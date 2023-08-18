РПЦ проверит священников, открывших памятник Сталину

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Русская православная церковь начала проверку в отношении священнослужителей, принявший участие в открытии памятника Иосифу Сталину в городе Великие Луки, сообщается на сайте местной епархии. Там подчеркнули, что священники участвовали в мероприятии по собственной инициативе, не получив благословения епархиального управления,

Следует отметить, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской Православной Церкви и отражают их личные взгляды и убеждения. На данный момент проводится служебная проверка, — говорится в сообщении.

Открытие памятника Сталину состоялась 15 августа. Высота монумента составляет восемь метров, он установлен на территории опытного завода «МИКРОН». Автором памятника является скульптор Михаил Красильников. Замглавы Фонда культурного наследия «Русский Витязь» Владимир Паршиков рассказал, что изначально установка памятника планировалась в Волгограде. Власти города отказались, поэтому памятник переехал в Великие Луки.