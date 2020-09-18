В ЕР заявили, что Брежнев больше Обамы заслуживает Нобелевскую премию

https://static.news.ru/photo/0c29d976-f9b7-11ea-ba76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев имеет больше прав быть лауреатом Нобелевской премии мира, чем бывший американский президент Барак Обама.

При этом он отметил, что нужно смотреть «в день сегодняшний и день завтрашний», а не «оглядываться в день вчерашний». Об этом депутат сказал в беседе с РИА Новости. По его словам, Брежнев имеет больше прав быть Нобелевским лауреатом именно по совокупности заслуг.

Безусловно, по совокупности своих заслуг Брежнев имеет больше прав быть лауреатом Нобелевской премии мира, чем Барак Обама, — заявил он.

Ранее «Коммунисты России» предложили Нобелевскому комитету рассмотреть возможность присудить посмертно премию советскому лидеру за его вклад в укрепление мира на планете. По словам Хинштейна, он относится к Брежневу с большой симпатией. При этом он призвал не оглядываться в прошлое и думать о будущем.

Мне кажется, что нам в первую очередь нужно смотреть в день сегодняшний и день завтрашний, а не оглядываться в день вчерашний, — подытожил депутат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оппозиционер Алексей Навальный не может получить Нобелевскую премию, так как там нет подходящей для него номинации. Такое мнение высказал член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.