В США написали сценарий войны с КНР из-за Тайваня. Что думают эксперты и ИИ NEWS.ru узнал у экспертов, заслуживает ли доверия такой прогноз. Нейросеть Bing AI смоделировала свой вариант «войны за Тайвань»

Фото: Сделано с помощью создателя изображений Bing

В Конгрессе США провели «военную игру», в которой смоделировали действия Вашингтона и Пекина и их последствия в случае вторжения китайской армии на Тайвань. Согласно моделированию, результаты вмешательства Вашингтона в конфликт Китая и Тайваня окажутся катастрофическими. NEWS.ru узнал у экспертов, заслуживает ли доверия такой сценарий. Нейросеть Bing AI смоделировала собственный вариант «войны за Тайвань».

В начале апреля Китай провел в Тайваньском проливе трехдневные военные учения. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) имитировала блокаду острова Тайвань, отправив авианосец и 12 военно-морских кораблей, чтобы окружить его, а также введя более сотни боевых самолетов в зону распознавания ПВО. Эти маневры подогрели опасения США и их союзников по поводу того, что КНР готовится к вторжению на Тайвань.

Кто участвовал в «военной игре»

Моделирование конфликта за остров прошло в закрытом режиме на прошлой неделе в палате представителей Конгресса США. Конгрессмены из спецкомитета по Коммунистической партии Китая (КПК) изображали руководство Тайваня и США («синяя команда»). А от лица Пекина («красная команда») действовали аналитики Центра новой американской безопасности (CNAS).

«Мы находимся в пределах максимальной опасности вторжения Китая на Тайвань, и „военная игра“ подчеркнула необходимость принять меры для сдерживания агрессии КПК и вооружить Тайвань до зубов до того, как начнется какой-либо кризис», — сказал председатель комитета по КПК Майк Галлахер.

Ранее бывший глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон заявил, что Китай может напасть на Тайвань к 2027-му. К этому же году, 100-летию основания НОАК, распорядился обеспечить готовность к захвату Тайваня и председатель КНР Си Цзиньпин.

Фото: Министерство национальной обороны Китайской Народной Республики

Как проходила «военная игра»

Согласно сценарию игры, сначала оппозиция, а потом и власти Тайваня требуют признать независимость острова, на что китайская сторона начинает стягивать к нему вооруженные силы. США пытаются удержать Пекин от начала военной операции, а когда этот сценарий проваливается, пытаются помочь Тайбэю победить. Китайцы начинают морскую блокаду Тайваня, НОАК проводит ракетные обстрелы острова, а также американских баз в Японии и на Гуаме.

Согласно оценкам, первоначальные потери США исчислялись бы тысячами человек, потери Китая и Тайваня были бы еще выше. А экономический ущерб стал бы катастрофическим для обеих сторон. При этом особое разочарование парламентариев вызвал тот вывод, что союзники Вашингтона — Япония и Южная Корея — почти не оказали военной помощи США из-за дипломатических усилий Пекина.

В Китае проведенную в Конгрессе США «военную игру» расценили как поддержку тайваньского сепаратизма.

«Так называемая военная игра американской стороны направлена на поддержку и поощрение сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня и за дальнейшее разжигание напряженности в Тайваньском проливе, против которой мы решительно выступаем», — заявил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.

По его словам, Китай хочет мирного воссоединения с Тайванем, но оставляет за собой «возможность принять все необходимые меры».

Фото: Petty Officer 3rd Class Gray Gib/Keystone Press Agency/Global Look Press Учения ВМС США

Как эксперты оценивают моделирование

По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, исходная позиция проведенного американцами моделирования не совсем правильная.

«Сама по себе игра исходит из того, что конфликт неизбежен. И что это будут полномасштабные боевые действия. Но, судя по всему, Китай делает все возможное, чтобы не вступать в боевые действия и рассчитывает на политическое решение вопроса. Пекин не рассматривает войну как нечто неизбежное», — указал он в беседе с NEWS.ru.

Востоковед отметил, что в 2024 году на Тайване должны пройти очередные выборы.

«Не исключено, что к власти придет партия Гоминьдан, которая хоть и не любит коммунистический Китай, но при этом стремится сохранить статус-кво. То есть оставить Тайвань в таком подвешенном состоянии», — пояснил он.

Между тем и правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП) также начала предпринимать попытки снизить градус напряженности в отношениях с КНР.

«Тайвань и Китай могут сосуществовать как братья и процветать вместе через Тайваньский пролив», — заявил 23 апреля вице-президент Тайваня Лай Цинде, ​​который будет представлять ДПП на президентских выборах 2024 года.

По словам Маслова, США ведут с Тайванем переговоры о совместных действиях в случае начала военных действий, тем самым подталкивая Тайбэй к войне. Однако в их сценарии не учитывается сразу несколько важных факторов, которые могут сильно повлиять на ситуацию. Во-первых, это позиция КНДР, которая «может повести себя самым неожиданным образом».

«Кроме того, это позиция России, которая в этом моделировании описывается как неясная или нейтральная. То есть Россия не вмешивается. Или вмешивается не в полном объеме. Это тоже ниоткуда не следует. И совершенно не определены позиции целого ряда стран, которые могут быть задействованы в конфликте, например, государств АСЕАН. То есть это план не очень точный, весьма и весьма общий», — отметил собеседник NEWS.ru.

