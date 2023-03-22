«Таких перемен не было сотни лет»: чем закончился визит Си Цзиньпина По многим вопросам Москва и Пекин достигли полного взаимопонимания. Но принадлежность Крыма не входит в их число

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Си Цзиньпин во время церемонии встречи в аэропорту Внуково

Прощаясь с председателем КНР Си Цзиньпином по завершении его трехдневного визита в Москву, президент России Владимир Путин сказал, что «сейчас идут перемены, которых не было в течение сотни лет». О чем договорились лидеры России и Китая — в материале NEWS.ru.

Признает ли Китай территориальную целостность РФ

Москва и Пекин заявили, что «готовы оказывать решительную поддержку в вопросах защиты интересов, в том числе признавать территориальную целостность друг друга», говорится в заявлении двух лидеров. Российская сторона в совместном заявлении подтвердила приверженность принципу «одного Китая» и признала, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. При этом Китай не сделал никаких заявлений касательно признания Крыма, Донбасса и других новых территорий частью России.

Как отмечает профессор международных отношений Народного университета Ван Ивэй, Китай «не сможет стоять на одной стороне и противостоять другой». Но при этом китайский лидер показал готовность сотрудничать с Россией, несмотря на негативное отношение к этому со стороны Запада.

Что сказал Путин про мирный план Китая по Украине

Некоторые положения из мирного плана Китая, который был обнародован 24 февраля, могут быть взяты за основу урегулирования украинского кризиса, заявил Путин. Как позже отметил пресс-секретарь российского президента, пункты документа на встрече двух лидеров обсуждались и стороны «услышали друг друга».

Что известно о будущем взаимодействии Пекина и Москвы в военной сфере

Этот вопрос беспокоит Запад, который опасается возникновения военно-политического союза Москвы и Пекина. Сотрудничество действительно обсуждалось. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Си условились продолжить взаимодействие по линии оборонных ведомств.

Фото: Министерство обороны РФ

Какие товары Россия продает Китаю

Укреплению экономического сотрудничества Путин и Си посвятили отдельное заявление, в котором обозначены ключевые восемь направлений работы до 2030 года. По словам российского президента, Китай выступает ведущим внешнеторговым партнером РФ. На фоне «поворота на Восток» взаимная торговля РФ и КНР за прошедший год выросла на 30%, а в этом году может перевалить отметку в $200 млрд. В рамках двусторонней инвесткомиссии на настоящий момент обсуждается 79 проектов.

Москва намерена и дальше поставлять продовольствие на китайский рынок. В частности, речь идет о поставках мяса, сельхозпродукции и других категорий товаров. Китайский лидер подчеркнул, что во время его визита в Москву удалось сформулировать комплексное планирование, которое позволит укреплять торговые отношения.

Газета The Washington Post написала, что «лидеры двух стран объявили о планах по углублению китайско-российского политического и экономического сотрудничества на долгие годы вперед, направив Западу мощный сигнал о своей решимости противостоять глобальному доминированию США».

Сколько газа будет поставлено в КНР к 2030 году

Москва — стратегический поставщик нефти, природного газа, в том числе СПГ, а также угля и электроэнергии. Российская сторона подтвердила, что готова и дальше удовлетворять растущий спрос китайской экономики. «Совокупный объём поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд кубических метров и 100 млн тонн сжиженного природного газа», — заявил Путин.

Наиболее важными стали обсуждения строительства газопровода «Сила Сибири — 2», проходящего через Монголию. Все параметры это проекта, по словам Путина, почти согласованы. Российский президент подчеркнул, что в Москве также видят перспективными поставки СПГ, а также угля и электроэнергии.

Фото: Газпром

Полетим на Луну вместе?

Для Китая развитие космических программ — приоритет. Только за прошедший год на освоение космических программ Пекин потратил около $12 млрд, уступив лишь США.

В 2022 году Россия и Китай подписали «зеленую карту» по освоению Луны, а теперь будут расширять сотрудничество.

«Подтверждаем необходимость скорейшего запуска переговоров о создании договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов», — говорится в заявлении сторон.

Как будут развивать науку и улучшат работу спутниковой навигации

Как рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов, спутниковая навигация и повышение точности позиционирования российской спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской «Бейдоу» будет одним из основных направлений сотрудничества России и Китая в космической сфере.

По его словам, планируется построить три российские измерительные станции в китайских городах Чанчуне, Урумчи и Шанхае и три китайские — в российских городах Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. Договоренность о создании станций была достигнута осенью 2022 года.

Фото: Costfoto/Keystone Press Agency/Global look Press Навигационная спутниковая система Beidou демонстрируется в аэрокосмическом институте КНР

«Стороны продолжат развитие практической кооперации в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес», — было заявлено по итогам визита Си в Москву.

Кроме того, был подписан план сотрудничества между Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ в Дубне) и Китайской академией наук. Сформирован Совместный координационный комитет, чтобы регулировать сотрудничество.

Гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянь подписали программу сотрудничества на десятилетия вперед в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла. До конца 2024 года ожидается дорожная карта по его реализации.

«Документ охватывает сразу несколько ключевых направлений, связанных с реакторами на быстрых нейтронах; производством уран-плутониевого топлива; обращением с отработавшим ядерным топливом», — говорится в сообщении.