В России утвердили ГОСТ проведения детских квестов Депутат Стенякина: Росстандарт утвердил ГОСТ проведения детских квестов

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В России утвержден ГОСТ проведения детских квестов, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина. По ее словам, документ разработан Росстандартом на фоне большого числа несчастных случаев во время проведения мероприятий.

В июне текущего года мы проводили пресс-конференцию на тему разработки ГОСТа для деятельности квестов. И вот накануне вышел приказ об утверждение такого ГОСТа. В силу документ под номером 71161-2023 вступит с 1 марта 2024 года. Теперь все, кто работает данной сфере, должны соответствовать ему, — сказала Стенякина.

Она добавила, что среди несчастных случаев были падения с высоты, сломанные конечности и даже позвоночник, возгорание в закрытых помещениях. При этом часто страдали несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что восьмиклассница разбила голову на квесте «Час дьявола» в Москве. Во время выполнения задания 14-летняя школьница ударилась об арматуру, торчащую из стены. Она прошла игру до конца и уже дома рассказала матери, что повредила голову. Девочку госпитализировали в одну из московских больниц.

Минувшей зимой в Санкт-Петербурге школьник с друзьями отправился на квест, где его держали прикованным к кровати, лили воск на живот и били электрошокером, а девочек таскали за волосы. По словам мальчика, это было похоже на «пыточную». Медики зафиксировали у 17-летнего ученика электротравму, ушибы мягких тканей головы, шеи и грудной клетки, а также диагностировали перелом одной из костей кисти.