Что значит сейчас лозунг «За Родину! За Сталина!» Знаменитый лозунг был придуман 84 года назад

Фото: Russian Look/Globalllokpress

Один из самых известных лозунгов СССР «За Родину! За Сталина!» был придуман за два года до Великой Отечественной войны. Мало того, к боевым действиям этот клич вообще не имел никакого отношения. Однако именно слова «За Родину! За Сталина!» стали одним из символов Победы.

Часто можно прочитать, что слова «За Родину! За Сталина!» начали использовать при описании битвы на озере Хасан во время столкновения СССР с Японией в конце 30-х годов. Но спешу разочаровать всех, кто так считает. Впервые слова «За Родину! За Сталина!» были напечатаны в статье-панегирике Алексея Толстова, которая вышла в газете «Правда» 1 сентября 1939 года. То есть 84 года назад.

Против Англии и стареющего Чемберлена

И в материале «Правды» не было ни слова про японцев или фашистов (как раз за неделю до опубликования статьи «За Родину! За Сталина!» был заключен пакт Молотова — Риббентропа). А статья эта (да и сам лозунг) были направлены против... Англии и «всей мировой реакции», которую Алексей Толстой обвинял в «истреблении человечества».

Про хищные планы Британии было написано совсем немного. Автор сказал лишь, что Англия собирается сделать «дымящиеся развалины гигантских городов, ландшафты, залитые нарывными газами, ряды сосновых крестов от океана до океана, на дне океанов — кладбища кораблей и, как плесень на земле, остатки народов, вымирающих от «продовольственных затруднений». Но на этом все. Никаких доказательств того, что англосаксы планируют всех убить, не приводилось.

А большая часть статьи была посвящена товарищу Сталину. И если сейчас читать эту статью, то может возникнуть ощущение, что автор занимается форменным издевательством над вождем. Ну невозможно всерьез воспринимать настолько сладкие речи: «Имя Сталина — надежда на избавление от страданий и бедствий», «Сталин исключительно скромен», «Он всегда весел, остроумен, ровен и вежлив», «Долгой, долгой жизни вам, Иосиф Виссарионович...», «Сталин — это сила, борющаяся за новую жизнь» и так далее.

Фото: U.S. Signal Corps photo/Public domain/via Wikimedia Commons Иосиф Виссарионович Сталин

Уникальное слово

Но в конце 30-х годов эта статья была самой обыкновенной, тогда все без исключения газеты выходили с подобными хвалебными речами. И всевозможных лозунгов в те времена было огромное количество. Так почему же всех зацепила именно фраза «За Родину! За Сталина!»? Почему этот лозунг стал настолько популярным, что мы помним его до сих пор?

Вероятно, причина лежит в слове «Родина», которое советским пропагандистам удалось объединить вместе с фамилией лидера страны. Не за государство, не за СССР, не за мир во всем мире или счастье и богатство... А именно «За Родину!».

Конечно, подобные слова есть и в других иностранных языках. Но нигде они не имеют такого сакрального значения, как в русском. Настолько, что за Родину и умереть можно. Например, в английском есть сразу несколько слов, которые можно перевести как Родина: homeland, motherland, fatherland и пр. Но сложно себе представить, чтобы американский солдат поднимался в атаку с криком «For the motherland».

Осталось только простое «ура»

Но имеет ли значение, с каким криком поднимались в атаку солдаты во время Великой Отечественной войны? Тем более что многие ветераны в своих воспоминаниях писали, что на самом деле «За Родину! За Сталина!» кричали только политработники да штабные (неспроста этим девизом заканчивались многие официальные приказы). А простой солдат, когда шел на смерть, думал не о Сталине. И кричал он в основном или простое «ура!», или слова, которые Роскомнадзор сейчас относит к запрещенным в СМИ.

Сейчас лозунг «За Родину! За Сталина!» не используется. Оно и понятно, ведь фигура Сталина до сих пор вызывает раскол в нашем обществе. Одни уверены, что он «великий вождь и учитель», другие с содроганием вспоминают ужасные репрессии и обстановку страха. Не будем сейчас уходить в обсуждение деятельности Сталина... Но отметим, что таких же запоминающихся и ярких девизов сейчас просто нет.

Пожалуй, можно вспомнить лишь десантное «Никто кроме нас», да появившееся недавно «Своих не бросаем». Но все же они имеют гораздо меньшую эмоциональную окраску, чем «За Родину! За Сталина!». Так, может, стоит возродить этот девиз? Только убрать имя Сталина и оставить простое и понятное — «За Родину!»?