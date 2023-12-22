Россиянам рассказали, как зимнее солнцестояние влияет на самочувствие Посол мира Ильгов: зимнее солнцестояние связано с подготовкой к Новому году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мероприятия, связанные с зимним солнцестоянием, которое происходит 22 декабря, а также подготовка к Новому году улучшают психологическое самочувствие людей, рассказал в беседе с «МК в Питере» посол мира Universal Peace Federation при ООН Максим Ильгов. По его словам, это астрономическое событие имеет глубокий культурный и исторический смысл, ассоциируясь с обновлением, праздниками и традициями.

В России это время тесно связано с подготовкой к Новому году и рождественским празднованиям, символизируя начало нового цикла и надежды на благополучное будущее, — отметил Ильгов.

Он добавил, что это астрономическое событие может оказывать непрямое воздействие на самочувствие. Так, сокращение светового дня влияет на снижение выработки «гормона счастья» серотонина, что может воздействовать на настроение и эмоциональное состояние людей. Однако современная доступность витаминных препаратов позволяет успешно корректировать это состояние.

Зимнее солнцестояние характеризуется самым коротким днем и самой длинной ночью в году для Северного полушария. В этот день Солнце достигает своего минимального угла восхождения.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в дни зимнего солнцестояния в Центральной России будет стоять пасмурная погода. Согласно прогнозу синоптиков, жители этого региона не увидят солнца до середины следующей недели.