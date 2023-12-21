«Нужен мужик со стальными яйцами»: почему россияне снова полюбили Сталина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На фоне скандалов с Ельцин Центром в Екатеринбурге активизировались сторонники Иосифа Сталина. «Отцу народов» ставят новые памятники, создают музеи, а недавно в Барнауле открылся Сталин-центр. Кто и зачем стремится сегодня увековечить имя лидера СССР, разбирался NEWS.ru.

Как относятся к Сталину в России

Согласно последнему опросу Левада-Центра (организация внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в 2023 году с уважением к Сталину относились 47% опрошенных. Это рекордное количество россиян. Ранее, в 2001-м, подобного мнения придерживались 27% респондентов, в 2012-м — 21%. Число тех, кто восхищается Сталиным, выросло до 16% (в 2001-м таких ответов было 11%, а в 2012-м — 7%).

23% респондентов последнего опроса отметили, что испытывают безразличие к генсеку. О неприязни, страхе и отвращении заявили 8% россиян. Для сравнения: в 2001 году 43% граждан РФ негативно оценивали Сталина.

В 2023-м 54% опрошенных считают лидера СССР «великим вождем».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько в России памятников Сталину

После XX съезда КПСС в 1956 году, на котором было объявлено о борьбе против наследия Иосифа Сталина, начался снос памятников генсеку. Упоминания о нем в книгах, кино и других произведениях удаляли вплоть до распада СССР. Однако в постсоветское время, особенно в XXI веке, началась обратная тенденция.

По некоторым данным, сегодня насчитывается 110 памятников Сталину в России, в том числе 22 — это ростовые статуи. Большая их часть — советские бюсты, восстановленные уже после распада Советского Союза.

Лишь 9% монументов сохранились со времен СССР. В 1990-е годы в стране было установлено пять памятников генсеку, в 2000-х — уже 37.

Статуи находятся в 40 регионах, в том числе в 15 столицах субъектов РФ. Больше всего памятников Сталину установили в городах Северной Осетии, Дагестана и Якутии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что такое Сталин-центр и кто его открыл

В августе 2023 года депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru заявил, что Иосиф Сталин заслужил, чтобы в его честь в России построили подобие Ельцин Центра. В декабре активисты партии «Коммунисты России» в Алтайском крае открыли в Барнауле Сталин-центр. Одним из главных экспонатов пространства стал памятник советскому руководителю, созданный в 1930-е годы из мраморной крошки. Несколько лет фигура лежала под землей.

Как рассказал NEWS.ru руководитель барнаульского отделения «Коммунистов России» Александр Рыльский, активисты партии собираются открыть такие же центры в других городах.

«В планах — создание сети филиалов Сталин-центра по всему краю. Также ведутся разговоры с ближайшими регионами, а в перспективе собираемся создать конгломерат Сталин-центров по всей России», — отметил политик.

Рыльский добавил, что идея открытия Сталин-центра принадлежит руководителю краевого отделения «Коммунистов России» Сергею Матасову. Он предоставил пространству предметы из личной коллекции, посвященной советскому вождю, которую собирал с 18 лет.

«Сам центр служит сохранению культурного и исторического наследия, это некая медийная площадка для проведения мероприятий и популяризации сталинской экономики и сталинской культуры. Там планируются встречи с иностранными студентами, с жителями Алтайского края, будут проходить кинопоказы, круглые столы и всевозможные мероприятия», — добавил Александр Рыльский.

Фото: komros.org «Сталин-центр» в Барнауле

О чем спорят сторонники и противники Сталина

По мнению Рыльского, Сталин был «выдающимся лидером», который создал новую страну с новой экономикой.

«Именно при нем появилась самая демократическая конституция, шла борьба за бесплатное образование и медицину, он вел борьбу с безграмотностью. Это великий человек, который добился экономического развития нашего государства. И главное его достояние — это, конечно же, победа в Великой Отечественной войне», — подчеркнул глава барнаульского отделения «Коммунистов России».

Противоположного мнения придерживается историк Сергей Прудовский, который занимается исследованием репрессий в СССР.

«Сталин погубил очень большое количество ни в чем не повинных людей. Уничтожалась как интеллигенция, так рабочие и колхозники — все, кого он или его приспешники могли считать потенциально опасными для их диктатуры. Это отбросило все развитие страны назад», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

С чем связан рост популярности Сталина в РФ

Ссылаясь на результаты соцопросов, Александр Рыльский делает вывод, что россияне хотят «вернуть сталинскую экономику и политику».

«России нужен именно такой вождь как Сталин, так как народу хочется видеть стабильную экономику и быть уверенным в завтрашнем дне. Сама частичка Сталина живет в каждом из нас, и эта частичка приводит к обществу социальной справедливости», — считает представитель «Коммунистов России» из Алтайского края.

По мнению Рыльского, в увековечивании памяти Сталина заинтересованы обычные люди, которые «готовятся бороться за социальную справедливость».

Сергей Прудовский полагает, что популярность лидера СССР выросла благодаря действиям чиновников. «Складывается такое впечатление, что власти пытаются возродить [в обществе] доброе отношение к Сталину, закрыть глаза на его преступления, сделав акцент на том, что страна развивалась и победила во Второй мировой войне. На мой взгляд, это неверные посылы, потому что он страну разрушил», — высказал мнение историк.

Он считает, что сегодня наблюдается «очередное возрождение культа личности». «Мы ходим по кругу. На XX съезде КПСС было его осуждение, потом прошло время — стали опять восхвалять Сталина, после развала Союза были вскрыты все его преступления или, может, еще не все. А теперь вновь стало выгодно возвеличивать его», — поделился мнением Прудовский.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что отношение к Иосифу Сталину в постсоветском обществе полярное, но многие люди воспринимают руководителя СССР «нейтрально или вообще не очень понимают, кто он, зная про него на уровне известных клише».

«В их понимании он, возможно, стоит в одном ряду с Иваном Грозным, Александром Невским, Петром I и другими персонажами из учебников. Но это не значит, что если вы питаете теплые чувства к Петру I, вы выступаете за возрождение петровских времен. Так и со Сталиным», — полагает политолог.

Говоря о ярых сталинофилах, Илья Гращенков отметил, что среди них есть не только коммунисты, для которых дискуссии о советском лидере — это способ привлечения внимания к своим организациям и левой политике. По словам собеседника NEWS.ru, Сталина также поддерживают имперцы и сторонники создания авторитарного государства, для которых генсек «является примером мужика со стальными яйцами».

«Дискуссия о Сталине интересна и сторонникам возрождения отношений с Западом, которые видят в западных демократиях больше перспектив и плюсов, чем в возвращении сталинских лагерей. Эта группа ассоциирует лидера СССР с абсолютно несправедливыми репрессиями, и эти люди не хотят повторения тех событий. Сталинщина и архаика становятся главными мотиваторами их страха. Страх для них становится угрозой, выступая против которой они обретают смысл собственного существования», — заключил политолог.

Читайте также:

Однополого секса у нас тоже нет: как в СССР раскрыли заговор «геев-шпионов»

Предсказал конец Сталина и распад СССР: пять главных прогнозов Троцкого

А велика ли дружба? Как СССР разорвал отношения с Китаем и что у нас сейчас

«Сталин просто не верил»: был ли голод 1930-х на Украине геноцидом

Фронтовик литературы: памяти Владимира Бушина