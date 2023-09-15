Однополого секса у нас тоже нет: как в СССР раскрыли заговор «геев-шпионов» 15 сентября 1933 года Генрих Ягода сообщил Сталину о раскрытии заговора со стороны «общества педерастов». Было арестовано 175 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Первые 15 лет после Октябрьской революции в Советской России однополые связи не преследовались. В уголовных кодексах РСФСР 1922 и 1926 годов статей за «мужеложество» не предусматривалось. Однако в самом советском обществе отношение к однополым связям между мужчинами было крайне подозрительным, особенно среди партийных верхов. В начале 1930-х годов политическая ситуация в Союзе обострилась, и общий каток репрессий мимо сообществ гомосексуалов не прошел. В 1933 году было заведено крупнейшее такого рода уголовное дело, о его деталях — в материале NEWS.ru.

Почему в СССР «взялись» за гомосексуалов

На фоне коллективизации в селе и сопутствующих репрессий начала 30-х не менее серьезные потрясения происходили в городах. За пару лет до введения паспортов, которые появились в декабре 1932 года, в СССР началась компания по анкетированию городского населения. Делалось это по нескольким причинам. Во-первых, требовалось понять, сколько людей живет в городах и чем они занимаются. Так, например, выяснилось, что население Ленинграда за 10 лет увеличилось в два раза — почти достигнув цифры в три миллиона человек. В 1931 году прирост города составил 452 тысячи человек!

Во-вторых, это позволяло регулировать криминальную жизнь города. С помощью анкетирования выявлялись неблагонадежные кадры как по факту социального происхождения (купцы, дворяне, нэпманы), так и по факту занятий — беспризорники, хронические безработные, нищие и другие обитатели того, что тогда обозначалось как «городское дно».

В их число попали и гомосексуалы. Дело в том, что именно в это время советское правительство решило развернуться в сторону более жесткой семейной политики. Причина была вполне обычная — контроль за населением. Так же, как паспорт и прописка позволяли планировать городское хозяйство и рассчитывать необходимую для индустриализации рабочую силу, «ячейка общества» немедленно обязывала гражданина многочисленными социальными связями.

Ведь семья — это дети и жилье. Их содержание означает устойчивый заработок, а по мере взросления молодого поколения — прикрепление его к соответствующим учреждением социальной инфраструктуры (поликлиника, ясли, детский сад, школа и другие). Устойчивая семья, кроме того, означает устойчивое городское население со стабильным потребительским поведением. Что на фоне постоянных побегов отцов из семей, оставлявших их без средств к существованию, и жилищного кризиса, решенного только во времена Хрущева, позволяло властям хотя бы как-то планировать уровни социального и товарного обеспечения городов. К тому же, это облегчало криминальный учет.

Фото: РИА Новости Безработные у биржи труда

Гомосексуальность как угроза советской власти

На этом фоне гомосексуальность представлялась опасной социальной девиацией. По сообщениям милиции и ОГПУ, в том же Ленинграде беспризорники, бомжи и безработные часто практиковали гомосексуальную проституцию. В крупных городах на этом фоне постоянно росли бытовые преступления. Но что больше всего потрясло полномочных представителей ОГПУ при Ленинградском военном округе — это активное участие во всем этом краснофлотцев и красноармейцев.

В ленинградском Таврическом саду периодически проходили потасовки между отрядами геев-красноармейцев, которых разгоняла милиция с привлечением их же сослуживцев. На фоне политических неурядиц и кризиса это создавало у верхушки партии ощущение, что в Ленинграде потеряли управление.

Весной 1933 года терпение у руководства страны истекло. Мало того что в «колыбели революции» городской кризис дополнялся ростом криминального дна с гомосексуальным оттенком, аналогичные процессы проходили во многих индустриальных центрах страны.

С точки зрения ОГПУ и партийной верхушки, все это сдерживало процесс быстрой модернизации советского хозяйства. А он был необходим, так как в 1933 году к власти в Германии пришли нацисты. Необходимость быстрого перевооружения и подготовки страны к войне осознавалась практически всеми.

Тем более что в немецкой прессе, о чем советская резидентура и немецкие коммунисты докладывали в Москву, постоянно муссировались слухи о том, что верхушка германских фашистов состоит сплошняком из гомосексуалов. Перед двумя последними выборами 1933 года немецкие левые слили в газеты внутренние документы нацистов, которые подтверждали такие обвинения. Советская верхушка принимает решение начать массовые зачистки в Ленинграде и Москве.