Фото: Mc3 Hannah Kantner/U.S Navy/Global Look Press Учения ВМС США

Какие есть еще сценарии войны за Тайвань

Это не первое моделирование возможного конфликта США и КНР из-за Тайваня. Например, по оценкам аналитического центра RAND Corporation, если Китай начнет вторжение на Тайвань в 2026 году, то США потеряют около 10 тысяч человек, Китай — около 30 тысяч, а Тайвань — порядка 50 тысяч. Это только погибшие военнослужащие, без учета раненых и жертв среди гражданских. Кроме того, обе стороны потеряют значительную часть своего флота и авиации, а также инфраструктуры.

Другой анализ представил отставной адмирал США Джеймс Ставридис, который предположил, что Китай ударит ракетами по американским базам в Японии и на Гуаме. По его оценке, это приведет к потере 5 тысяч человек на стороне США и 10 тысяч на стороне Японии. Он также не исключил возможности ядерного удара по США или их союзникам, что могло бы увеличить число жертв в разы.

Как возможную войну за Тайвань моделирует нейросеть

NEWS.ru предложил нейросети Bing AI смоделировать сценарий возможного военного конфликта между США и КНР из-за Тайваня. По сценарию нейросети, в 2027 году Китай может ввести авианосную группировку в Тайваньский пролив и начать высадку десанта на Тайване. Целью КНР будет аннексия острова и уничтожение самостоятельного правительства Тайваня.

Тайбэй будет обороняться на основе принятой в 2017 году концепции общей обороны (Overall Defense Concept, ODC), которая предусматривает асимметричное противодействие китайскому вторжению с помощью дешевых и эффективных вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты, противокорабельные ракеты, скоростные катера и ракетные штурмовые катера. Тайвань также будет использовать свою гражданскую инфраструктуру и природные преимущества для затруднения высадки, а также продвижения китайских войск.

США поддержат Тайбэй посредством продажи оборонительного вооружения, предоставления разведывательной информации и проведения совместных учений.

«Однако США не вступают в прямой военный конфликт с Китаем, а действуют через дипломатические и экономические каналы, вводя санкции и угрожая применением силы в случае эскалации. Вашингтон также призывает к мирному урегулированию спора и соблюдению статус-кво», — отметила нейросеть.

Фото: Министерство национальной обороны Китайской Народной Республики

Нейросеть поддержала выводы «военной игры»

Прогноз нейросети относительно действий американских союзников совпал с результатами «военной игры» в Конгрессе США в том смысле, что реальной военной помощи от них Тайваню ждать не стоит.

«Япония выражает свою поддержку Тайваню и осуждает китайское агрессивное поведение. Япония также усиливает свое военное присутствие в регионе и проводит совместные патрулирования с США в Восточно-Китайском море. Япония готова оказать гуманитарную помощь Тайваню в случае необходимости», — отметила она.

Россия же, по мнению Bing AI, займет нейтральную позицию по отношению к конфликту между Китаем и Тайванем.

«Россия признает единую Китайскую Республику, но не поддерживает насильственное решение тайваньского вопроса. РФ также заинтересована в сохранении стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не хочет портить отношения с США и Японией. Россия предлагает свои услуги по посредничеству между сторонами конфликта», — сообщила нейросеть.

Как, по мнению нейросети, закончится конфликт между КНР и Тайванем

Конфликт между Китаем и Тайванем приводит к росту напряженности и нестабильности в регионе и во всем мире. Многие страны осуждают китайское насилие и выражают свою солидарность с Тайванем. ООН пытается урегулировать спор мирным путем, но Китай блокирует любые резолюции Совета Безопасности ООН по этому вопросу. Международные организации и НПО также оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта, считает Bing AI.

Фото: Чат-бот Bing

«Конфликт между Китаем и Тайванем продолжается несколько месяцев, приводя к большим потерям и разрушениям на обеих сторонах. Китай не может добиться быстрого успеха из-за жесткого сопротивления Тайваня и поддержки его союзников. Тайвань не может отразить китайское вторжение из-за недостатка ресурсов и превосходства КНР», — прогнозирует искусственный интеллект.

Обе стороны сталкиваются с внутренним и внешним давлением для прекращения огня и начала мирных переговоров. В конце концов, под влиянием международного сообщества и ситуации на поле боя Китай и Тайвань соглашаются на временное прекращение огня и начало диалога по урегулированию спора.

По мнению нейросети, такой сценарий не является невозможным или нереалистичным, учитывая существующие напряженности и противоречия между Китаем и Тайванем, а также интересы и влияние других стран в регионе.

«Я думаю, что такой сценарий имеет низкую или среднюю вероятность в ближайшем будущем, но может возрасти в долгосрочной перспективе, если не будут приняты меры по уменьшению рисков и поиску мирного решения», — заключила Bing AI.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после посещения острова спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. КНР не признает суверенитет острова, рассматривая его как свою провинцию, и выступает против взаимодействия его представителей с чиновниками и военными из других стран.