За Новосибирском официально закрепили статус Родины снежных баб

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За Новосибирском официально закрепили статус Родины снежных баб, сообщает «МК в Новосибирске». Официальное свидетельство получил туристско-информационный центр. Теперь у города есть государственная регистрация соответствующих знака и слогана.

Как уточняет издание, в прошлом году на съезде Дедов Морозов, на котором присутствовала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, город признали Родиной снежных баб. После этого власти решили официально подтвердить свой статус и подали заявку на патент.

Под символом снежной бабы в Новосибирске уже планируют провести фестиваль и конкурс лепки. Кроме того, в одном из парков будет открыт тематический арт-объект.

В Якутии ранее прицепленный к крану мужчина украшал елку рядом с торговым центром. Подобным образом символ Нового года устанавливают уже не в первый раз. Владелец ТЦ Надежда Самсонова рассказала, что украшением всегда занимается один и тот же человек, сотрудник центра, который по совместительству является профессиональным альпинистом.

До этого стало известно, что в Москве в преддверии Нового года откроются три усадьбы Деда Мороза. Каждая из них разработана в определенной тематике. Так, в Измайловском парке появится усадьба «Снежная королева», в Митино откроется «Морозко», а в Олимпийской деревне — «Простоквашино».