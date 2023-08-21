Предсказал конец Сталина и распад СССР: пять главных прогнозов Троцкого 21 августа 1940 года скончался один из лидеров революции 1917 года. Его публицистическое наследие некоторые считают актуальным до сих пор

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Лев Троцкий

20 августа 1940 года советским агентом был смертельно ранен один из лидеров революции 1917 года Лев Троцкий, 21 августа он скончался. На тот момент он был опасен для руководства СССР не политической деятельностью, а огромным объемом публицистики, которая печаталась в ведущих изданиях США и Европы. Его политические предсказания часто сбывались, поэтому прогнозы Троцкого о судьбе СССР привлекали к себе повышенное внимание и после его смерти. В своих текстах он в том числе предсказывал конец сталинского режима и СССР. Насколько точными оказались его прогнозы — в материале NEWS.ru.

Капитализм не принесет России демократии

О кризисе в ВКП(б), чистках и постоянных противоречиях между рабочим активом и верхушкой партаппарата Лев Троцкий писал часто и активно в своем периодическом издании «Бюллетень оппозиции». Больше всего его заботило не бюрократическое «перерождение партии», а возможность «поражения СССР», то есть реставрация капитализма на территории бывшей Российской империи.

Троцкий был уверен, что никакой, даже буржуазной демократии в капиталистической России не будет.

«Только слепцы могут думать, что возрождение компрадорского капитализма совместимо с „демократией“, <...> каков бы ни был контрреволюционный режим, в нем <...> большую или меньшую роль будет играть большевистско-советская бюрократия, гражданская и военная, и в то же время самый режим будет диктатурой сабли над обществом в интересах буржуазии против народа», — писал он.

Развал Союза превратит Россию в колонию

Этот свой прогноз он будет повторять из года в год до конца своей жизни.

«Это был бы капитализм особого типа: по существу колониальный, с компрадорской буржуазией капитализм, насыщенный противоречиями, исключающими возможность его прогрессивного развития», — говорил Троцкий в статье «О термидорианстве и бонапартизме».

«Реставрация капитализма в России создала бы химически-чистую культуру русского компрадорства с „политически-правовыми“ предпосылками деникинско-чанкайшистского образца. Все это было бы, конечно, и с богом, и со славянской вязью, то есть со всем тем, что нужно душегубам для „души“», — утверждал он в своей статье «К капитализму или к социализму?».

Такого рода взгляды были довольно популярны в постсоветской России 1990-х годов. Они прекрасно ложились на переживаемые десятками миллионов людей ужасы безработицы, голода и зависимости некогда сверхдержавы от гуманитарной помощи своих вчерашних противников по холодной войне.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Лев Троцкий и его штаб проводят парад войск в Москве, 12 апреля 1919 года

Крах социализма в СССР приведет к гражданской войне

В прогнозировании самого механизма развала Союза и краха социализма Троцкий делал неоднозначные предсказания. С одной стороны, он считал, что этот процесс не обойдется без новой гражданской войны либо вызовет новую революцию под левыми лозунгами.

«На самом деле крушение диктатуры пролетариата означало бы многолетнюю гражданскую войну с попытками бессильной бонапартистской диктатуры в разных частях страны по деникинско-китайскому образцу, с неизбежной задержкою экономического и культурного развития на долгий ряд лет. Из этого хаоса выход мог бы открыться не в сторону демократии, которая в России ввиду ее структуры и истории является наименее вероятной из всех политических форм, а в сторону колониального закабаления или новой Октябрьской революции», — написал он в 1930 году.

Социализм рухнет по вине советской бюрократии

С другой стороны, падение советской власти прогнозировалось Троцким на основе тех реформ, которые проводил сталинский партаппарат в 1930-х годах. По мнению Троцкого, особенности руководящего слоя рабочих, партбюрократов и хозяйственников исключали движение к социализму. Крупные номенклатурные группировки, по его мнению, должны были приобретать все большую самостоятельность, с собственными корыстными интересами. И в конечном счете это просто убьет планирование, а затем подорвет монополию на внешнюю торговлю и завершится реставрацией капитализма, считал он.

Впрочем, по мысли Льва Троцкого, у рабочих имелась возможность остановить эту тенденцию.

«Политический прогноз имеет альтернативный характер: либо бюрократия, все более становящаяся органом мировой буржуазии в рабочем государстве, опрокинет новые формы собственности и отбросит страну к капитализму, либо рабочий класс разгромит бюрократию и откроет выход к социализму», — писал он в «Переходной программе IV Интернационала» в 1938 году.

В итоге в уже послесталинском СССР осуществился первый вариант — Россия стала капиталистической.

Фото: Susana Gonzalez/dpa/Global Look Press Лев Троцкий

Троцкий считал, что противостояние между СССР и его противниками носит бескомпромиссный характер: примирение невозможно.

«Сохранение мирового и прежде всего европейского капитализма еще в течение ряда десятилетий значило бы признание неизбежности падения советской власти», — утверждал он в 1930 году.

При этом он предупреждал своих читателей, что хитрые маневры СССР на внешней арене не могут продолжаться все время, имея в виду попытки тактического примирения и сотрудничества с капиталистическими странами.

«Было бы гибельно думать, что диктатуре пролетариата отпущено право на безграничное количество зигзагов. Нет, этот исторический кредит ограничен», — считал он.

Падение СССР станет страшной катастрофой

Троцкий неоднократно писал, что все его прогнозы — это попытка предупредить уничтожение СССР.

«Падение советской власти в конце концов оказалось бы только историческим эпизодом. Но это был бы один из самых страшных эпизодов мировой истории», — заявлял Троцкий в 1933 году в статье «Сигнал тревоги».

Как сам Троцкий относился к предсказаниям

К абсолютизации предсказаний сам Троцкий относился с нескрываемой насмешкой. Особенно доставалось проигравшей в гражданской войне стороне — представителям белого лагеря. Социал-демократов (меньшевиков), эсеров и либералов он в своих сочинениях яростно критиковал. В каких-нибудь серьезных заслугах в анализе советской действительности Троцкий им полностью отказывал.

Особенно жестко Троцкий проходился по тем, кто не верил в достижения советской индустриализации. Вполне допуская ее провалы и ошибки, он предлагал сомневающимся сравнить прежнюю крестьянскую Россию с Индией.

Последняя десятилетиями управлялась европейской демократией, но в плане промышленного развития представляла в те годы удручающее зрелище в плане тотальной недоразвитости и господства архаичных сельских пережитков.

«Все нынешние ошибки сталинского руководства не могут ни на час скрыть тот факт, что благодаря пролетарскому характеру государства удалось достигнуть таких темпов хозяйственного развития, которых никогда не знал капитализм», — писал он.

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