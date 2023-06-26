А велика ли дружба? Как СССР разорвал отношения с Китаем и что у нас сейчас 26 июня 1960 года советско-китайский раскол вышел в публичную плоскость

Фото: Общественное достояние/wikimedia.org

Мао Цзэдун и Никита Хрущев во время визита российского лидера в Пекин в 1957 году

Считается, что разногласия между китайскими и советскими коммунистами проявили себя после смерти Сталина в 1953 году. Кризисный характер они приняли после ХХ съезда КПСС, на которых был осужден культ личности и массовый террор 1930-х годов. Но первые серьезные споры начались еще в конце 1920-х годов и касались тактики союза китайских коммунистов с местными буржуа и партией Гоминьдан. В 1950-е мировое коммунистическое движение оказалось слишком маленьким для двух лидеров — Мао и Хрущёва. Почему они поссорились и как развивались отношения между Москвой и Пекином — в материале NEWS.ru.

В чем заключались истоки противоречий

Есть такой исторический анекдот. Член ЦК китайской компартии Ли Лисань однажды заявил, что для освобождения его страны от зарубежных империалистов надо стравить их с СССР. Он также якобы добавил, что Москва может не выдержать войны с ними. Но даже если проиграет и будет обескровлена, Китай будет свободен.

План был доставлен советской разведкой Сталину. Он не оценил таких новаций, и товарищ Ли был отправлен за решетку в 1937 году. На самом деле такого китайский коммунист не говорил. Ему пришлось пройти советские тюрьмы, но он себя не оговорил. И в 1940-х опять вернулся в китайскую политику, получив место в ЦК КПК.

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Фото: people.com.cn/Public Domain/wikimedia.org Ли Лисань

Этот анекдот отражал сложные отношения между СССР и китайскими товарищами. КПК отнюдь не вела себя как послушная кукла. Во время Второй мировой войны Мао Цзэдун отказался следовать приказу Сталина и начать в 1941 году боевые действия против Японии. В этом он был поддержан большинством партийных руководителей, которые опасались уничтожения КПК.

Разгром Токио и победа в гражданской войне с Гоминьдан привели к тому, что Москва получила огромные преференции в Китае, включая военно-морские базы в районе бывшего Порт-Артура. Но Мао опасался слишком большой зависимости от СССР.

С самого начала гражданской войны Москва массово посылала своим союзникам военных советников и оружие. В 1949 году Советы рекомендовали Мао как можно быстрее взять под контроль Тибет и Восточный Туркестан (ныне Синцзян-Уйгурский автономный район КНР). Сталин якобы настаивал на форсированной модернизации китайской периферии. По мнению советской стороны, китайским товарищам надо было как можно быстрее покончить с местными клерикалами, провести коллективизацию и активно взять курс на социалистические преобразования.

Китайские товарищи возражали. Мао прямо говорил, что не стоит торопиться, аграрную реформу стоит внедрять постепенно. Пекин стремился постепенно интегрировать окраины, имея дело не только и не столько с элементами капитализма, сколько с феодальной архаикой, которую предстояло разбивать и изживать.

Какую роль сыграла Корейская война

В 1950 году началась Корейская война, которая продлилась до 1953 года. Из-за просчетов СССР, который бойкотировал Совет Безопасности ООН, другие его участники продавили миротворческую операцию под командованием США. Полноценно участвовать в этой войне Москва отказывалась. Сталин в 1949 году заявил члену китайского ЦК Лю Шаоци, что СССР разрушен от западных границ до Волги, поэтому столкновения с американцами не выдержит.

Фото: Архив войск связи из США/Всеобщее достояние/wikimedia.org Солдаты Республики Корея из 15-го полка 1-й дивизии Республики Корея

Несмотря на это, СССР помогал корейским и китайским союзникам, поставляя советников, оружие и занимаясь авиационным прикрытием городов и промышленных предприятий. Без этого США поубивали бы не три, а 10 миллионов корейцев.

На время Корейской войны приходится первый серьезный кризис между Пекином и США. Дело было связано с обвинениями в применении Штатами биологического оружия против просоветской Кореи. В Москве сообщения корейских и китайских товарищей восприняли очень серьезно. Ведь если верить выдвинутым обвинениям, США вели войну, которая тут же вызывала в воображении Нюрнбергские процессы и осуждение нацистских врачей за их биологические эксперименты. К тому же было известно, что часть японских коллаборантов и ученых из «Отряда 731» сотрудничает с американцами.

СССР послал в Корею комиссию, которая должна была на месте проверить достоверность выдвинутых аргументов про «биовойну». Формально все подтвердилось.

