«Сталин давно святой»: российские коммунисты о памятнике генералиссимусу «Коммунисты России» попросили РПЦ прекратить проверку памятника Сталину

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Иосиф Сталин

«Коммунисты России» направили обращение патриарху Кириллу с просьбой прекратить проверку по факту освящения памятника Сталину в Великих Луках, сообщил РИА Новости глава партии Сергей Малинкович. Он отметил, что «в народной душе» Сталин давно уже причислен к лику святых.

В народной душе товарищ Сталин давно уже причислен к лику святых, — сказал Малинович.

Памятник Иосифу Сталину был установлен в Великих Луках в минувший вторник, 15 августа. Он расположился на территории опытного завода «МИКРОН». Высота монумента составила восемь метров. Участие в мероприятии приняли священники РПЦ. Местная епархия объявила о проведении служебной проверки. При этом в епархии подчеркнули, что священники посетили открытие по собственной инициативе, не получив благословения управления. По этой причине их действия и высказывания нельзя считать выражением позиции священноначалия РПЦ, подытожили в епархии.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил, что проверка священнослужителей Русской православной церкви, освятивших памятник Иосифу Сталину в городе Великие Луки, имеет под собой основание. Он подчеркнул, что темы безбожных гонений и почитания исповедников РПЦ следует разделять.