условиях гибкой обороны заманивание противника на заранее пристрелянную местность и накрытие его плотным огнем — очень эффективная мера. Войска Рокоссовского использовали ее в 1943-м, ВС РФ используют сейчас.

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