Но в реальности в советский МИД и ЦК ВКП(б)/КПСС по всем линиям уходили депеши, что китайцы подделывают факты, и никакой биологической войны США в Корее не ведет. В какой-то момент по дипломатической линии пришло требование поменьше обращать внимания на китайские доказательства. СССР начинал отдаляться от Китая. Более того, Москва стала подозревать Пекин в том, что он намеренно пытается глубже втянуть СССР в войну.

Поэтому после смерти Сталина первое же, что сделали на этом направлении руководители СССР, — постарались побыстрее закончить Корейскую войну. Что не очень понравилось Пекину. Однако в первый же свой приезд в КНР Никита Хрущев постарался уладить все недоразумения. Москва передавала Пекину все четыре горнорудные, металлургические и нефтяные корпорации, советская армия и флот покидали Порт-Артур и Далянь в 1955 году. И ничего взамен от Китая не требовалось.

Какие факторы советско-китайского раскола были главными

Ряд исследователей считают, что Мао считал себя единственным после Сталина, кто мог возглавить мировое коммунистическое движение (отчасти это произошло, когда уже на волне раскола в 1960-е во многих странах мира появились маоистские компартии, как правило, созданные путем отколов от организаций, ориентированных на политику Москвы). Более того, уже в рамках союза между СССР и КНР в конце 1940-х годов сложилось определенное разделение труда.

Пекин «окучивает» Азию, а Москва — остальные регионы мира. Равный статус союзников по коммунистическому движению подтвердило советско-китайское соглашение 1954 года, подписанное в Пекине Хрущёвым и Мао.

Фото: k09/ZUMAPRESS.com МАО Цзэдун, 1960 г

Однако уже в 1956 году ХХ съезд взрывает отношения между странами. Основным камнем преткновения считается вопрос с осуждением Сталина и его внутренней политики. Пекин практически сразу же не согласился с этим. В Китае считали, что Сталин был в основном прав, а ошибки допускают все.

«Коммунистическая партия Китая всегда считала и считает, что необходимо всесторонне, объективно и научно анализировать заслуги и ошибки Сталина, применяя метод исторического материализма и основываясь на подлинной исторической действительности, и не следует субъективно, грубо и огульно отрицать Сталина, прибегая к методу исторического идеализма, к произвольному искажению и фальсификации истории», — говорилось в одной из программных стаей КПК в рамках полемики с КПСС.

Но был и другой момент, который сыграет гораздо большую роль в отношениях — «мирное сосуществование», к которому призывали на ХХ съезде. Пекин выступил по этому поводу еще более жестко, намекая, что в СССР наблюдается ревизия революционного наследия, предательство интересов рабочих и перерождение из социалистического государства в капиталистическую сверхдержаву. Китайские коммунисты жестко разграничивали политику мирного существования во времена Ленина и Сталина с одной стороны, и «хрущевских ревизионистов» — с другой.

«По мнению Хрущева, даже тогда, когда империализм и буржуазная реакция создают военную угрозу социалистическим странам, совершают на них вооруженное нападение или предъявляют унизительные требования, ущемляющие их суверенитет и достоинство, социалистические страны все же должны делать одну уступку за другой и непрестанно идти на приспособление», — обвиняли китайцы советское руководство.

Между 1956 и 1960 годом, когда обвинения СССР со стороны Китая в ревизионизме прорвались на поверхность, обе страны выступали на внешней арене как единый коммунистический альянс. Москва привлекала Пекин и его авторитет в Азии для объяснения своих действий в Венгрии в 1956 году. Изначально Китай не хотел поддерживать подавление восстания, но потом согласился с советской линией. Параллельно с этим Москва привлекла Пекин для решения кризиса вокруг Западного Берлина, который продлился до 1963 года. И дело зашло так далеко, что СССР был готов отдать весь Индокитай в «зону влияния» Пекина, лишь бы китайцы помогли Советам на внешней арене.

При этом при личном общении между Хрущевым и Мао существовали большие трения. Советский руководитель откровенно негодовал из-за поведения китайского коллеги. Так было во время личных переговоров в 1958 году, когда Мао назвал империалистов «бумажными тиграми» и начал намекать на возможность ядерной войны, после которой начнется сплошной социализм. Одновременно с этим в Китае внезапно для советского лидера появились лозунги и плакаты с территориальными требованиями к СССР.

Отношения ухудшались и во время празднования пятилетия КНР в 1959 году. На этот раз не умеющего плавать Хрущева привели в бассейн. Мао плавать любил и умел, а вот с его советским гостем случился полный конфуз. Чего Хрущёв не забыл.

Еще одним фактором, который подрубит советско-китайские отношения, стала политика «Большого скачка». Попытка догнать и перегнать Англию вылилась в ряд крайне неудачных экономических решений. Создание больших производственных коммун на селе, в которых должны были плавить металл, привело к хаосу в сельском хозяйстве.

