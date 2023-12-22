«90% на стороне России»: Кустурица объяснил любовь сербов к русским Эмир Кустурица: сербы поддерживают Россию из-за общей истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмир Кустурица

69-летний югославский и сербский кинорежиссер Эмир Кустурица в интервью LIFE doc заявил, что почти 90% сербов поддерживают россиян. Любовь к России он объяснил похожим мировоззрением и общей историей. Кустурица также отметил, что вопреки кажущейся отмены российской культуры на сегодняшний день большая часть мира стоит за Россией.

Почти 90% людей в Сербии на стороне России, так как в 2000 году они пережили бомбардировки, и это им жестким образом и окончательно показало, что история повторяется одинаково и что на Востоке есть лишь одна звезда, которая сияет для нас и показывает нам дорогу, я бы сказал. Так что в крови обычного народа Россия — братская страна, которая ни разу на нас не напала, — заявил режиссер.

Кустурица подчеркнул, что сербы и русские «одинаково крестятся», а в Сербии до сих пор помнят освобожденный Красной армией Белград. Он отметил, что ему лестно, когда его иногда называют русским режиссером. В России он снимает фильм по «Мертвым душам» Гоголя, который будет носить название «Три женщины и мертвые души».

Ваш царь Николай II принял участие в Первой мировой войне из-за нас, русские добровольцы в 1876 году приходили сюда, а сербы уходили на сегодняшний Донбасс и воевали. И если этот народ и не знает чего-то, он чувствует, потому что сербы и русские из одной мифической сказки черпают чувства и строят жизнь, — высказал свое мнение Кустурица.

Ранее Кустурица заявил, что русскую культуру на Западе отменить невозможно. По его словам, нельзя, например, выкинуть из истории европейской литературы писателя Льва Толстого. Режиссер также добавил, что не боится попасть под санкции Запада из-за поездок в Россию, поскольку Сербия и РФ являются очень близкими странами. По мнению Кустурицы, Соединенные Штаты можно сравнить с умирающим гегемоном, опасающимся скорой кончины.