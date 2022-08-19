В Госдуме заявили о необходимости создать Сталин Центр Вассерман предложил создать Горбачев Центр и водить туда претендентов на любую руководящую должность

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru заявил, что Иосиф Сталин заслужил, чтобы в его честь в России построили подобие Ельцин Центра в Екатеринбурге. Парламентарий подчеркнул, что памятником советскому вождю сейчас является «добрая половина» промышленной инфраструктуры РФ, поэтому создать подобный музей в его честь «несомненно необходимо».

Cоздавать музейный центр в честь Сталина несомненно необходимо. Но боюсь, что этот центр будет в ближайшие лет 10-20 многократно меняться, потому что, судя по уже проведенным в постсоветское время исследованиям, значение личности и дел Джугашвили придется раскрывать и осознавать много десятилетий. Более того, будь моя воля, я бы затеял подобные музейные центры для всех наших руководителей, даже для Горбачева, чтобы любого претендента на любую управленческую должность заводить туда и показывать, что вот так нельзя действовать ни в коем случае, — рассказал Вассерман.

Эксперт в разговоре с NEWS.ru также поддержал идею экс-советника ректора Уральского горного университета Вадима Аверьянова открыть в Новоуральске Берия Центр в противовес существующему Ельцин Центру в Екатеринбурге. Парламентарий назвал Берию лучшим в СССР и одним из лучших в мире руководителей больших комплексных проектов, который требовал согласования научных и инженерных дисциплин, отраслей и производства.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев в разговоре с NEWS.ru не поддержал идею о строительстве Берия Центра в России. Он признался, что не понимает, зачем это делать. По словам парламентария, России нужно переходить на практические действия и меньше уделять внимания организационным мероприятиям, от которых «нет никакого толка».

Бывший советник ректора Уральского горного университета, сталинист Вадим Аверьянов предложил открыть в Новоуральске Берия Центр в противовес существующему Ельцин Центру в Екатеринбурге. По его мнению, это сделать необходимо, так как молодежь с его появлением начнет «правильно» воспринимать историю.

Новоуральск был выбран для открытия Берия Центра неслучайно. Здесь, по словам Аверьянова, генеральный комиссар госбезопасности СССР выступил инициатором строительства Уральского электрохимического комбината.