Форсированная индустриализация, при которой Китай полагался на СССР, привела к большому количеству незаконченных объектов, росту расходов материальных ресурсов и прямой угрозе коллапса промышленности страны. Она просто не справлялась с таким количеством строек. На этом фоне вследствие неблагоприятных погодных условий, усугубленных радикальными аграрными преобразованиями в стране, начался голод, который с 1959 по 1961 год унес жизни миллионов человек (по официальным данным, погибли 15 млн).

Москва стала требовать пересмотра политики экономического развития, что Пекин категорически не устраивало.

Как советско-китайский раскол стал мировым

Противоречий между КНР и СССР было так много, что они должны были где-то прорваться. В апреле 1960 года в китайской прессе появляются статьи, в которых были поставлены под вопрос выводы ХХ съезда КПСС о возможности предотвращения войны в современную эпоху и о возможности мирного перехода к социализму. Затем их издали в сборнике под названием «Да здравствует ленинизм!».

Фото: CC BY-SA 4.0/wikimedia.org Никита Хрущев выступает на XX съезде КПСС в Кремле, 1956 год

И уже в июне 1960-го на сессии Генерального совета Всемирной федерации профсоюзов в Пекине все эти претензии к СССР впервые излагались открыто на публику. Началось все с вопроса оплаты деятельности советских специалистов в Китае. А закончилось войной цитат и обличительных публикаций. Наконец на совещании рабочих и коммунистических партий в Бухаресте плотину разногласий прорвало. 24 июня советская делегация рассылает информационное письмо делегатам, где говорит о своей позиции, а в ответ 26 июня со своим ответом выступают китайцы.

Уже в августе 1960 года Хрущев отзывает советских социалистов из КНР. Прекращаются поставки техники и материалов. Китайская экономика коллапсирует. За следующие три года уровень советско-китайский торговли падает в 40 раз. В 1963–1964 годах начинается дискуссия КПСС с КПК. Советская сторона вела ее с позиций превосходства Москвы. Граждане СССР не отстают от своего правительства, во всяком случае, так дело выглядит в печати.

Как за политической началась военная эскалация

Затишье в информационной войне наступает в 1964–1966 годах, после снятия Хрущева. В 1966 году в Китае начинается Культурная революция, которая советским руководством воспринимается крайне негативно. А в 1969 году начинаются бои из-за острова Даманский, или, как его называют в КНР, — Чжэньбаодао.

Фото: Общественное достояние/wikimedia.org Культурная революция в Китае

Пограничный конфликт удается заморозить в том же году. Но два бывших союзника по коммунистическому движению — уже смертельные враги.

Через 10 лет страны уже прямо стояли на грани полномасштабной войны, и далеко не факт, что она не закончилась бы ядерными ударами. В марте 1979 года, уже после смерти Мао, началась Вьетнамо-китайская война. Основной причиной стала зачистка Камбоджи вьетнамскими военными от режима Пол Пота в 1978-м.

Это произошло в ответ на действие полпотовцев, известных как «красные кхмеры». Последние массово истребляли не только местное население, периодически вторгались в соседний Вьетнам и убивали там мирных жителей.

Советский Тихоокеанский флот двумя эскадрами стоял в Южно-Китайском море и прикрывал Тонкинский залив. Военно-транспортная авиация и торговые суды разгружались во вьетнамских портах и на аэродромах. В боевую готовность были приведены Сибирский и Дальневосточный военные округа, на границе с Китаем стояла 300 тысячная военная группировка.

Как закончился советско-китайский раскол

После смерти Мао Цзедуна, а затем и Леонида Брежнева между СССР и КНР началось постепенное потепление отношений. Эти процессы были форсированы после распада Советского Союза и с началом капиталистических реформ в постмаоистском Китае. Уже в середине 1990-х годов Борис Ельцин и глава КПК Цзянь Цзэминь подписали череду договоров: о дружбе, о торговле, о приграничном сообщении.

В 1992 году началось урегулирование пограничных споров с Китаем. Последнему были переданы: острова Даманский и Тарабаров, часть островов Большой и Большой Уссурийский. Пограничные разграничения, которые велись до 2008 года, позволили демаркировать не только восточную часть российско-китайской границы, но и полностью определить прохождение ее западной части с Республикой Алтай.

Как считает большая часть российских и китайских специалистов по внешней политике, серьезных разногласий между обеими странами сейчас нет. Пограничные споры улажены, взаимной торговлей Москва и Пекин в целом довольны, а на внешней арене между ними нет информационный войны и жёсткого противостояния.

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