Фото: Георгий Зельма/РИА Новости Красноармейцы

Связи Чичерина

Только из Ленинграда за несколько месяцев выселяют более 25 тысяч беспризорников. Несколько тысяч обителей криминального дна немедленно уезжают в тюрьмы. Безусловно, берут и гомосексуалов. По сообщениям ОГПУ, за один лишь август 1933 года только в Ленинграде арестуют 175 человек. Практически все они сознаются в разнообразных преступлениях против советского государства и в работе на иностранные разведки.

Ситуация для этого, безусловно, довольно маргинализированного сообщества, усугублялась тем, что оно было достаточно замкнутым. Гомосексуалы ходили на определенные квартиры. Их круг был довольно точно выявлен благодаря паспортизации и милицейскому анкетированию. И так уж оказалось, что среди этих людей оказалось довольно большое число советских служащих, часть из которых работали на дипломатической работе.

Одним из тех, кого выявили органы ОГПУ, был глава протокольного отдела Наркомата иностранных дел Дмитрий Флоринский. Это был кадровый дипломат с еще дореволюционным стажем. Еще во время Первой мировой войны он был удален из российского представительства в США в Бразилию, так как отличался прогерманскими взглядами. После Октябрьской революции он не пошел на работу к большевикам, а выбрал противоположный лагерь. На работу по своей специальности его взял лично глава советской дипломатии Георгий Чичерин, которого союзная верхушка упорно подозревала в том, что он гомосексуалист.

Чичерин к 1933 году уже впал в немилость. Его заменили на Максима Литвинова. Всех выдвиженцев предыдущего главы Наркомата иностранных дел постепенно увольняют. И тут взятый ОГПУ товарищ Флоринский сам, без какого-либо давления и насилия, заявил о том, что в 1918 году он был платным агентом Германии. После такой удачи вслед за Флоринским берут еще несколько дипломатов, которых подозревают в «мужеложестве». Количество советских служащих, выявленных в рамках антигомосексуальной чистки в двух крупнейших городах страны, растет очень быстро.

Фото: РИА Новости Беспризорные дети перед отправкой в детскую колонию

Как возник «заговор педерастов»

И тут ОГПУ складывает два факта. Первый — это то, что Флоринский сознается, что, еще будучи белым, работал на германскую разведку, и второй — советские гомосексуалы, особенно высокопоставленные, ведут скрытный образ жизни и свои половые дела пытаются максимально возможным образом засекретить от посторонних взглядов. В результате советские спецслужбы приходят к простому и понятному выводу — Флоринский и компания занимались заговорщической деятельностью.

Глава ОГПУ Генрих Ягода докладывал Иосифу Сталину:

«Ликвидируя за последнее время объединения педерастов в Москве и Ленинграде, ОГПУ установило: 1. Существование салонов и притонов, где устраивались оргии. 2. Педерасты занимались вербовкой и совращением совершенно здоровой молодежи, красноармейцев, краснофлотцев и отдельных вузовцев».

Помимо этого, наверх было доложено, что на квартире у Флоринского были обнаружены фотокарточки, на которых был запечатлен он с британскими и немецкими чиновниками. Кроме того, якобы на квартире у дипломата нашли картотеку, где были детально перечислены все завербованные им советские товарищи. Зампред ОГПУ Яков Агранов лично пояснял Сталину, что ликвидированные притоны гомосексуалистов состояли из немецких шпионов — молодых людей, которых совратил в гомосексуализм лично Дмитрий Флоринский.

В связи с такой широкой деятельностью немецко-британского гей-шпиона Ягода писал в своем рапорте, что он «полагал бы необходимым издать соответствующий закон об уголовной ответственности за педерастию». На докладной записке главы ОГПУ Сталин собственноручно поставил резолюцию: «Надо примерно наказать мерзавцев, а в законодательство ввести соответствующее руководящее постановление».

Фото: Федор Кислов/ТАСС Секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин

Последствия «дела педерастов»

В конце 1933 года ВЦИК принимает решение ввести уголовное наказание за добровольные гомосексуальные отношения — до пяти лет тюрьмы. В случае же принуждения — деяние каралось восемью годами тюрьмы. В 1936 году нарком юстиции Николай Крыленко заявил, что гомосексуализм — это «продукт разложения эксплуататорских классов, которые не знают, что делать. <...> Нам господчиков такого рода не надо».

Дмитрий Флоринский будет осужден на пять лет и отправлен на Соловки. В 1937 году ему вспомнят все его признания о работе на немецкую разведку и расстреляют. Фигурантам «ленинградского дела 175 гомосексуалистов» следствие смогло предъявить обвинение лишь по статье «содержание притонов». Подавляюще большинство обвиняемых получили в итоге 1–3 года ссылки.

Сталинская норма о наказании мужчин за гомосексуальные отношения была отменена в России только в 1993 году. Сколько было осуждено людей по ней за время ее действия, никто точно не знает. Считается, что до 60 тысяч человек.

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