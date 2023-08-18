В аппарате патриарха высказались о священнике, освятившем памятник Сталину В РПЦ заявили об основаниях для проверки освятившего памятник Сталину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проверка священнослужителей Русской православной церкви, освятивших памятник Иосифу Сталину в городе Великие Луки, имеет под собой основание, рассказал NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он подчеркнул, что темы безбожных гонений и почитания исповедников РПЦ следует разделять.

Тема безбожных гонений — это одно, а почитание исповедников церкви Русской совсем другое. Эти две темы не нужно объединять. Не только в сталинские, но и в другие времена у нас были исповедники, в том числе и в безбожные времена. Проверка РПЦ в связи с этим проводится, и если епархия решила ее провести, значит есть основания, пусть проводит, — заявил Кипшидзе.

Памятник Иосифу Сталину был установлен в Великих Луках в минувший вторник, 15 августа. Он расположился на территории опытного завода «МИКРОН». высота монумента составила восемь метров. Участие в мероприятии приняли священники РПЦ. Местная епархия объявила о проведении служебной проверки. При этом в епархии подчеркнули, что священники посетили открытие по собственной инициативе, не получив благословения управления. По этой причине их действия и высказывания нельзя считать выражением позиции священноначалия РПЦ, подытожили в епархии.